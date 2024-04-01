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24 признака, что история любви подошла к концу
Разрыв отношений может произойти вдруг для обоих партнёров, хотя предпосылки к тому явно были, но просто не замечались или игнорировались. Есть множество знаков, что отношениям приходит конец. Главное – это внимательность друг к другу и к своему внутреннему голосу. Он редко обманывает.
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24 «предсказателя» окончания романтических отношений
- Отсутствие положительных иллюзий. Несчастливые в союзе не склонны замечать в своём партнёре что-то хорошее.
- Нет привязанности. Партнёры перестают беспокоиться друг о друге, отсутствует желание заботиться о чувствах второй половинки.
- Низкая зависимость. Ощущение, что партнёр не нужен. Жизнь без него намного ярче и прекраснее.
- Сомнение в верности. Возникают сомнения в верности второй половинки.
- Нежелание быть открытым. Не возникает желания делиться своими мыслями и чувствами со второй половинкой.
- Ложь. Партнёры имеют секреты, о которых не говорят со второй половинкой, стараясь их утаить от него.
- Альтернативные партнёры. Возникают мысли, что если бы вдруг закончились отношения, то с лёгкостью можно вступать в другие.
- Нежелание вкладываться в отношения. Это могут быть деньги, время, усилия или ещё что-либо, насчёт чего нет желания вкладывать это в союз.
- Неудовлетворённость в отношениях. Недовольство по поводу того, как развиваются отношения.
- Сокращение совместного времяпрепровождения. Когда пара проводит мало времени друг с другом, то шанс, что они расстанутся, выше, чем там, где партнёры постоянно вместе.
- Повышенная конфликтность. Споры на повышенных тонах, страх, гнев, частое учащённое сердцебиение при виде партнёра, покраснение лица указывает на высокий порог конфликтности в паре, что ведёт к скорому разрыву.
- Вера в судьбу. Если партнёры постоянно уповают на судьбу при планировании совместной жизни, то это знак, что им явно скоро будет не по пути.
- Агрессивность. Тяжело ужиться с человеком, который постоянно конфликтует и заводится с полуоборота. Но по-другому он не может.
- Неверность. Есть отношения на стороне у обоих или одного партнёра.
- Совместный быт. Если возникает мысль, что брак строится лишь на совместном быте, то стоит задуматься, возможно, партнёры лишь соседи и не более.
- Нет обсуждений будущего. Партнёры перестали обсуждать будущие праздники, отпуск или путешествия.
- Отсутствие романтики. Партнёр старается уклониться от поцелуев, объятий и прикосновений второй половинки, не говоря уже о спонтанных романтических сюрпризах.
- Редкие звонки. Партнёры могут редко звонить друг другу, писать, потому что они стали безразличны.
- Я не я. Партнёры не могут быть рядом друг с другом самими собой. Они постоянно играют какие-то роли.
- Свободное общение с противоположным полом. Когда партнёры не обращают внимания друг на друга в компаниях, предпочитая коммуницировать с представителями противоположного пола, то возникает вопрос, по пути ли им?
- Красота ради других. Вторая половинка старается выглядеть привлекательнее не ради своего партнёра, а для других людей.
- Уклонение от совместного времяпрепровождения. Любящие люди стремятся быть как можно больше времени вместе. Когда же партнёр стремится провести своё свободное время с друзьями, родственниками, коллегами, а не со второй половинкой, нужно задуматься над этим.
- Высказывание о партнёре. В хороших отношениях партнёры стараются окружающим рассказать о своей второй половинке только хорошее. Когда же о нём говорят в негативном ключе, то это свидетельство проблем в отношениях.
- Равнодушие и безразличие. Партнёрам плевать на отношения. Они в них состоят по привычке.
Не нужно стараться сохранять отношения, жалея партнёра или страшась одиночества. Это не приведёт ни к чему хорошему. Поэтому, если вы заметили в вашем союзе хотя бы один из вышеперечисленных признаков того, что вам не по пути, и оба не заинтересованы что-либо исправлять, прекращайте тянуть резину. Чем раньше произойдёт расставание, тем проще будет обоим.
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