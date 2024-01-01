11 советов, как справиться с неромантичным парнем

Любым отношениям нужна романтика. Как считают эксперты, для многих дам их мужчины идеальны, пока дело не доходит до романтики. Дальше всё идёт под откос. Конечно, ему можно об этом сказать, и он, чтобы порадовать свою любимую, даже что-то сделает романтичное. Но ведь так хочется, чтобы вторая половинка действовала самостоятельно. Психологи решили помочь в этой ситуации и дали рекомендации, как справиться с неромантичным парнем.

11 советов, как быть с не романтиком

Общение – это путь к успеху. Никто не запрещает женщине рассказать парню, какие чувства вызывает у неё отсутствие романтики. Только разговор нужно вести не тогда, когда он чем-то занимается. Скорее всего, им не будет воспринято ни одно слово. Нужно подойти к своей второй половинке, когда он совершенно свободен, и поговорить с ним о необходимости романтики в паре. Ведь он не экстрасенс, чтобы читать мысли любимой. Управление собственными ожиданиями. Если мужчина не романтичен, то это может означать, что он всегда был таким. Но он может измениться, как только увидит преимущества романтики в отношениях, и, возможно, поразит любимую. Вот почему надо быть реалистами в своих ожиданиях. Тот факт, что девушка старалась донести до него свои желания, не означает, что он изменится в одночасье. Изменение — это процесс, для кого-то длительный, а для кого-то и быстрый. Так что да, она может быть разочарована и расстроена, пытаясь сделать из него романтика. Но не нужно терять надежды, не всё так быстро. Проявить романтизм самой. Чтобы получить романтику, её нужно сначала дать. Партнёр обязательно ответит. Ему можно отправить разные интимные сообщения в течение дня, послать обед с курьером, сделать подарок или написать любовное письмо, чтобы он почувствовал себя особенным. Нужно проявить инициативу. Пусть он увидит романтические жесты и поймёт, что быть романтиком очень даже приятно. Оценить его усилия. Возможно, это не всегда заметно, но он тоже делает всё возможное, чтобы разжечь романтику в паре. И мотивировать его к этому в будущем будет оценка любимой девушкой его стараний. Ему нужно дать понять, насколько ценятся все его усилия по повышению романтического уровня в отношениях, тогда он постарается дать больше. Не сопоставлять. Не нужно сравнивать его с парнями подруг и выражать разочарование, что они более романтичны. Это может задеть его эго. Постоянное сравнение выглядит так, как будто девушка хочет его унизить, что довольно оскорбительно, и это точно не сделает отношения романтичными. Скорее, наоборот. Компромисс. Все долгосрочные отношения требуют постоянных уступок друг другу. Даже если девушка не увлекается футболом, но парень хочет, чтобы она пошла с ним на игру, нужно идти. Возможно, она будет скучать там, но он видит, что любимая прилагает усилия. Он будет за это благодарен, и когда она попросит его сделать что-то, особенно если речь идёт о романтизме, он не станет долго думать. Не быть придирчивым партнёром. Надо научиться понимать разницу между общением и ворчанием. Граница – в выборе слов. Ворчание не оставляет места для общения и является приглашением к спорам. С другой стороны, общение помогает паре достичь взаимного согласия. Если его жесты ни в коей мере не романтичны, это не значит, что он не любит и не ценит вторую половинку. Он просто не умеет выражать свои эмоции. Планировать совместное времяпрепровождение. Иногда девушки хотят, чтобы их мужчины были спонтанными во всех романтических вопросах. Например, доставка цветов без предупреждения. Это делает весь опыт таким реальным и продуманным. Но нужно рискнуть, запланировав романтику. Тогда мужчина будет с большим нетерпением ждать намеченного времени, которое пара проведёт вместе, чтобы он мог подготовиться к романтическому вечеру. Опрос показал, что пары, которые держат календари, чтобы отмечать совместные даты, очень романтичны. Можно объединить события в календарях на своих телефонах. И, кстати, это не обязательно должен быть дорогой ужин, это может быть наблюдение за звёздами на крыше, прогулка или совместный поход на пляж. Завести роман с собой. Один из многих способов сохранить отношения с неромантичным парнем — это быть романтичной по отношению к себе. Любовь к себе очень важна, поэтому нужно проявлять любовь к себе лучшими способами: заказать себе еду, купить подарки или даже сходить в спа-салон! Хотя это может быть не то же самое, как если бы это исходило от мужчины, но всё же. Постоянно давать ему понять, как сильно его любишь. Ему нужно понимать, что любовь к нему безусловна, даже несмотря на то, что романтика может оживить ситуацию. Когда он это поймёт, то каким-то образом привнесёт в жизнь романтику. Потому что он знает, что его любят таким, какой он есть. А поскольку он чувствует к девушке то же самое, ему захочется видеть её счастливой. Это означает, что он сделает всё возможное, чтобы вызвать улыбку на её лице. Знать его язык любви. Возможно, девушка привыкла к определённым жестам, которые приравниваются к выражению любви к ней. Само собой разумеется, что если представление о романтике не замечено, то этот жест легко приравнять к недостатку заботы. Парень может проявлять любовь не совсем очевидным для девушки способом, но он старается. И желательно это заметить.

Вот несколько способов справиться с ситуацией, когда вторая половинка не романтична. Эти способы обязательно дадут результаты, но нужно проявить терпение.