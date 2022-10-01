6 признаков того, что он не забыл свою бывшую

Когда заканчиваются отношения, всем нужен какой-то период, чтобы пережить это печальное событие. Поэтому и существует риск для тех, кто быстро начинает новую историю любви. Ведь у них не было времени пострадать, переосмыслить и прийти в себя. Их не отпускают мысли о прошлых чувствах, что ставит под угрозу начавшиеся отношения. Именно поэтому любой девушке так важно вовремя заметить признаки, что парень ещё не забыл свою бывшую, чтобы после не страдать самой.

6 признаков, что он ещё думает о бывшей

Он всегда говорит о ней или не говорит о ней вовсе: обе ситуации должны настораживать. Если парень постоянно говорит о бывшей, возможно, что его прошлые отношения пока ещё очень даже настоящие. Когда же он вовсе о ней не упоминает, то, вероятно, он до сих пор страдает, и разговоры об этом вызывают в нём только печаль и ностальгию. Он хранит её фото. Стены его комнаты до сих пор увешаны фотографиями бывшей. Зачем ему хранить её фото, если история закончилась? Может быть, он сам этого не осознаёт и надеется как-то забыть, но настоящее желание, которое сидит глубоко внутри, — вернуться к ней. То же самое можно заподозрить, если он не удаляет её фотографии из телефона. Конечно, он может сказать, что у него нет времени это сделать, но на самом деле парень просто не может с ними проститься. Он расстроился из-за её помолвки. Уже несколько дней он выглядит грустно и ведёт себя очень странно. И вдруг говорит, что его бывшая девушка помолвлена с другим. Если эта новость так расстроила его, то, вероятно, он её ещё не забыл. Он с ней общается. Не важно, как происходит их общение – через социальные сети или же при встречах с общими друзьями. Нужно помнить, что дружба между бывшими – большая редкость. И маловероятно, что именно такой феномен произошёл в этой паре. Активное общение с девушкой говорит о том, что он её до сих пор любит. Он не выкидывает её подарки. Если парень хранит презенты своей бывшей, а на предложение их утилизировать отвечает отказом, то можно с уверенностью сказать, что его чувства к ней не угасли. Проблемы интимного характера. Когда мужчина думает о своей бывшей, в постели он не настолько страстен, как хотелось бы. Он может представлять, что рядом с ним сейчас его девушка из прошлого. Стоит отметить, что нынешняя партнёрша это тут же почувствует. Парень начинает понимать, что происходит что-то не так в интимной жизни, отчего ещё больше нервничает и тем самым усугубляет ситуацию.

Страдания по бывшей заметно отражаются на поведении парня. Он не может контролировать свои эмоции – злится, нервничает или же раздражается. Может впасть в депрессию или же, напротив, вести себя агрессивно или показушно весело. Поэтому девушке надо быть внимательнее к нему, вовремя заметив 6 признаков того, что он не забыл свою бывшую, чтобы исправить ситуацию или же вовсе поставить точку на отношениях без ответной любви.