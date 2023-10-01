6 вещей, которые отталкивают перспективных мужчин

Перспективные и уверенные в себе парни никогда не согласятся на меньшее, чем они заслуживают. Это касается и выбора любимой женщины. Поэтому каждой девушке, желающей построить отношения с ними, нужно знать, что отталкивает перспективных мужчин в прекрасном поле. Безусловно, единого списка нет, но всё же некоторые качества не нравятся всем им.

6 вещей, отталкивающих успешных парней

Высокомерная женщина. Высокомерие — это не то же самое, что уверенность, потому что высокомерная дама руководит парнем, а уверенная ожидает, что её мужчина сам сможет разобраться со сложившейся ситуацией. Высокомерная женщина разговаривает со своей второй половинкой свысока, что очень унизительно. Поступая так, она создаёт у него впечатление, что его мнение для неё не имеет значения, что, в свою очередь, вызывает в нём неуверенность. Он становится уязвимым, что, соответственно, не даёт ему сблизиться с женщиной. Драматизирующая женщина. Если девушка делает из мухи слона, устраивая истерики на пустом месте, то это, явно, не пойдёт на пользу отношениям с мужчиной. Ведь никто не любит, когда рядом с ним слишком драматичная особа. Эмоциональные всплески отталкивают, так как каждый перспективный парень ищет спокойствие и уют. Ему хочется понимания, а не переживаний и трепания нервов. Доступность. Если в женщине нет загадки, она всегда готова к встречам по первому зову мужчины, первая звонит и пишет, то парень перестаёт её ценить. У него даже может возникнуть мысль, что стоит поискать менее доступную женщину, кого-то получше. Безусловно, играть с парнями в «кошки-мышки» ради привлечения их внимания не стоит, так как такая игра быстро надоедает, но и быть слишком открытой тоже не рекомендуется. Надо найти золотую середину. Постоянно нуждающаяся во внимании. Когда женщина постоянно требует внимания, это тоже ненормально. Непрекращающиеся звонки с требованиями признаться в любви или же непрекращающиеся просьбы помочь, например, привезти её к маме, забрать из магазина, отвезти к врачу, сопроводить в салон красоты и т.п. Очень скоро мужчине это надоест, и он поставит точку на отношениях. Навязчивость приводит к ряду проблем: от неуверенности и ревности до отсутствия доверия, а у успешных мужчин просто нет времени разбираться с этими вещами. Жалобы. Мужчины это просто ненавидят! Жалобы, негативное мышление или сплетни о ком-то… Всё это станет большим препятствием на пути к успеху в завоевании перспективного мужчины. Всё просто: парням не нравится находиться рядом с девушкой, которая всегда настроена негативно и пессимистично. Каждым отношениям для процветания необходим определённый уровень позитивной энергии, и постоянные жалобы ни к чему не приведут. Мужчина будет воспринимать девушку как глупышку, и это его будет раздражать, и, кроме того, в нём будет расти чувство долга, потому что он начнёт думать, что несёт ответственность за счастье девушки. Она много говорит, но никогда не слушает. Умение слушать — это признак зрелости и эмоционального интеллекта, а если его нет, то перспективные мужчины не заинтересуются девушкой. Ведь если его не слушают, то, значит, им не интересуются, тогда он не видит смысла в дальнейшем общении. Поэтому каждой девушке, желающей завоевать сердце достойного мужчины, нужно научиться его внимательно слушать.

Если вы хотите привлечь достойного мужчину, помните, что красивая внешность и соблазнительный настрой не помогут вам добиться успеха. Будьте уверены в себе, будьте собой и не бойтесь показать свою игривую и девчачью сторону. Успешные парни ищут такую женщину, которой комфортно в собственной шкуре. Не игнорируйте это, ведь зная, что отталкивает перспективных мужчин, вы точно не допустите ошибок и сможете построить прекрасные любовные отношения.