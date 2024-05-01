6 вещей, которые произойдут с вами после расставания

Нередко любовь бывает безответной, быстропроходящей или тяготящей. Вы можете не нравиться тому, от кого сами без ума, или же ваш партнёр вдруг заявляет, что вам не по пути – он вас разлюбил, или же вы сами понимаете, что дальше находиться с таким человеком невозможно. Если вы в такой ситуации сдадитесь, это превратится в порочный круг, в котором вы почувствуете, что время остановилось и жизнь закончилась. Ни в коем случае не нужно терять себя и веру в любовь, потому что после расставания всё будет не так уж и плохо, а может быть, даже, наоборот, лучше!

6 вещей, происходящих с вами после расставания

Вы почувствуете себя лучше. Вначале это может быть больно. Возникнет множество вопросов к себе и своему партнёру, множество внутренних диалогов, но нужно постараться себя не мучить, а собраться с силами и эмоциями и жить дальше. Один из лучших способов пережить расставание — сосредоточиться на том, как здорово вы себя чувствуете вдали от мужчины, который вам не подходит. Если же вы были инициатором расставания, то дайте шанс бывшему оправдать себя, возможно, он готов ради вас меняться. Не отталкивайте его. Но и не стоит слепо верить его словам. Анализируйте их. Вы встретите кого-то особенного. Худшее, что может произойти с вами после расставания, - это ваши душевные страдания. Но если вы возьмёте себя в руки и посмотрите вокруг, то поймёте, что не всё так плохо. Есть так много замечательных парней, и они заслуживают шанса. Так дайте его тому, кто постоянно вам улыбается и приветственно машет, выходя из лифта вашего офиса, соседу, паркующему машину рядом с вашей и ведущему милые беседы с вами, приятелю, который звонит вам каждый праздник, или даже мимо проходящему парню, пригласившему вас на чашку кофе. Среди них есть тот, кто будет вас безумно любить, но только вы не даёте ему это сделать, страдая и тоскуя о прошедшем романе. Вы будете эмоционально стабильнее и радостнее. Это потому, что вы перестанете хотеть измениться ради того человека, который заставляет вас чувствовать себя неадекватной. В конце концов, вы расслабитесь и найдёте новых людей, тяготеющих к вам, людей, которым действительно нравятся ваши причуды и которые захотят, чтобы вы были частью их жизни. Берегите их. У вас будет больше времени. Беспокойство вредно для здоровья. Больше никаких грустных лиц. Представьте, что вы встаёте утром и напеваете весёлые песни. Представьте, что вы носите красивую одежду и к вам возвращается аппетит. Представьте, что вы встречаетесь со старыми друзьями и заводите новые знакомства. Представьте себе всю радость, которая вас ждёт. А сколько у вас появится свободного времени для себя, любимой и дорогой! Вы будете независимой. Наконец-то вы будете больше присутствовать в настоящем моменте. Вы обретёте ясность и сможете посвятить своё время более полезным вещам. Например, займётесь любимым хобби, прочтёте интересную книгу, на которую не хватало времени, начнёте путешествовать туда, куда хотите вы, а не ваш партнёр. У вас появятся крылья, и вам захочется летать. Вы перестанете переживать. Больше не нужно думать о том, что он делает, с кем может быть, выглядит ли она лучше вас или что он на самом деле имел в виду, когда сказал вам «привет». Дистанцируясь от ситуации, вы сможете сделать свою жизнь такой, какой вы хотите, чтобы бывший мужчина ни в чём не играл решающей роли.

Разбитое сердце причиняет боль, но если вы позволите ране зажить, то увидите, что внутри у вас останется больше места. Когда мы извлекаем уроки из наших расставаний, мы становимся мудрее и можем решить радикально изменить свою жизнь. Возможно, вы найдёте новое хобби, переедете в крутой район, обновите гардероб или найдёте другую работу. Что бы вы ни делали, вы будете продолжать исследовать, пока не наткнётесь на совершенно новую себя.