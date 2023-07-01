5 вещей, которые нельзя делать, если вы недавно расстались

Расставание с любимым человеком может быть очень болезненным, особенно, если произошло оно вдруг. Поэтому сразу же после расставания захлёстывает боль, разочарование и злость. Хочется сделать бывшему партнёру так же больно, как он сделал вам – наказать его настолько сильно, чтобы он ощутил весь спектр отрицательных эмоций. Но психологи говорят, что лучше отказаться от этой идеи. Они также дали несколько советов, что нельзя делать, если вы недавно расстались, чтобы не испортить свою репутацию экспрессивными поступками.

5 запретов после расставания

Никакой мести. Вроде бы умом и понимаешь, что не стоит мстить, но всё равно так и тянет насолить бывшему, особенно, если он причинил боль или обидел без всякой причины. Однако месть не подарит радость и возможность себя почувствовать лучше. Скорее, наоборот, на душе после мщения станет ужасно. Лучшее, что можно сделать после расставания – это спросить у себя, согласуется ли ваша обида и ненависть с вашим характером, с вашим внутренним «я». Очень вероятно, что месть, наоборот, в конечном итоге вызовет у вас чувство стыда и раскаяния и заставит вас чувствовать себя ещё более грустной и одинокой, чем раньше. Никаких просьб о втором шансе. Никогда не стоит умолять партнёра повторить всё сначала и вернуться к вам. В этом нет никакого смысла, потому что исправить таким образом ситуацию не получится. Вас только что оставили, боль свежа, и вполне правдоподобно и естественно, что вы хотите получить второй шанс наладить отношения. Но вы действительно уверены, что хотите пойти и просить милостыню у человека, который вас бросил, независимо от причин расставания? Сейчас в вашем поведении, вероятно, маловато здравого смысла, но вы должны приложить усилия и изучить свои мотивы. Вы скучаете по идее иметь партнёра или скучаете конкретно по своему бывшему? Если подумать, это две совершенно разные вещи. Кроме того, «попрошайничество» вредит вашему достоинству и самооценке, и нет ничего хуже, чем чувствовать себя униженной после отказа начать всё с чистого листа. Не нужно кидаться в омут с головой. Иногда после расставания вы можете захотеть переспать с первым попавшимся человеком из-за боязни остаться в одиночестве или доказать что-то своему бывшему. Желание заменить последние отношения как можно быстрее может показаться хорошей идеей, однако это не всегда так. На самом деле, если вы какое-то время побудете в одиночестве, это поможет вам осмыслить произошедшее и подумать о том, как вы можете учиться и расти на этом опыте, а также покажет, что вам не нужен партнёр, чтобы чувствовать себя хорошо. Это также может стать возможностью посвятить больше времени себе и тому, что вы любите делать, научиться управлять своими эмоциями и убедиться, что следующие отношения не основаны на импульсивности и не обречены на очередной болезненный разрыв. Никакой идеализации бывшего. Это одна из самых трудных вещей, когда вас бросили: все мы возносим бывшего на пьедестал после расставания, думая, что он был лучшим человеком, когда-либо ходившим по земле, и что вы никогда не найдёте никого другого, хотя бы похожего на это совершенство в человеческом облике. Но давайте смотреть правде в глаза, никто не идеален, и навязчивые размышления о положительных качествах бросившего и игнорирование его отрицательных черт только укрепят иррациональную веру в то, что вы больше никогда не встретите такого человека. Конечно, ругать и демонизировать его (или, что ещё хуже, раскрывать его самые сокровенные секреты) тоже не имеет смысла. Просто помните, что у отношений есть начало и конец. И это нормально и здорово. Плохие разговоры о бывшем выставляют вас в негативном свете и производят впечатление злобного и мстительного человека. Если вам действительно нужно кому-то довериться, найдите терапевта или лайф-коуча, которые помогут вам справиться со своими чувствами и стать более сильной и зрелой, чем раньше. Не нужно изолироваться или вести себя экспрессивно. И последнее, но не менее важное из того, что не следует делать, когда вас оставили, — это определённо идти на поводу у негативных чувств, толкающих на экспрессивные изменения. Это сложное время, и вы можете неправильно мыслить. Никто не запрещает экспериментов со стрижкой, но не планируйте переезд за границу или слишком резкие перемены в жизни: найдите время, чтобы прислушаться к себе и действительно понять, что работает для вас, не действуя импульсивно. И на этот раз поставьте на первое место свои чувства, а не только чувства других людей. Ещё один совет: уделять время себе — это хорошо, но изолировать себя — нет: погрязнуть в жалости к себе, каждую минуту проверять телефон в надежде, что он напишет вам, неправильно. Не отказывайтесь от приглашений друзей и семьи остаться дома и поговорить по душам: проводите время с теми, кто вас любит, даже если вы не в настроении или не хотите этого, это может творить чудеса с разбитым сердцем.

Многие могут вам говорить и советовать, что нельзя делать, если вы недавно расстались, но часто эмоции переполняют настолько, что не хочется никого слушать. Однако постарайтесь взять себя в руки и действовать головой, а не сердцем.