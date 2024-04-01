24 признака, что история любви подошла к концу

Разрыв отношений может произойти вдруг для обоих партнёров, хотя предпосылки к тому явно были, но просто не замечались или игнорировались. Есть множество знаков, что отношениям приходит конец. Главное – это внимательность друг к другу и к своему внутреннему голосу. Он редко обманывает.

24 «предсказателя» окончания романтических отношений

Отсутствие положительных иллюзий. Несчастливые в союзе не склонны замечать в своём партнёре что-то хорошее. Нет привязанности. Партнёры перестают беспокоиться друг о друге, отсутствует желание заботиться о чувствах второй половинки. Низкая зависимость. Ощущение, что партнёр не нужен. Жизнь без него намного ярче и прекраснее. Сомнение в верности. Возникают сомнения в верности второй половинки. Нежелание быть открытым. Не возникает желания делиться своими мыслями и чувствами со второй половинкой. Ложь. Партнёры имеют секреты, о которых не говорят со второй половинкой, стараясь их утаить от него. Альтернативные партнёры. Возникают мысли, что если бы вдруг закончились отношения, то с лёгкостью можно вступать в другие. Нежелание вкладываться в отношения. Это могут быть деньги, время, усилия или ещё что-либо, насчёт чего нет желания вкладывать это в союз. Неудовлетворённость в отношениях. Недовольство по поводу того, как развиваются отношения. Сокращение совместного времяпрепровождения. Когда пара проводит мало времени друг с другом, то шанс, что они расстанутся, выше, чем там, где партнёры постоянно вместе. Повышенная конфликтность. Споры на повышенных тонах, страх, гнев, частое учащённое сердцебиение при виде партнёра, покраснение лица указывает на высокий порог конфликтности в паре, что ведёт к скорому разрыву. Вера в судьбу. Если партнёры постоянно уповают на судьбу при планировании совместной жизни, то это знак, что им явно скоро будет не по пути. Агрессивность. Тяжело ужиться с человеком, который постоянно конфликтует и заводится с полуоборота. Но по-другому он не может. Неверность. Есть отношения на стороне у обоих или одного партнёра. Совместный быт. Если возникает мысль, что брак строится лишь на совместном быте, то стоит задуматься, возможно, партнёры лишь соседи и не более. Нет обсуждений будущего. Партнёры перестали обсуждать будущие праздники, отпуск или путешествия. Отсутствие романтики. Партнёр старается уклониться от поцелуев, объятий и прикосновений второй половинки, не говоря уже о спонтанных романтических сюрпризах. Редкие звонки. Партнёры могут редко звонить друг другу, писать, потому что они стали безразличны. Я не я. Партнёры не могут быть рядом друг с другом самими собой. Они постоянно играют какие-то роли. Свободное общение с противоположным полом. Когда партнёры не обращают внимания друг на друга в компаниях, предпочитая коммуницировать с представителями противоположного пола, то возникает вопрос, по пути ли им? Красота ради других. Вторая половинка старается выглядеть привлекательнее не ради своего партнёра, а для других людей. Уклонение от совместного времяпрепровождения. Любящие люди стремятся быть как можно больше времени вместе. Когда же партнёр стремится провести своё свободное время с друзьями, родственниками, коллегами, а не со второй половинкой, нужно задуматься над этим. Высказывание о партнёре. В хороших отношениях партнёры стараются окружающим рассказать о своей второй половинке только хорошее. Когда же о нём говорят в негативном ключе, то это свидетельство проблем в отношениях. Равнодушие и безразличие. Партнёрам плевать на отношения. Они в них состоят по привычке.

Не нужно стараться сохранять отношения, жалея партнёра или страшась одиночества. Это не приведёт ни к чему хорошему. Поэтому, если вы заметили в вашем союзе хотя бы один из вышеперечисленных признаков того, что вам не по пути, и оба не заинтересованы что-либо исправлять, прекращайте тянуть резину. Чем раньше произойдёт расставание, тем проще будет обоим.