18 вещей, которые стоит попробовать, чтобы показать парню, что он вас теряет

В последнее время у вас создаётся впечатление, что ваша вторая половинка воспринимает вас как должное и не прилагает усилий для поддержания отношений? К сожалению, такое может случиться. Главное – не притворяться, что всё в порядке, а дать ему понять это.

18 способов показать мужчине, что он вас теряет

Сделать перерыв. Надо ему сказать, что вам нужно уехать на время, например, на недельку-вторую к родителям, чтобы он побыл в одиночестве и понял, как ему плохо без вас. Важно не сдаваться, когда он будет просить вернуться. Пусть помучается. Сказать о готовности уйти. Нужно набраться смелости и сказать о том, что если не наступят изменения, то вы готовы уйти. Обратите внимание на его реакцию – если он старается тут же найти нужные слова, чтобы удержать вас, то значит, ещё не всё потеряно. Но если он молча соглашается, то лучше сразу же действовать. Перестать его баловать. Не нужно делать так, чтобы у парня сложилось мнение, что вся вселенная в вашем лице крутится вокруг него. В какой-то момент надо не приготовить горячий завтрак, как он привык, не поставить кружку с остуженным чаем и т.п. Пусть осознает, как много вы для него делаете, а он воспринимает это как должное. Наслаждаться приключениями без него. Позвоните своим лучшим подругам и вместе спланируйте мини-отпуск/приключение. Возможно, будет весело арендовать домик на берегу моря и провести несколько ночей там. Скажите своему партнёру, что его не приглашают. Так он почувствует, что вы отдаляетесь. Это также покажет, что вы способны прекрасно провести время без него. Он может задуматься над этим. Разнообразьте интимную жизнь. В любых долгосрочных отношениях важно сохранять во время близости пикантность. Найдите новые и креативные движения, которыми вы сможете поделиться со своим парнем в следующий раз, когда у вас обоих будет хорошее настроение. Это напомнит ему, какая у него замечательная девушка. Неопределённость в будущем. Если партнёр спрашивает, что вы делаете на выходных, скажите, что вы ещё не знаете. Возможно, он что-то предложит, но лучше не идти у него на поводу и на этот раз устроить посиделки с друзьями. Это покажет ему, что вы готовы делать что-то без него. В какой-то момент он может начать скучать и поймёт, что теряет вас. Отстранитесь от него. Слегка отстраниться от мужчины — отличный вариант, если вы не живёте вместе, потому что тогда сможете сосредоточиться на друзьях, родных, планировать занятия спортом или другими любимыми делами. Если ваш парень пишет вам, не нужно сразу же отвечать. Вы же заняты. Как только освободитесь – ответьте. Носить только свои вещи. Иногда вам нужно просто поменять ситуацию, чтобы парень понял, что есть проблема. Если вы постоянно носите его толстовки, на время забудьте об этом. Ему будет не хватать того, как очаровательно вы выглядите в оверсайз. Показать потерю интереса. Если вы перепробовали всё, чтобы парень понял, что теряет вас, а он, кажется, этого не замечает, значит, ему либо всё равно, либо он не знает, что происходит. В этом случае нужно прямо сказать ему о своих чувствах. Если он хочет иметь с вами отношения, он поймёт, что ему нужно приложить усилия, чтобы сохранить их. Показать, что можно и без него обойтись. Мужчины склонны воспринимать женщину как нечто само собой разумеющееся, когда думают, что он ей нужен. Дайте своему парню понять, что он вам нужен не так сильно, как он думает. Это также может заставить его осознать, что он теряет вас. Домашние дела переложить на сильные мужские плечи. Если вы продолжаете прилагать все усилия без какой-либо поддержки или благодарности со стороны партнёра, просто перестаньте всё делать. И лучше начать со стирки. Он умеет стирать самостоятельно. Так зачем ему мешать, если он не ценит выполненной вами домашней работы. Принятие собственных решений. Советоваться о чём-то важном с партнёром – нормально, но по всякой мелочи не стоит. Это покажет ему, что вы можете жить самостоятельно и без его советов. Смена внешности. Вы можете купить новый броский или модный наряд, сделать стильную стрижку, перекрасить волосы. Изменение образа покажет парню, что вы независимы и можете делать свой собственный выбор. Это также беспроигрышный вариант, потому что вы почувствуете себя очень красивой, и ваш парень тоже это заметит. Перестать тут же отвечать на его телефонные звонки. Как только вы это сделаете, он начнёт думать о том, что может быть не так. Возможно, это всё, что ему нужно, чтобы начать постепенно осознавать, что он теряет вас. Прикладывание усилий. Важно попробовать несколько разных решений. Если отстранение от парня на него не действует, попробуйте противоположное. Раскройте его безнадёжную романтическую сторону, удивив его мини-отпуском! Запланируйте необычный и романтический ужин в его любимом ресторане. Или, если вы любите готовить, приготовьте его любимые блюда. Найти новое хобби. Вы хотели попробовать урок гончарного дела или пойти на урок вязания, но откладывали это, потому что озабочены своими отношениями? Если да, то сейчас самое время начать заниматься новым хобби! Это позволит вам одновременно развлечься и узнать что-то новое. Чем больше вы сосредотачиваетесь на заботе о себе, тем привлекательнее вы становитесь для своего партнёра. Проводить время вдали от него. Если вам не по душе посещать новые курсы гончарного дела, попробуйте отправиться в путешествие. Сделайте что-нибудь без него. Отправьтесь в путешествие с друзьями или семьёй, сходите на ужин или сделайте маникюр. Пока вы отлично проводите время, ваш партнёр, скорее всего, будет скучать по вам. Он может написать вам сообщение, но, как говорилось выше, вам не обязательно сразу отвечать на него. Вернуться к началу. Помните, когда вы впервые начали встречаться? Вероятно, он удивил вас подарками, делал сюрпризы. Он медленно влюблялся. Подумайте обо всём, что он любил в вас. И вспомните, что вы делали вместе. Затем воссоздайте свои первые несколько свиданий. Это поможет вам обоим вспомнить, почему вы вместе. Постарайтесь воссоздать то же чувство, чтобы вернуть романтику в отношения. Поговорите друг о друге и о том, как вам было весело раньше, и к концу вечера вы оба, скорее всего, почувствуете себя гораздо более связанными.

Больно, когда парень начинает воспринимать вас как должное. Это заставляет усомниться в ваших отношениях и в том, насколько он заботится о вас. Но если вы хотите возродить свои отношения, то попробуйте вышеперечисленные способы. Они точно работают!