8 причин, из-за чего парни начинают влюбляться в своих подруг

Нередко бывают случаи, когда парень вдруг видит в девушке, с которой дружил много лет и был откровенен и честен, как ни с кем другим, больше, чем просто подругу. В чём же причина такой перемены взглядов? Как оказалось, их не так уж и мало.

8 причин, почему мужчины влюбляются в своих подруг

Комфортность. Многие парни, осознавая, что рядом со своим другом женского пола чувствуют себя настолько комфортно и уютно, как ни с кем другим, начинают понимать, что она – не просто друг, а тот, с кем всегда очень хорошо. Это здорово — влюбиться с первого взгляда и ощутить прилив эмоций, но можно не торопиться и позволить своей любви развиваться, даже не осознавая этого. Новый образ. Когда у девушки, которую знаешь много лет, появляется новый образ, например, она коротко подстриглась, у некоторых парней может возникнуть непроизвольное волнение в душе. Девушка-друг может ещё больше привлечь его внимание, добавив элемент неожиданности. Как описывает один парень: «Мне нравится, как свежо выглядит блондинка, ставшая брюнеткой, или когда брюнетка красится в блондинку!» Другая одежда. Когда девушка одевается не так, как обычно, она может сильно заинтересовать друга. Ведь, по словам мужчин, подруга выглядит намного привлекательнее и обаятельнее. У подруги больше шансов влюбить в себя друга, если она носит что-то совершенно иное, чем обычно, тем более, когда выглядит в этом очаровательно. Если девушка не часто наряжается, ей нужно попробовать надеть маленькое чёрное платье, в котором она точно будет смотреться на все сто!!! Забота. Когда девушка заботится о друге, это так привлекательно. Как сказал один парень: «Беспокойство – это особое чувство». Другой же поделился такой историей: «Я получил тепловой удар на пляже, и пока все остальные тусовались без меня, она принесла мне воды и отвела в тень, чтобы быть рядом, пока мне не стало лучше. Я тут же влюбился в неё». Как показывает эта история, добрые жесты подруг имеют большое значение, когда парни чувствуют себя уязвимыми. Милая пара. Когда друзья говорят ему: «Из вас получилась бы милая пара», у парня может возникнуть интересная мысль, а почему бы и нет. Когда на совместимость парня и девушки указывают третьи лица, сильный пол начинает обращать внимание на своё общение с подругами. Главное, чтобы это желание было обоюдным, потому что друзья могут по-разному относиться друг к другу – кто-то не готов пересекать черту дружбы. Телефонный разговор. Когда парень хорошо узнал подругу благодаря долгому телефонному разговору. Один юноша рассказал: «Наконец-то у меня появилась возможность поговорить с девушкой, которую знаю уже давно. Я узнал, что она чем-то обеспокоена, и помог решить её проблему». Обмен личными историями сближает людей, а долгий телефонный разговор производит загадочный эффект, который заставляет людей обратить внимание друг на друга при следующей встрече. Совет. Когда девушка слушает парня и даёт советы, то они в этот момент становятся наиболее честными друг с другом, и это часто приводит к романтическим чувствам. Ребята рассказали, что поняли, как много для них значит их подруга, когда попросили у неё совета. «Я влюблялся в девушек, которые выслушивали мои любовные проблемы». «Мы давно дружим, поэтому, когда я с ней о чём-то говорю, она даёт мне хороший совет. Я понял, что она всегда рядом со мной». Доброта. «Я думал, что влюблюсь в свою подругу, когда она была добра ко мне после того, как моё сердце было разбито». «Она мне начала нравиться, как только я заметил, какая она нежная». Так отозвались о своих подружках несколько парней. Доброта — ключ к тому, чтобы мужчины осознали женское обаяние. Не зря же психологи говорят в один голос, что парни всегда влюбляются в женщин, которые с ними милы.

Поэтому девушки, которые решили стать для своего друга-парня чем-то большим, чем подруга, должны помнить о том, что мужской пол падок не только на прекрасный внешний вид, но и на отношение к нему. Они ценят доброту, нежность и отзывчивость.