5 его сильных сторон, которые могут обернуться кошмаром

Когда вы впервые встретили его, казалось, что он обладает уникальной личностью и замечательными качествами, которые заставили вас быстро влюбиться в него. Однако через некоторое время эти достоинства превратились в самую большую проблему в ваших отношениях. Хотите верьте, хотите нет, но это обычное явление. Психологи и социологи со всего мира, основываясь на ответах женщин от 20 до 45 лет, составили список приятных качеств, которые позже часто превращаются в кошмарные черты характера.

5 привлекательных мужских черт характера, оборачивающихся кошмаром

Он добр ко всем. Он такой добрый. Слишком добрый. Женщины просят его помочь им, а он не способен сказать «нет»! Если он друг каждого, то велика вероятность, что он не сможет отказать ни любимой, ни любой женщине, если уж на то пошло. В конце концов, он может быть настолько занят помощью окружающим, что станет игнорировать ваши просьбы, воспринимая вас как должное. В такой ситуации нужно сразу же поставить точки над ё, иначе всё только будет усугубляться – отношения из-за его доброты могут зайти в тупик. У него много друзей, и он супер-коммуникабельный. У него слишком много дел, и у него никогда не бывает времени для любимой. Когда вы встречаетесь с мужчиной, у которого хорошие отношения со своими друзьями и коллегами, он может не понимать, насколько важно уделять приоритетное внимание своей девушке. Если вам довелось влюбиться в общительного парня, обязательно установите чёткие правила, которых он обязуется придерживаться. Например, один раз в месяц вы уезжаете только вдвоём на природу, на дачу, в другой город или другое место, и он не бежит по первому же зову к своим друзьям. Он беззаботен и спокоен. Вы влюбились в его беспечное отношение, но это был лишь мираж, скрывавший его халатный характер. Он может быть безрассудным в своих расходах или его жизнь может быть беспорядочной. Если это так, то вряд ли вам когда-нибудь удастся изменить его взгляды на жизнь и, возможно, вам будет разумнее разорвать отношения. Он никогда не злится. Вероятно, самым большим разочарованием для вас станет то, что ваш парень (которого вы считали уравновешенным человеком) был всего лишь страусом, привыкшим прятать голову в песок, чтобы избежать любых конфликтов. Точно так же вы можете думать, что ваш парень не предубеждён и уважает ваше мнение, но он оказался не более чем нерешительным и пассивным человеком. Вам нужно копнуть немного глубже, чтобы изучить эти качества, прежде чем вы решите встречаться с ним. Он провозглашает себя сильным и уверенным мужчиной. В такого можно влюбиться, думая, что рядом с ним вы, как за каменной стеной. Но он оказался просто высокомерным и эгоистичным человеком. Поначалу привлекает его мужская сторона, но когда вы узнали его немного лучше, то обнаружили, что он всего лишь хороший актёр, умеющий сыграть нужную роль для того, чтобы вас заинтересовать. Уходите как можно скорее от такого «актёришки», иначе всю жизнь придётся видеть спектакль одного актера.

Прежде чем строить отношения, надо дать себе время получше узнать своего мужчину. Возможно, после нескольких встреч с идеальным парнем, в которого вы влюбились за его достоинства, вы поймёте, что вам не по пути, ведь все его прекрасные качества на самом деле его главные недостатки!