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10 женских характеристик, которые безумно нравятся парням

Само собой разумеется, что красивые девушки нравятся мужчинам, но фактом является и то, что есть такие барышни, которые не особенно привлекательны внешне, но, кажется, обладают таинственной способностью обращать на себя мужское внимание. Как оказалось, мужчин привлекают 10 качеств в женщинах, делая их суперобаятельными.

 

10 женских характеристик, которые безумно нравятся парням

 

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10 женских качеств, привлекающих парней

  1. Женщина держится элегантно и женственно. Многих парней привлекают женщины с собственным стилем и элегантностью. Эти женщины обычно сидят прямо, сомкнув ноги, и в целом они, кажется, очень осторожны даже с малейшими жестами и действиями. От них веет культурой и интеллектом.
  2. Женщина всегда весела и искренне улыбается. По мнению мужчин, улыбка увеличивает привлекательность женщины на 500%! Всегда улыбающиеся женщины нравятся не только парням, но и всем окружающим. Если девушка сможет поднять людям настроение своей искренней и лучезарной улыбкой, то с ней у каждого будет желание проводить как можно больше времени.
  3. Женщина умеет небрежно вступать в физический контакт во время разговора. Прикасаясь к собеседнику непринуждённо и естественно, можно быстро повысить уровень знакомства. Лёгкий физический контакт, например, прикосновение к мужской руке в ответ на шутку парня, может быть очень эффективным.
  4. Женщина привыкла проводить время с мужчинами и легко с ними общается. Девушки, имеющие богатый опыт свиданий, не слишком застенчивы или робки по отношению к парням и могут общаться с ними естественно. Поэтому не стоит стесняться сильного пола, они сами довольно застенчивы, только не признаются в этом, а нужно действовать интеллигентно, аккуратно и со вкусом.
  5. Женщина хороша в кулинарии, рукоделии и других домашних навыках. Находясь рядом с ней, мужчина чувствует себя как дома. Девушки, умеющие готовить и выполнять другие домашние дела, дают мужчинам ощущение безопасности и покоя. Независимо от того, хороша она в этом или нет, простая попытка позаботиться обо всём самостоятельно создаёт у парней благоприятное впечатление о девушке.
  6. Женщина внимательна к окружающим и создаёт приятную атмосферу, куда бы с ней ни пойти. Разумные женщины, умеющие общаться, легко могут завоевать доверие мужчины. Нужно стараться всегда обращать внимание на окружающих и думать, как им можно помочь. Мужчина обязательно заметит, насколько женщина заботлива и внимательна к нуждам чужих людей.
  7. Женщина может постоять за себя в разговорах с мужчинами на глубокие темы, такие как будущее и смысл жизни. Девушки, которые могут уверенно говорить на серьёзные темы, общаются с мужчинами на более глубоком уровне. Чтобы пользоваться популярностью среди мужского пола, с женщинами должно быть не только интересно разговаривать на повседневные темы, но и уметь красноречиво вести глубоко философские беседы.
  8. Женщина говорит и действует рационально, друзья считают её надёжной. Умность выделяет женщину из толпы. Женщины, которые умеют быстро думать и добиваться результатов, воспринимаются окружающими как надёжные, и это помогает им заслужить уважение мужчин. Однако нужно постараться оставаться скромной, иначе может показаться, что девушка высокомерна.
  9. Женщина ведёт себя неагрессивно и может мгновенно сблизиться с другими. Женщины, умеющие сближаться с другими, легко привлекают к себе много внимания противоположного пола. Не просто сидя и ожидая, пока к ней подойдут парни, а активно гуляя и знакомясь с людьми, она сможет в разы увеличить свои шансы найти любовь.
  10. Женщина всегда честна в своих чувствах. Девушка, которая не играет придуманную роль, а всегда искренняя и честная с окружающими, очень быстро привлечёт противоположный пол. Жеманность, наигранность и лицемерие обязательно оттолкнут парня. Поэтому не следует скрывать слёзы, когда на душе тоскливо, и улыбку, когда внутри всё сияет от радости!

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Это лишь 10 женских характеристик, которые безумно нравятся парням, на самом деле, их намного больше. Но главное условие, чтобы понравиться противоположному полу – это всегда оставаться самой собой!


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 11:50

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