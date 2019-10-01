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Как заставить ревновать парня? Советы по знаку Зодиака
Как заставить ревновать парня? Ревность заставляет людей совершать самые безумные поступки, поэтому многие девушки и пытаются спровоцировать это чувство у своего любимого, чтобы вернуть прежнюю страсть в отношения. Однако делать это нужно умело, чтобы не перегнуть палку, поэтому так важно знать, как заставить ревновать разные знаки Зодиака и добиться желаемой цели.
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Как заставить ревновать разные знаки Зодиака
- Овен. Мужчины этого знака - уверенные в себе личности. Они оптимисты по жизни, активны и обладают прекрасным чувством юмора, поэтому у них всегда много девушек. Однако, если для него важны только вы, то просто заведите разговор с другим парнем. Овен будет скрывать свою ревность под маской безразличия, но внутри у него всё будет бурлить.
- Телец. К отношениям он относится немного поверхностно, поэтому заставить его ревновать тяжело, но попробовать можно. Есть два способа это сделать – надеть откровенный наряд и кокетничать с противоположным полом или же просто начать нахваливать достоинства какого-то мужчины, но при этом не принижая его.
- Близнецы. Этот мужчина не выносит тайн, поэтому его можно легко заставить ревновать, напустив на себя таинственности. Скрывать место своего направления, а потом упомянуть в разговоре мужское имя. После расспросов постараться уйти от разговора.
- Рак. Представители этого знака не терпят, когда любимая девушка общается с кем-то, кого Рак не знает. Поэтому вызвать ревность можно, попросив хорошего знакомого или родственника позвонить вам и начать мило с ним болтать, хихикать или же кокетничать.
- Лев. Высокомерные и упрямые мужчины, которые не терпят конкуренцию. Поэтому увидев рядом со своей возлюбленной парня привлекательнее или позитивнее, чем он, начинает беситься и ревновать.
- Дева. Это застенчивые мужчины, имеющие массу комплексов, поэтому их даже не надо заставлять ревновать. Они сами найдут повод, чтобы это сделать – например, вы будете поддерживать связь с его другом или же похвалите его за какую-то мелочь. Он с ума сойдёт от ревности.
- Весы. Они не любят конфликтов, но, если они увидят вас в окружении противоположного пола, то без выяснения отношений не обойдётся. Его женщина должна принадлежать только ему и по-другому не может быть.
- Скорпион. Эти мужчины по своей природе очень ревнивы и в порыве ревности могут быть очень жестокими. Поэтому с ними лучше не шутить, иначе добром его ревность не закончится, возможна сильная драка.
- Стрелец. Их тяжело заставить ревновать, так как они своё недовольство переведут в шутку. Единственное, что может вызвать ревность, это когда его девушке кто-то подарил цветы или же пригласил на танец, признался в интернете в своих чувствах.
- Козерог. Ревновать этот знак может заставить только успешная женщина, поэтому вы должны стать ею. Он не захочет потерять такую супер вумен, взглянет на вас совсем другими глазами.
- Водолей. На самом деле заставить ревновать его очень легко – он сойдёт с ума, если вы вдруг не ответите на его телефонный звонок или сообщение в социальной сети. Первое, что придёт ему в голову, что его любимая сейчас находится в объятиях другого.
- Рыбы. С ними очень сложно, так как они часто воспринимают любовные отношения, как обыденность. Поэтому нужно начать больше времени проводить без мужчины-Рыбы, придумывая разные причины, почему он не может пойти с вами, а потом возвращаться счастливой и весёлой.
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Перед тем, как затеивать свой план по возвращению прежних чувств, нужно чётко знать, как заставить ревновать разные знаки Зодиака, и исходя из этого действовать. Однако помните, что ревность может привести к противоположному результату – расставанию, поэтому придерживайтесь золотой середины.
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