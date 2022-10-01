Это фото заставит бывшего парня ревновать! 4 примера

Хотим мы этого или нет, но социальные сети играют важную роль в современном мире. У каждого из нас есть профиль в VK, мы всегда на связи и готовы поделиться тем, что делаем, и нам очень любопытно узнавать новости, которые происходят в жизни окружающих нас людей или наших виртуальных друзей. И поэтому, когда отношения заканчиваются, в игру вступают социальные сети, благодаря которым можно сильно позлить своего бывшего. Например, с помощью фотографий. Они могут заставить бывшего ревновать или заинтриговать его.

4 примера фотографий, которые заставят ревновать бывшего

Поднятые бокалы. Хорошим примером фотографии, которая может заставить парня ревновать, это та, где весёлая и счастливая девушка протягивает бокал к руке другого человека, в которой тоже бокал с напитком. Важно не снимать лиц, чтобы добавить таинственности. Бывший увидит, что его девушка спокойно делится фотографиями, на которых она явно не сама и при этом потягивает алкоголь, и у него может возникнуть масса вопросов: «Что она празднует? Ведь мы не так давно расстались. Возможно, у неё теперь новые отношения?» Важно, чтобы он начал переживать, почему его бывшая возлюбленная такая беззаботная и радостная. Друзья и веселье. Ещё одна замечательная фотография, которую можно сделать, чтобы заставить бывшего ревновать, — это показать себя счастливой, беззаботной и развлекающейся на вечеринке, пикнике, в ресторане или просто в компании новых знакомых. Не важно. Суть всегда одна и та же: он не знает, с кем бывшая любимая, где и чем занимается. Он не понимает, есть ли рядом парни, и это, пожалуй, будет раздражать его больше всего. Надо сделать простой и естественный снимок, не слишком постановочный. Это ещё раз подчеркнёт, что у девушки мало времени для того, чтобы стараться выглядеть идеально в социальной сети. Поездка за город. Надо запланировать поездку за город с друзьями, чтобы насладиться отдыхом и безмятежностью. И не стоит бояться, что придётся потратить много времени на это. Есть туристические места, до которых можно добраться всего за два часа на поезде или на машине. На парня может произвести сумасшедшее впечатление, если он узнает, что его бывшая девушка уехала на выходные неизвестно с кем и неизвестно куда. На отдыхе можно сделать невинную фотографию в кафе с видом на море, где его бывшая, возможно, обедает одна, а возможно, и с каким-то мужчиной. В этом случае воображение разыгрывается, а ревность чувствуется как никогда. Ужин в ресторане. Четвёртая и последняя идея фото, чтобы вызвать ревность у бывшего, очень проста, но так же полна любопытства. Пока девушка ужинает, она может попросить друзей сфотографировать её. На фотографии она будет счастливой, весёлой и элегантной, что наводит на мысли о том, что она ужинает с каким-то заботливым мужчиной, который не может устоять против её очарования, поэтому и захотел её запечатлеть в этот момент. Скорее всего, это новый парень, с которым ей намного радостнее, чем с бывшим, а значит, тому остаётся только локти кусать.

Ясно, что если девушка решила воспользоваться советом, как заставить бывшего ревновать с помощью фотографий, значит, она стремится его вернуть. Но не факт, что они помогут сделать это наверняка. Нужно действовать по всем фронтам – напоминать о себе. Главное, ненавязчиво и очень аккуратно.