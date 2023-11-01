Ваша любовь подошла к концу? 5 знаков, которые не оставляют сомнений

Любовь подошла к концу и это, конечно, очень тяжело переносится партнёрами, притом обоими: и тем, кто решил поставить точку на отношениях, и тем, кого бросили. Но именно последний всегда пытается найти выход, чтобы вернуть былые чувства. И у него это нередко получается. Однако бывает и так, что нет смысла бороться. Понять это помогут 5 знаков, что любовь подошла к концу. Игнорировать их не стоит, а лучше заглянуть внутрь себя и уяснить, что затягивание отношений, измученных скукой и временем, негативно сказывается на обоих партнёрах.

5 сигналов, что любви пришёл конец

Мы все понимаем, что романтические отношения должны привести к браку – гражданскому или официальному, без разницы. Но если вы подсознательно ассоциируете его с ловушкой, то не лучше ли пойти с партнёром разными путями? Неудовлетворённость отношениями следует рассматривать как предупреждающий знак. Тем более, если мысли о гнетущем совместном будущем неустанно преследуют вас. Поставьте точку, пока не поздно. Вы обязательно найдёте своего человека, с которым будете счастливы. Когда пара перестаёт строить планы на совместное будущее и принимать общие решения, то это может быть знаком того, что отношения находятся в опасности. Если ваш партнёр не проявляет интереса к совместному развитию или не говорит о том, что вы будете вместе через несколько лет, то стоит задуматься. Возможно, вас нет в его будущих планах. Вы - кто-то временный, с которым удобно именно сейчас, но не факт, что будет комфортно потом. Это надо принять и понять, что лучше сегодня закончить такие бесперспективные отношения. Поначалу физическое влечение между партнёрами может быть очень сильным, и важно следить за тем, чтобы оно не исчезло полностью через годы. Вам обязательно нужно задать себе несколько вопросов, если у вас есть фантазии о близости с другими людьми и кого именно вы представляете. На самом деле у влюблённого человека их уж точно не должно быть, и тем более плохой знак, если объект мечтаний - кто-то знакомый: коллега, сосед или же, например, бывший одноклассник. Ведь с таким человеком легче наладить дружеские отношения, которые могут перерасти в нечто большее. Не все строят отношения одинаково, и есть те, кто считает ревность чем-то положительным, признаком сильного чувства, а также подтверждением того, что у партнёра всё ещё сохраняется прежняя страсть. Однако, если чувство связано с собственничеством, это нехорошо. Некоторые даже заходят так далеко, что запрещают своему партнёру встречаться с друзьями, общаться с родственниками и тем более устраивать посиделки с коллегами, что вовсе не является способом проявления любви. От ревнивца нужно бежать, так как отношения с ним никогда не будут счастливыми. Ездить в командировки в другие города или страны, часто работать в течение дня за пределами места проживания – норма. Однако, когда партнёры не находят времени быть вместе из-за постоянных разъездов одного из них – явно к улучшению отношений это не приведёт. Иногда даже нескольких минут, проведённых вместе, может быть достаточно: они являются доказательством того, что вторая половинка не хочет долго оставаться в разлуке. Если этого практически никогда не происходит, значит, пора прощаться.

Хотя нет конкретной формулы для определения того, что отношения подошли к концу, эти пять знаков могут указывать на возможный разрыв. Важно помнить, что каждая пара уникальна, и иногда проблемы могут быть решены через конструктивную коммуникацию и усилия обеих сторон. Однако, когда вы обнаруживаете несколько из этих признаков, это может быть сигналом, что время пришло для серьёзной оценки вашей романтической связи, на которой, возможно, нужно поставить точку.