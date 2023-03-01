24 признака, что ваши отношения пришли к концу, и вы скоро расстанетесь

Вы стали замечать некоторую отстранённость своего партнёра? И это не усталость, проблемы на работе или что-либо другое, что может привести к временному охлаждению чувств. Скорее всего, ваши отношения пришли к концу, потому что никто из вас даже не пытается их спасать – вы оба плывёте по течению, которое, если его не корректировать, приведёт к тому, что ваша любовь разобьётся о камень недопонимания и разочарования. Как же точно понять, что будущего у вашей пары нет?

24 «предвестника» скорого расставания

Неуважение. Если вы относитесь друг к другу с неуважением, то это конец отношений. Да, есть пары, где партнёры не ценят свою вторую половинку и продолжают жить вместе. Но в чём их смысл? Обман. Вы признаётесь в любви только затем, чтобы не ранить вторую половинку? Но от этого только хуже, потому что тем самым вы бежите от реальности, которая обязательно догонит. Отсутствие положительных иллюзий. У вас нет склонности (обычной для тех, кто состоит в счастливой паре) видеть хорошее в своём партнёре. Низкая зависимость. Вам кажется, что вы не нуждаетесь в партнёре. Высокая конфликтность. Частые и острые ссоры, обычно сопровождающиеся сильным выражением страха и гнева. Недоверие. Вы сомневаетесь, что ваш партнёр надёжен и ему можно верить. Отдаление. Вы вечно пытаетесь оказаться подальше от своей второй половинки, сознательно избегая интимной близости или любого другого контакта, т.е. эмоциональная связь разорвана. Нет привязанности. Мало привязанности или заботы о партнёре или его благополучии. Высокая амбивалентность. Неуверенность в том, что хочется продолжать отношения. Незнание своего партнёра. В долгосрочных отношениях представление человека о своём партнёре обычно совпадает с его представлением о себе. Альтернативность интимной жизни. С лёгкостью могли бы вступить в близость по окончании данных отношений. Низкие инвестиции в отношения. Мало что было вложено в отношения, будь то деньги, время или усилия. Подсознание. Подсознательно вы совершаете вещи, которые наносят вред отношениям. Таким образом психика даёт подсказки, что на данный момент для вас лучше. Сплошной негатив. В связи с неудовлетворённостью партнёром, в отношениях больше негатива, чем позитива. Одержимость. У партнёра есть какая-то одержимость – алкоголь, наркотики, игромания, шопоголизм, трудоголизм, и вы никогда не будете для него на первом месте. А значит, вы скоро расстанетесь, потому что эмоциональную связь с такими человеком просто невозможно наладить. Короткий срок отношений. Чем больше времени вы состоите в отношениях, тем меньше вероятность расставания, так как вы и ваш партнёр уже многое вложили в вашу связь. Чего нельзя сказать о начале романа. Тревожная привязанность. Вы боитесь быть брошенным или преданным своим партнёром. Физическое насилие. Когда в паре есть физическое насилие, то оправдания ему точно нет, а значит, не стоит и думать о продолжении такой связи. Обида. Постоянная обида на партнёра, которая скрывается. Она будет только копиться и по итогу вырвется наружу, что и станет причиной разрыва отношений. Конфликты на людях. Неприятные слова в адрес партнёра или же брань при посторонних – признак растущей внутренней неудовлетворённости, которую уже не скрыть. Эмоциональный шантаж. Конечно, его можно преподнести как большую любовь, но на самом деле – это контроль, что означает злоупотребление чувствами. Избегающая привязанность. Стиль отношений с партнёром - боязнь слишком сблизиться или попасть под его контроль. Привязанность к бывшим. Если у вас или у вашего партнёра очень близкие отношения с бывшей пассией, супругом, то однозначно скоро вашей связи придёт конец. Сравнение с другими. Постоянное сравнение с более привлекательной, модной, стильной, интеллектуально развитой особой говорит о неуважении. Мы все уникальные, поэтому и не нужно ни с кем никого сравнивать. Тем более любимого человека.

Если вы понимаете, что ваши отношения становятся невыносимы, то следует задуматься, есть ли смысл терпеть и ждать, когда всё наладится. Упущенное время никогда не вернёшь.