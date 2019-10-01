Как заставить ревновать парня? Советы по знаку Зодиака

Как заставить ревновать парня? Ревность заставляет людей совершать самые безумные поступки, поэтому многие девушки и пытаются спровоцировать это чувство у своего любимого, чтобы вернуть прежнюю страсть в отношения. Однако делать это нужно умело, чтобы не перегнуть палку, поэтому так важно знать, как заставить ревновать разные знаки Зодиака и добиться желаемой цели.

Как заставить ревновать разные знаки Зодиака

Овен. Мужчины этого знака - уверенные в себе личности. Они оптимисты по жизни, активны и обладают прекрасным чувством юмора, поэтому у них всегда много девушек. Однако, если для него важны только вы, то просто заведите разговор с другим парнем. Овен будет скрывать свою ревность под маской безразличия, но внутри у него всё будет бурлить. Телец. К отношениям он относится немного поверхностно, поэтому заставить его ревновать тяжело, но попробовать можно. Есть два способа это сделать – надеть откровенный наряд и кокетничать с противоположным полом или же просто начать нахваливать достоинства какого-то мужчины, но при этом не принижая его. Близнецы. Этот мужчина не выносит тайн, поэтому его можно легко заставить ревновать, напустив на себя таинственности. Скрывать место своего направления, а потом упомянуть в разговоре мужское имя. После расспросов постараться уйти от разговора. Рак. Представители этого знака не терпят, когда любимая девушка общается с кем-то, кого Рак не знает. Поэтому вызвать ревность можно, попросив хорошего знакомого или родственника позвонить вам и начать мило с ним болтать, хихикать или же кокетничать. Лев. Высокомерные и упрямые мужчины, которые не терпят конкуренцию. Поэтому увидев рядом со своей возлюбленной парня привлекательнее или позитивнее, чем он, начинает беситься и ревновать. Дева. Это застенчивые мужчины, имеющие массу комплексов, поэтому их даже не надо заставлять ревновать. Они сами найдут повод, чтобы это сделать – например, вы будете поддерживать связь с его другом или же похвалите его за какую-то мелочь. Он с ума сойдёт от ревности. Весы. Они не любят конфликтов, но, если они увидят вас в окружении противоположного пола, то без выяснения отношений не обойдётся. Его женщина должна принадлежать только ему и по-другому не может быть. Скорпион. Эти мужчины по своей природе очень ревнивы и в порыве ревности могут быть очень жестокими. Поэтому с ними лучше не шутить, иначе добром его ревность не закончится, возможна сильная драка. Стрелец. Их тяжело заставить ревновать, так как они своё недовольство переведут в шутку. Единственное, что может вызвать ревность, это когда его девушке кто-то подарил цветы или же пригласил на танец, признался в интернете в своих чувствах. Козерог. Ревновать этот знак может заставить только успешная женщина, поэтому вы должны стать ею. Он не захочет потерять такую супер вумен, взглянет на вас совсем другими глазами. Водолей. На самом деле заставить ревновать его очень легко – он сойдёт с ума, если вы вдруг не ответите на его телефонный звонок или сообщение в социальной сети. Первое, что придёт ему в голову, что его любимая сейчас находится в объятиях другого. Рыбы. С ними очень сложно, так как они часто воспринимают любовные отношения, как обыденность. Поэтому нужно начать больше времени проводить без мужчины-Рыбы, придумывая разные причины, почему он не может пойти с вами, а потом возвращаться счастливой и весёлой.

Перед тем, как затеивать свой план по возвращению прежних чувств, нужно чётко знать, как заставить ревновать разные знаки Зодиака, и исходя из этого действовать. Однако помните, что ревность может привести к противоположному результату – расставанию, поэтому придерживайтесь золотой середины.