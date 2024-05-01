Как заставить бывшего скучать по тебе до безумия

Вы задаётесь вопросом, как заставить бывшего до безумия скучать по вам? На самом деле, это несложно. Но начать нужно только с себя. Если вы измените себя, своё отношение к разрыву и к вашему бывшему, то всё получится. Результат – гарантирован!

7 способов заставить бывшего скучать по вам

Прервать все контакты. Постарайтесь держаться подальше от бывшего и заставить его задуматься, что у вас на уме. Пусть он интересуется вашей новой жизнью. Не пишите ему, не звоните и даже не ставьте лайки его обновлениям в социальных сетях. Не ищите повод поговорить с ним. Вы можете неделями не связываться с ним. Возможно, сначала это и будет сложно. Но всё это делается ради того, чтобы он начал скучать по вам. Работа над собой. Начните ходить в спортзал. Найдите новое хобби, почитайте книги или блоги по самосовершенствованию, сосредоточьтесь на своём гардеробе или улучшите свои навыки макияжа. Пусть он, когда «случайно» столкнётся с вами, увидит в вас что-то другое, но приятное и удивительное. Вы должны ошеломляюще выглядеть. Веселье с подругами. Выйдите с друзьями на прогулку или шопинг и заставьте его понять, что он не центр вашего мира. Делайте снимки с подругами, выкладывайте их на своём канале или в социальных сетях. Важно, чтобы бывший увидел, как вам весело и хорошо. Он точно не сможет спать спокойно. Использование социальных сетей в своих интересах. Сделайте свою страницу в социальной сети активной, но без цитат о расставании. Можете дать понять, что вы больше не вместе, но у вас всё в порядке. Публикуйте фотографии, где вы тусуетесь или пробуете что-то новое. Откройте новый мир в социальных сетях. Ваш аккаунт должен быть активным и содержать милые фотографии или же такие, где вы делаете то, что делали раньше с ним, а теперь с кем-то другим. Открыться другим парням. Позвольте себе насладиться обществом других парней. Пообщайтесь с ними и позвольте им побаловать вас, если они этого захотят. Время от времени флиртуйте с ними, даже в социальных сетях. Не отказывайте, когда вас приглашают на свидание. Развлекайтесь, но есть правила. Не спешите открывать парням душу. Кроме того, не вступайте с ними в слишком интимные отношения. Если хотите вернуть своего мужчину, делайте всё, но не начинайте серьёзно встречаться с другими парнями. Иначе можно заиграться и забыть о первоначальном плане. Работа над тем, почему вы расстались. Вы можете быть той, кто решил поставить точку на отношениях, или же это сделал парень. Неважно. В любом случае, есть причина. Если вы виноваты, поработайте над этим и убедитесь, что можете встречаться с ним, не допуская прежних промахов. В какой-то момент вам придётся использовать это, чтобы завоевать расположение бывшего, поэтому убедитесь, что проработали проблему. Если виноват он, убедитесь, что сможете принять эту ошибку даже в будущем. Возможно, вам удастся заставить его прекратить то поведение, из-за которого произошёл разрыв. Общение с нуля. Вам придётся найти любой способ начать разговор. Вы можете комментировать его фотографии, но пусть это звучит безлично. Похоже, вы комментируете, потому что это приятно, и у вас нет причин игнорировать это. Пусть со стороны это выглядит, словно вы оставляете комментарии на странице старого друга. Со временем вы сможете перейти на более личное общение, поделившись с ним некоторыми воспоминаниями. Типа: «Ты помнишь, как мы сидели на берегу этой реки, на которой ты сейчас на фото? Раньше меня она пугала своей глубиной, но теперь я поняла, что с тобой никогда не бывает страшно». Иногда, прежде чем вы с ним заговорите, он уже начнёт вести беседы. Он просто не мог остаться в стороне, видя всё, чего ему не хватает. Но если вы станете инициатором, просто не показывайте своего отчаяния и желания воссоединиться.

Вариантов вернуть бывшего – множество, но всё же лучше начать с того, чтобы его снова заинтересовать собой. Это несложно воплотить в жизнь. Главное – решить для себя, нужно ли вам это или же вы хотите доказать себе и ему, что умело манипулируете людьми и можете достичь всего, чего только захотите!