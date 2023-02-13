Для него это серьёзно! 10 признаков серьёзных намерений мужчины в отношениях с женщиной

Каждая девушка, пройдя в отношениях конфетно-букетный период с прогулками под Луной, ухаживаниями и яркими путешествиями с возлюбленным, в какой-то момент начинает задаваться вопросом, это простой флирт или же начало настоящей и долгой любви, которая приведёт к браку. Чтобы понять это, следует приглядеться внимательнее к своему избраннику. Если будут замечены типичные признаки серьёзных намерений мужчины в отношениях с женщиной, то можно быть уверенной – это не мимолётный роман.

10 знаков, что мужчина серьёзно настроен

Советуется с вами, прежде чем строить планы. Возможно, вы ещё не достигли той стадии, когда естественно проводить выходные вместе, однако парень всё равно советуется с вами, как лучше провести уикенд – поехать к родителям, за город или же побыть вдвоём дома. Да и в целом мужчина, который перед принятием сложных решений, в затруднительных ситуациях или же по бытовым вопросам советуется с любимой, точно относится к ней со всей серьёзностью. Ему нужен именно ваш совет ещё и для того, чтобы лучше вас узнать. Интересно же, как вы смотрите на ту или иную ситуацию, чтобы понимать, можно ли вам доверять, сходны ли ваши взгляды или они кардинально разные. А это важно только тому, кто думает о совместном будущем. Злится, если не получает от вас вестей. Когда он задаёт вопрос: «Как дела?», то это не всегда значит, что ему безумно важно знать в подробностях, как прошёл ваш сегодняшний день. Возможно, ему интересно, что вы делали такое важное, что не могли ему ни позвонить, ни написать. Его такой расклад вещей очень обижает и выводит из себя. Строит планы на будущее. Когда ваш избранник интересуется, что вы будете делать через месяц, так как, например, на это время запланирована свадьба его друга, то это означает, что вы официально будете его сопровождающей на данное мероприятие. Такое поведение явно указывает на серьёзность его намерений. Водит в свои любимые места. Ему важно водить вас в свои любимые места: любимый бар или место, где делают (по крайней мере, по его словам) «лучшую» пиццу. Это значит, что он впускает вас в свой мир. И, соответственно, он не переживает, что ему придётся прятаться от вас при желании уйти из отношений «по-английски». Он просто не собирается рвать с вами, потому что хочет, чтобы вы всегда были вместе. Смотрит ваш любимый сериал. Он готов отказаться от футбольного матча с друзьями, чтобы посмотреть Ваш любимый фильм или передачу. Ни одному мужчине не придёт такая идея в голову, если только он, во-первых, не пытается затащить вас в постель, а во-вторых, не хочет быть милым и добрым с вами. Если между вами уже была близость, то однозначно тут второй случай. К тому же, даже ради интима мужчина не станет тратить пять часов своего драгоценного времени на просмотр скучной, по его мнению, мелодрамы. На такое способен только по уши влюблённый парень, готовый пойти на любой подвиг ради любимой. Приходит в гости с вещами. Когда он приходит в гости к вам, то с собой приносит вещи со сменным бельём, потому что он не собирается убежать утром тихо и незаметно. Парень хочет понежиться с вами в постели, приготовить завтрак или подождать, когда вы его сделаете, чтобы немного поболтать во время еды и вместе отправиться на работу или учёбу. Кстати, если его вещей в вашем доме становится всё больше, то тут даже не стоит сомневаться в серьёзности его намерений. Его друзья связываются с вами в социальных сетях. Никто в здравом уме не стал бы отправлять запрос на добавление в друзья, если бы не считал, что данный человек теперь станет частью его жизни. Хотя, конечно, есть такие, что «дружат» только для того, чтобы получше узнать хозяина страницы. Однако, если желание стать с вами друзьями обрело массовый характер, то будьте уверены, ваш мужчина настроен серьёзно. Внимателен к вам. Он приходит к вам, если вы больны. Само по себе обнимание человека с постоянным насморком — не самое лучшее развлечение. Если он готовит вам суп и сидит с вами на диване среди горы смятых грязных платков, значит, это не случайный флирт. Мужчина старается окутать вас своей заботой – он не сочтёт обязанностью предвосхищать все ваши желания: покупка вашего любимого сорта кофе или чая, конфет или мороженого. Ему совсем не трудно в три часа ночи сходить в магазин за ананасом, который вдруг вам захотелось съесть с шампанским после бурно проведённой ночи. Отвечает на шутку о совместной жизни действиями. Вы пошутили по поводу, не пора ли жить вместе, и он на неё не стал отшучиваться, а реально предложил съехаться и как можно быстрее, значит, он настроен очень серьёзно. Не отказывается знакомиться с вашими родными и близкими. Он не лезет из кожи вон, придумывая разные причины, лишь бы не знакомиться с вашими друзьями или семьёй – это многое значит. Если он собирается расстаться с вами в ближайшее время, он не будет утруждать себя тем, чтобы произвести хорошее впечатление на ваших друзей. Когда мужчина готов к серьёзным отношениям, то и сам познакомит свою возлюбленную с приятелями, и не станет искать повода для избегания встреч с вашими близкими людьми.

Нужно понимать, что не все парни готовы показывать свои чувства постоянным вниманием и дорогими презентами. Просто следует обратить внимание на признаки серьёзных намерений мужчины в отношениях с женщиной – он думает о своей карьере, подыскивая более перспективное и оплачиваемое место, чтобы обеспечивать семью, заботится о своей возлюбленной и просто всегда с ней рядом, потому что она для него очень важна.