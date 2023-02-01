ТОП-15: Что нравится мужчинам в женщинах больше всего? Это сводит их с ума!

У каждого свой идеал женской красоты: одним парням нравятся брюнетки, а другие в восторге от блондинок. Кто-то предпочитает молодых девушек, а кто-то не может пройти мимо эффектной дамы постарше. Однако, как показал соцопрос, есть то, что нравится мужчинам в женщинах больше всего независимо от их возраста и статуса в обществе. Это 15 физических женских качеств. О них подробнее.

15 женских качеств, от которых все мужчины в восторге

Фигура «песочные часы». Женщины с телосложением «песочные часы» имеют плечи и бёдра одинакового размера и узкую талию: по статистике, эта форма очень любима теми, кто ищет себе партнёршу, которая будет хорошей матерью. Ведь широкие бёдра и полная грудь означают, что она сможет выносить здоровое потомство, а после его выкормить. Менее популярны женщины с «прямоугольным» телосложением, с плохо выраженными плечами и бёдрами, как правило, небольшой грудью, стройными ногами и руками: идеальная модель женщины для подиумов. Ухоженные руки и ноги. Мужчинам нравятся нежные руки с длинными тонкими пальцами, ухоженными ногтями и тонким запястьем. Им не по нраву «колбасные» пальцы и обгрызенные ногти. Не стоит забывать и о ступнях: некоторые парни находят их чрезвычайно привлекательными и даже намного больше, чем руки! Глубокие глаза. Ярко-зелёные или ярко-голубые глаза встречаются очень редко, но именно они наиболее привлекательны для противоположного пола. Немаловажна и форма глаз, которые сводят с ума. Часто их красота зависит и от бровей: одни предпочитают их тонкие, другие очень густые, но в любом случае за ними нужно ухаживать, чтобы они создавали глубокий и соблазнительный взгляд. Полные губы и красивая улыбка. Пухлые яркие губы очень соблазнительны для парней! Предпочтительны зубы белые, аккуратные, прямые, симметричные, без сколов. Улыбка, даже если она не симметрично идеальна, должна быть завораживающей! У женщины с красивой улыбкой есть удивительное оружие соблазнения. Главное, чтобы она была естественной. Фальшивка будет тут же замечена. Кстати, многие мужчины обращают внимание и на голос. Он должен быть сладкий, чёткий, с высоким или слегка хриплым тембром. И мало что так убивает романтику, как неприятный запах изо рта, будь то разговор за чашкой кофе или поцелуй во время близости, так что нужно следить за питанием, желательно бросить курить. Макияж. Это явно не физическая особенность, но макияж, несомненно, является очень мощным оружием, позволяющим подчеркнуть прелести и скрыть недостатки. Но и в этом случае у мужчин очень субъективные вкусы: одни предпочитают женщин с естественным макияжем, а другие -с агрессивным. Но лучше всё же придерживаться золотой середины. Длинная шея и красивое лицо. Безусловно, у каждого мужчины свой идеал красивого женского лица, но обычно парни любят маленькие лица с большими глазами, аккуратным носиком и пухлыми губами. Но даже самое красивое лицо теряет своё очарование, если не поддерживается длинной и стройной шеей. Идеальная шея позволяет женщине держать голову высоко и гордо, без «горбов» и не «подавшись вперёд», как любят самые утончённые мужчины. Ухоженные волосы. Волосы должны быть хорошо подстрижены и выглядеть сильными и блестящими. Ни в коем случае они не должны быть грязными или жирными и, уж конечно, абсолютно без перхоти. Предпочитаемый цвет и тип стрижки субъективны: одни мужчины любят брюнеток с короткой стрижкой, другие шатенок с непослушными кудрями, третьи обожают блондинок с длинными прямыми волосами. Выбеленные волосы не очень ценятся, поэтому лучше отказаться от оттенков, пережжённых пергидролью. Гладкая кожа и смуглый цвет лица. Гладкую, молодую, подтянутую кожу, бархатистую, без морщин, прыщей и угрей предпочитают все мужчины. Ценится слегка загорелый цвет лица, но без преувеличения. Хотя некоторые мужчины выбирают белокожих девушек, что говорит об их утончённости и аристократичности. В любом случае кожа должна иметь жизненный вид и не казаться сальной. Плоский живот. Мужчинам нравятся женщины с подтянутым животиком или с минимально выраженным, который приятно обнять. Нормальный вес. Некоторым мужчинам нравятся пышные женщины, особенно если жирок расположен в «нужных местах». Но всё же большинство представителей сильного пола предпочитает девушек без лишнего веса. Рост. Одним парням нравятся низкие женщины (до 1,60 м), возможно, потому, что они такие беззащитные и их очень хочется опекать. Другие мужчины, напротив, предпочитают высоких девушек (выше 1,70 м). Очевидно, многое зависит и от роста партнёра: чем он выше, тем больше он склонен отдавать предпочтение высокой женщине. Но какого бы роста ни была девушка, ценятся обладательницы прямой спины, гордо несущих грудь и высоко поднятую голову. Горб и наклонённая вперёд голова - помимо того, что зрительно убирают несколько сантиметров от роста женщины – обозначают покорный характер, что не всегда по нраву парням. Крепкие ягодицы. Они должны быть высокими и твёрдыми на ощупь, маленькими и круглыми, а вовсе не плоскими. Крепкие ягодицы, обрамлённые красивыми поясничными мышцами. К тому же, тренированные ягодицы придают женщине уверенную походку, с интригующими для потенциальных партнёров движениями. Запах. Неосознанно запах женщины очень привлекает мужчин, и речь не идёт о парфюмерии: лучший афродизиак – это аромат женской кожи, особенно в период овуляции. Это просто происходит потому, что природные феромоны стимулируют притяжение между двумя полами, как это происходит и в животном мире, поэтому в этот период лучше умыться и минимально надушиться, чтобы не свести на нет силу женских феромонов. Упругая и подтянутая грудь. Как правило, парни предпочитают грудь среднего размера, подтянутую, высокую, не провисшую, формы «груша», без растяжек, симметричную. Некоторые мужчины очень негативно относятся к переделанной груди: они предпочитают меньшую и более естественную грудь. В то же время, были и такие, которые выразили пристрастие к большей груди, несмотря на использование силиконовых имплантов. Ноги. Женские ноги потенциально очень притягательны, особенно если они правильно выставлены напоказ. Так что не стоит их прятать, боясь тех эстетических дефектов, которые, возможно, видит только женщина. Хорошие длинные, поджарые, подтянутые, слегка подчёркнутые бицепсом и четырёхглавой мышцей бедра и парной мышцей. Тёмные колготки на стройных ногах, обрамлённые красивой юбкой, вызывают влечение практически у каждого мужчины.

Даже если в вас нет того, что нравится мужчинам в женщинах больше всего в физическом плане, всегда можно сыграть на своей индивидуальности. Можно работать над своим характером, ведь харизма способна покорить наповал любого парня.