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10 лучших способов прекратить отношения
Вы состоите в отношениях, которые не приносят вам счастья и удовольствия? Вы готовы расстаться со своим партнёром, но не знаете, как это сделать правильно и по-хорошему? Не стоит волноваться. Есть множество прекрасных способов, как прекратить отношения, главное – это спланировать, как донести данную информацию так, чтобы остаться с бывшим друзьями.
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- Будьте честны. Когда вам предлагают расстаться, вы бы хотели знать, почему это произошло? Так и ваш партнёр желает знать, что именно вы чувствуете и почему решили поставить точку на отношениях. Поэтому очень важно быть с бывшим максимально честной и вежливой.
- Выберите подходящее время. Если у него только что случилась какая-то неприятность, например, поругался с начальством и из-за этого возможно увольнение или же умер любимый пес, и бывший ждёт поддержки и сочувствия, то сейчас точно не время для расставания. Один из лучших способов прекратить по-доброму отношения – это выбор времени. Вы должны быть уверены, что выбираете момент, когда он стабилен и не расстроен чем-то другим. В конце концов, вы не хотите, чтобы вас считали злой и бесчувственной.
- Сделайте это лично. Сегодня, благодаря всем новым технологиям, очень легко отправить текстовое сообщение или даже электронное письмо с оповещением о расставании. Можно подумать, что это один из приятных способов прекратить отношения, но это не так, лучше сделать это лично. Таким образом, вы сможете подчеркнуть свой тон, манеру поведения и язык тела. Электронные письма и текстовые сообщения могут быть полностью вырваны из контекста. Помните об этом!
- Убедитесь, что вы готовы это сделать. То, что вы злитесь на него, не означает, что вы хотите с ним расстаться. Всякий раз, когда думаете о прекращении отношений, всегда нужно убедиться, что вы готовы это сделать. Если же это ваше мимолётное решение, то лучше не спешить с его оглашением. Возможно, назад дороги не будет. Мужчина примет данное предложение и поставит точку на вашем романе.
- Выберите правильный тон. Новость о расставании мужчина может воспринять не самым лучшим образом – скандалить, бросаться вещами и оскорблять. Но вам ни в коем случае нельзя ему уподобляться. Один из лучших способов прекратить отношения – это вести себя спокойно и участливо. Можете сказать ему, что понимаете его расстройство и очень сожалеете, что так вышло. И никакой агрессии в ответ!
- Не упоминайте другого мужчину. Даже если вы уже встречаетесь с кем-то или же собираетесь начать новые отношения после расставания со своим нынешним парнем, не упоминайте ему об этом. Просто скажите ему правду о ситуации: вы не хотите быть с ним. Потому что осознание того, что его променяли на другого мужчину, может его сильно ранить. Это обидно и неуважительно, а также может сбить с толку и затруднить разговор. Вместо этого сосредоточьтесь на себе и на причинах, по которым вы больше не хотите поддерживать отношения. Чётко и прямо выражайте свои чувства, избегайте ложных обещаний и ложных надежд. Помните о чувствах другого человека и будьте готовы ответить на его вопросы. Расставание никогда не бывает лёгким, но честность и уважение помогут сделать этот процесс более гладким.
- Примите во внимание его чувства. Всякий раз, когда вы пытаетесь найти хороший способ прекратить отношения, не забывайте принимать во внимание его чувства. Подумайте, как бы вы хотели, чтобы вам сказали о расставании, и сделайте так же.
- Нерешительность – только помеха. Одна из самых больших ошибок, которую совершает каждая девушка, пытаясь разорвать отношения, — это нерешительность. Если вы собираетесь расстаться со своим парнем, не бойтесь этого. Просто сделайте данный шаг и позвольте парню начать процесс исцеления после нанесённой раны.
- Будьте готовы к худшему. Расставание никогда не бывает лёгким, и поэтому, когда вы собираетесь это сделать, вам, возможно, стоит быть готовой к худшему, например, он закатит истерику или скандал. Будьте готовы, что он не будет счастлив. Это естественно!
- Знайте, когда уйти. Наконец, вы должны знать, когда уйти. Тот факт, что вы расстаётесь с ним, не означает, что вы должны стоять перед ним и мириться с тем, что вас обзывают или ужасно обращаются с вами. Просто скажите ему, что вы сожалеете о сложившейся ситуации, выслушайте его высказывания, но если понимаете, что они вас ранят и обижают, то просто уходите. Он справится с вашим расставанием!
Безусловно, расставаться тяжело и больно. Но если обстоятельства складываются таким образом, что разрыв неизбежен, то лучше сделать так, чтобы сильно не ранить партнёра. Поможет в этом план «капитуляции». У каждого он свой, но некоторые пункты всё же едины – быть лояльной, доброй, сочувствующей и уважающей своего бывшего!
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