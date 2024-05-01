5 моментов, когда парней отталкивают женщины, которых они раньше считали милыми

Очень обидно, когда парень, который раньше был в тебя влюблён, вдруг понимает, что ты ему на самом деле не нравишься и ты не так привлекательна, как он думал. Вам нужно знать, на что следует обратить внимание, чтобы не оказаться в такой ситуации. Об этом социологи спросили парней, начиная с подросткового возраста и заканчивая 35 годами, и получили такие ответы.

5 причин, отталкивающих парней от представительниц прекрасного пола, которых они ранее считали милыми

Когда понял, что она красивая, но сквернословит. У парней обычно складывается плохое впечатление о сквернословящих женщинах, особенно если они красивы. «Я не уверен, была ли она в плохом настроении, но услышал, как она выражалась нецензурными словами. Она красива, как фея, поэтому я и был в шоке», — прокомментировал свой ответ двадцатипятилетний мужчина. Если женщина знает, что не всегда сдержана в своих речах, то ей нужно рядом с понравившимся парнем стараться держать себя в руках. Иначе их отношения могут из-за её сквернословия быстро прекратиться. Когда услышал, как она негативно отзывается о своих друзьях. Разговоры в негативном ключе за спиной друга не помогут произвести хорошее впечатление на других. «Я слышал, как она критиковала своего друга за то, что он недостаточно крут, но при этом они всегда тусуются вместе», — поделился парень подросткового возраста. Вместо критики нужно научиться хвалить окружающих, а не только друзей, ведь в каждом есть что-то хорошее и о нём нужно обязательно говорить. Только тогда парни подумают, что рядом с ними добрая и нежная девушка, с которой хочется общаться и строить отношения. Когда осознал, что её грязная шутка оказалась слишком грязной. Некоторых парней сильно отталкивает, когда женщины безоговорочно рассказывают о своей интимной жизни. «Она говорила о себе, как мужчина, не уважающий прекрасный пол», — рассказал парень лет восемнадцати. Такой информацией можно поделиться со своими подругами и желательно без лишних ушей. Но лучше вовсе избегать грязных шуток, если не хочется совершить подобную неосторожную ошибку. Когда узнал, что она интернет-тролль. Парни разочаровываются, когда узнают, что в реальной жизни и в Интернете девушка - другой человек. Один мужчина возмущённо рассказал о своей девушке: «Обычно она ведёт себя спокойно и успокаивающе, поэтому я был шокирован тем, насколько агрессивной она может быть в своём аккаунте в социальных сетях». Если женщине нужно место, где можно выразить своё разочарование, недовольство или злость, ей следует либо создать отдельную учётную запись, о которой люди никогда не узнают, либо поговорить по душам со своими доверенными подругами. Когда понял, что она меняет своё отношение в зависимости от того, с кем разговаривает. Никто не найдёт девушку привлекательной, если она высокомерна по отношению к другим людям, которые находятся в более уязвимом положении, чем она. «Я думал, что она хорошая девочка, но увидел, как девушка ругалась и оскорбляла бариста. Для меня это стало полным разочарованием», — заявил парень лет двадцати. Нужно ко всем относиться с уважением, так как никто не знает, кто на вас в этот момент смотрит. И, в конце концов, никто не отменял эффект «бумеранга», сегодня вы грубы, а завтра – с вами!

Эти 5 ситуаций, когда парней отталкивают женщины, которых они раньше считали милыми, могут произойти с каждой девушкой, поэтому нужно всегда оставаться милосердной, доброй, отзывчивой и чистой душой. Именно к таким и тянется противоположный пол.