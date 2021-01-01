7 верных способов заставить парня скучать по тебе

Возможно, он твой супруг, который в данный момент находится вдали от тебя, или же лучший друг, от отношений с которым ты ждёшь большего, чем дружба, а может быть, он твой бывший, связь с которым ты хотела бы возобновить. Всё равно, в каких вы отношениях находитесь сейчас, главное, что твоя нынешняя цель - заставить его скучать по тебе. Это вовсе не сложно, так как существует масса вариантов это сделать.

Вот 7 способов, чтобы заставить парня скучать по тебе

Как бы это парадоксально ни звучало, но не стоит зацикливаться на мысли, как сделать так, чтобы он скучал по тебе. Иначе можно получить противоположный результат. Ни один уравновешенный человек не любит навязчивых и занудных людей. Поэтому не показывай ему, что думаешь о нём, и не спрашивай, насколько он соскучился по тебе. Общайся с ним как с хорошим другом – легко и непринуждённо. Не стоит торопить события, так как если отношения развиваются очень спешно, то они также быстро и заканчиваются. Не стоит мужчине давать всё, что он захочет. Дай ему возможность побороться за тебя. Флиртуй, заманивай, очаровывай, но дистанцию сокращай постепенно. Он будет ценить тебя намного больше, а значит и скучать, если ты будешь рядом, но при этом далеко. Пусть у тебя будут важные дела, из-за которых не можешь пойти на свидание, знакомые противоположного пола или другие обстоятельства, не дающие всецело посвящать себя своему мужчине. Во многих парах отношения складываются таким образом, что у мужчины есть возможность жить свободной и независимой жизнью, а у женщин – нет. Он может спокойно ходить на футбол с друзьями или же ездить на рыбалку, а вторая половинка должна сидеть дома и ждать его с горячим обедом и в красивом белье. Если ты хочешь его заставить скучать, не жертвуй собой и своим временем ради него. Ты тоже должна иметь возможность посидеть с подружками в кафе после работы, когда он ждёт тебя с горячим ужином, или же пройтись по магазинам и не ответить на его телефонный звонок, а может быть, и не на один. Ты такая же личность, как и он, и твой мужчина не должен об этом забывать. Будь независима как в реале, так и в виртуале. Общайся в интернете с друзьями, лови лайки мужчин, поставленных под твоими фото, выставляй фото с подругами, а не только с любимым парнем. И, в конце концов, перестань ему слать в социальных сетях смайлики, поцелуйчики, желать доброе утро и спокойной ночи каждый день. Пропусти денёк-другой такого настойчивого общения с ним, сделав вид, что ты об этом забыла, так как была занята встречей со старыми приятелями, с которыми ты прекрасно провела время. Обязательно опубликуй фото с вашей встречи в социальной сети или непосредственно пришли своему мужчине, чтобы он понял, что твоя жизнь сконцентрирована не только на нём. Не стоит ему всё о себе рассказывать, даже если вы близки – он знает всё о твоём прошлом, историю твоей семьи или же каждого её члена по отдельности, а также какие твои мечты. Но ему не нужно подробно отчитываться о том, что ты делала в течение дня или недели, обо всех твоих друзьях и отношениях с ними, об отношениях с коллегами, а также о событиях, происходящих в офисе. Сохраняй некоторую конфиденциальность и недосказанность. Живи спокойно и гармонично. Конечно, сразу это не получится, но постепенно – обязательно. Такая жизнь сделает тебя, во-первых, счастливой, а с такими людьми всегда приятно общаться, а во-вторых, твоему мужчине будет приятно быть частью жизни удачливого и радостного человека. Этот совет больше подойдёт для того, чтобы заставить скучать бывшего, но, в принципе, и с другими мужчинами он прекрасно работает. Тебе нужно преобразиться – перекрасить волосы в другой цвет, сменить стрижку, похудеть или же наоборот обрести формы (желательно за счёт мышц), а также изменить стиль. Преобразись и выйди в свет! По тебе начнут скучать даже те, о ком ты и не думала.

Эти 7 верных способов заставить его скучать по тебе добавят уверенности в твоей привлекательности, потому что ты почувствуешь себя совсем по-другому, когда будешь знать, что о тебе постоянно думают. Удачи!