10 лучших способов прекратить отношения

Вы состоите в отношениях, которые не приносят вам счастья и удовольствия? Вы готовы расстаться со своим партнёром, но не знаете, как это сделать правильно и по-хорошему? Не стоит волноваться. Есть множество прекрасных способов, как прекратить отношения, главное – это спланировать, как донести данную информацию так, чтобы остаться с бывшим друзьями.

10 безобидных вариантов разорвать отношения

Будьте честны. Когда вам предлагают расстаться, вы бы хотели знать, почему это произошло? Так и ваш партнёр желает знать, что именно вы чувствуете и почему решили поставить точку на отношениях. Поэтому очень важно быть с бывшим максимально честной и вежливой. Выберите подходящее время. Если у него только что случилась какая-то неприятность, например, поругался с начальством и из-за этого возможно увольнение или же умер любимый пес, и бывший ждёт поддержки и сочувствия, то сейчас точно не время для расставания. Один из лучших способов прекратить по-доброму отношения – это выбор времени. Вы должны быть уверены, что выбираете момент, когда он стабилен и не расстроен чем-то другим. В конце концов, вы не хотите, чтобы вас считали злой и бесчувственной. Сделайте это лично. Сегодня, благодаря всем новым технологиям, очень легко отправить текстовое сообщение или даже электронное письмо с оповещением о расставании. Можно подумать, что это один из приятных способов прекратить отношения, но это не так, лучше сделать это лично. Таким образом, вы сможете подчеркнуть свой тон, манеру поведения и язык тела. Электронные письма и текстовые сообщения могут быть полностью вырваны из контекста. Помните об этом! Убедитесь, что вы готовы это сделать. То, что вы злитесь на него, не означает, что вы хотите с ним расстаться. Всякий раз, когда думаете о прекращении отношений, всегда нужно убедиться, что вы готовы это сделать. Если же это ваше мимолётное решение, то лучше не спешить с его оглашением. Возможно, назад дороги не будет. Мужчина примет данное предложение и поставит точку на вашем романе. Выберите правильный тон. Новость о расставании мужчина может воспринять не самым лучшим образом – скандалить, бросаться вещами и оскорблять. Но вам ни в коем случае нельзя ему уподобляться. Один из лучших способов прекратить отношения – это вести себя спокойно и участливо. Можете сказать ему, что понимаете его расстройство и очень сожалеете, что так вышло. И никакой агрессии в ответ! Не упоминайте другого мужчину. Даже если вы уже встречаетесь с кем-то или же собираетесь начать новые отношения после расставания со своим нынешним парнем, не упоминайте ему об этом. Просто скажите ему правду о ситуации: вы не хотите быть с ним. Потому что осознание того, что его променяли на другого мужчину, может его сильно ранить. Это обидно и неуважительно, а также может сбить с толку и затруднить разговор. Вместо этого сосредоточьтесь на себе и на причинах, по которым вы больше не хотите поддерживать отношения. Чётко и прямо выражайте свои чувства, избегайте ложных обещаний и ложных надежд. Помните о чувствах другого человека и будьте готовы ответить на его вопросы. Расставание никогда не бывает лёгким, но честность и уважение помогут сделать этот процесс более гладким. Примите во внимание его чувства. Всякий раз, когда вы пытаетесь найти хороший способ прекратить отношения, не забывайте принимать во внимание его чувства. Подумайте, как бы вы хотели, чтобы вам сказали о расставании, и сделайте так же. Нерешительность – только помеха. Одна из самых больших ошибок, которую совершает каждая девушка, пытаясь разорвать отношения, — это нерешительность. Если вы собираетесь расстаться со своим парнем, не бойтесь этого. Просто сделайте данный шаг и позвольте парню начать процесс исцеления после нанесённой раны. Будьте готовы к худшему. Расставание никогда не бывает лёгким, и поэтому, когда вы собираетесь это сделать, вам, возможно, стоит быть готовой к худшему, например, он закатит истерику или скандал. Будьте готовы, что он не будет счастлив. Это естественно! Знайте, когда уйти. Наконец, вы должны знать, когда уйти. Тот факт, что вы расстаётесь с ним, не означает, что вы должны стоять перед ним и мириться с тем, что вас обзывают или ужасно обращаются с вами. Просто скажите ему, что вы сожалеете о сложившейся ситуации, выслушайте его высказывания, но если понимаете, что они вас ранят и обижают, то просто уходите. Он справится с вашим расставанием!

Безусловно, расставаться тяжело и больно. Но если обстоятельства складываются таким образом, что разрыв неизбежен, то лучше сделать так, чтобы сильно не ранить партнёра. Поможет в этом план «капитуляции». У каждого он свой, но некоторые пункты всё же едины – быть лояльной, доброй, сочувствующей и уважающей своего бывшего!