9 способов вызвать ревность у парня, с которым вы дружите, но хотите большего

Это нормально – хотеть знать, что на самом деле чувствует парень, с которым вы находитесь в приятельских отношениях. Если он вам сам не расскажет, попробуйте спровоцировать его на ревность. Сработает? Значит, вы не просто друзья. Есть девять способов вызвать ревность у парня, который для вас больше, чем просто друг, чтобы помочь определиться, что он чувствует к вам.

9 вариантов заставить ревновать парня, который для вас не просто друг

Пишите другим людям в его присутствии, создавая иллюзию, что вы контактируете с каким-то парнем. Можно скрыть от него экран, но при этом необходимо вести себя так, словно вам очень приятно общаться – улыбайтесь, сопровождайте загадочными репликами или громкими возгласами. Парень может заподозрить, что вы переписываетесь с кем-то другим, и начать ревновать. Если он станет нервничать, заглядывать в экран, можете возмутиться, что он не в себе, что так ведёт себя. Общайтесь с другими парнями, находясь рядом с ним. Когда вы сидите с ним за одним столом, например, на вечеринке, активно беседуйте с другими парнями, сидящими рядом с вами, но убедитесь, что он в этот момент вас видит. Это должно заставить его почувствовать себя собственником, а значит, он начнёт ревновать. Проявляйте привязанность к домашним животным, которых выгуливают парни. Поверьте, если ваш «друг» начнёт нервничать при виде вас, обнимающей или гладящей собаку, хозяин которой мужчина, то он однозначно ревнует. Но к вам никаких претензий не может быть, ведь вас интересует питомец, а не его хозяин. Поговорите с ним о друге, который пригласил вас на свидание. Некоторые парни начнут ревновать, когда узнают, что к вам пристают другие представители сильного пола. Если вы чувствуете его ревность, спросите его: «Как ты думаешь, мне следует сказать нет?» Попробуйте новый образ и убедитесь, что он видит, как вы разговариваете с другими парнями. Большинство мужчин обязательно обратят на вас внимание, когда вы наденете необычную для вас одежду или нанесёте другой макияж. Поэтому ваш друг, который таковым на самом деле не является, когда увидит, что вы весело разговариваете с парнями, заинтригованными вашим новым образом, будет сильно нервничать. Вы можете сказать ему позже что-то вроде такой фразы: «Я подумала, что тебе понравится этот наряд, но ты ничего не сказал». Скажите другу, что ваш знакомый пригласил вас на вечеринку, и что вы этого с нетерпением ждёте. Парень может начать беспокоиться и ревновать после такого заявления. Вы можете проверить почву, сказав что-нибудь провокационное, например: «Что, если я там встречу какого-то приятного молодого человека, стоит ли разрешить ему меня провожать?» Возможно, ответ вашего «друга» может быть довольно резкий. Скажите ему, что встретили кого-то замечательного на свадебном приёме. Свадебные приёмы – отличное место для знакомств, поэтому есть большая вероятность встретить там приятного и внимательного мужчину. Если вы нравитесь парню, он поймёт, что не хочет вас терять. Как только он начнёт ревновать, вы можете в дальнейшем сказать ему что-то вроде: «Но я всё равно думаю, что ты лучше». Дайте ему знать, что кто-то другой признался вам в любви. Он будет ревновать, когда вы расскажете ему об этом, потому что подумает, что на ваши чувства можно повлиять, а значит, есть вероятность вас потерять раз и навсегда. Поговорите о том, как ваш бывший стал очень привлекательным. Парни очень нервничают, когда слышат, как вы говорите о своём бывшем. Сказав ему, что ваш бывший стал ещё горячее, вы можете заставить его волноваться, что вы с бывшим можете снова быть вместе. Однако не переусердствуйте, потому что можете навредить отношениям, которые уже построили. Если он начинает ревновать, убедитесь, что он знает, что между вами и вашим бывшим всё кончено.

Вот такие способы узнать, что думает на самом деле парень, позиционирующий себя как друг, о вас. Ревность – хороший знак, указывающий, что вы для него очень важны и, возможно, давно любимы.