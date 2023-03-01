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24 признака, что ваши отношения пришли к концу, и вы скоро расстанетесь
Вы стали замечать некоторую отстранённость своего партнёра? И это не усталость, проблемы на работе или что-либо другое, что может привести к временному охлаждению чувств. Скорее всего, ваши отношения пришли к концу, потому что никто из вас даже не пытается их спасать – вы оба плывёте по течению, которое, если его не корректировать, приведёт к тому, что ваша любовь разобьётся о камень недопонимания и разочарования. Как же точно понять, что будущего у вашей пары нет?
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24 «предвестника» скорого расставания
- Неуважение. Если вы относитесь друг к другу с неуважением, то это конец отношений. Да, есть пары, где партнёры не ценят свою вторую половинку и продолжают жить вместе. Но в чём их смысл?
- Обман. Вы признаётесь в любви только затем, чтобы не ранить вторую половинку? Но от этого только хуже, потому что тем самым вы бежите от реальности, которая обязательно догонит.
- Отсутствие положительных иллюзий. У вас нет склонности (обычной для тех, кто состоит в счастливой паре) видеть хорошее в своём партнёре.
- Низкая зависимость. Вам кажется, что вы не нуждаетесь в партнёре.
- Высокая конфликтность. Частые и острые ссоры, обычно сопровождающиеся сильным выражением страха и гнева.
- Недоверие. Вы сомневаетесь, что ваш партнёр надёжен и ему можно верить.
- Отдаление. Вы вечно пытаетесь оказаться подальше от своей второй половинки, сознательно избегая интимной близости или любого другого контакта, т.е. эмоциональная связь разорвана.
- Нет привязанности. Мало привязанности или заботы о партнёре или его благополучии.
- Высокая амбивалентность. Неуверенность в том, что хочется продолжать отношения.
- Незнание своего партнёра. В долгосрочных отношениях представление человека о своём партнёре обычно совпадает с его представлением о себе.
- Альтернативность интимной жизни. С лёгкостью могли бы вступить в близость по окончании данных отношений.
- Низкие инвестиции в отношения. Мало что было вложено в отношения, будь то деньги, время или усилия.
- Подсознание. Подсознательно вы совершаете вещи, которые наносят вред отношениям. Таким образом психика даёт подсказки, что на данный момент для вас лучше.
- Сплошной негатив. В связи с неудовлетворённостью партнёром, в отношениях больше негатива, чем позитива.
- Одержимость. У партнёра есть какая-то одержимость – алкоголь, наркотики, игромания, шопоголизм, трудоголизм, и вы никогда не будете для него на первом месте. А значит, вы скоро расстанетесь, потому что эмоциональную связь с такими человеком просто невозможно наладить.
- Короткий срок отношений. Чем больше времени вы состоите в отношениях, тем меньше вероятность расставания, так как вы и ваш партнёр уже многое вложили в вашу связь. Чего нельзя сказать о начале романа.
- Тревожная привязанность. Вы боитесь быть брошенным или преданным своим партнёром.
- Физическое насилие. Когда в паре есть физическое насилие, то оправдания ему точно нет, а значит, не стоит и думать о продолжении такой связи.
- Обида. Постоянная обида на партнёра, которая скрывается. Она будет только копиться и по итогу вырвется наружу, что и станет причиной разрыва отношений.
- Конфликты на людях. Неприятные слова в адрес партнёра или же брань при посторонних – признак растущей внутренней неудовлетворённости, которую уже не скрыть.
- Эмоциональный шантаж. Конечно, его можно преподнести как большую любовь, но на самом деле – это контроль, что означает злоупотребление чувствами.
- Избегающая привязанность. Стиль отношений с партнёром - боязнь слишком сблизиться или попасть под его контроль.
- Привязанность к бывшим. Если у вас или у вашего партнёра очень близкие отношения с бывшей пассией, супругом, то однозначно скоро вашей связи придёт конец.
- Сравнение с другими. Постоянное сравнение с более привлекательной, модной, стильной, интеллектуально развитой особой говорит о неуважении. Мы все уникальные, поэтому и не нужно ни с кем никого сравнивать. Тем более любимого человека.
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Если вы понимаете, что ваши отношения становятся невыносимы, то следует задуматься, есть ли смысл терпеть и ждать, когда всё наладится. Упущенное время никогда не вернёшь.
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