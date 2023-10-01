5 знаков Зодиака, которые отомстят бывшим

С некоторыми знаками Зодиака невозможно спокойно порвать любовные отношения. Расставание чревато большими проблемами, которые постарается подкинуть экс-партнёр. Поэтому с пятью зодиакальными созвездиями лучше быть на чеку, потому что они могут мстить долго и серьёзно.

Топ-5 главных мстителей бывшим по знаку зодиака

Скорпион. Тот, кто посмел разорвать отношения с этим знаком Зодиака, может тут же менять фамилию, имя или же вовсе лечь под нож косметолога, чтобы Скорпион не смог найти обидчика. Тем более что обижаются представители данного созвездия надолго, если не сказать, навсегда. Да, они могут делать вид, что всё нормально, но месть обязательно будет подана бывшему партнёру, притом в самый тяжёлый момент, словно вишенка на тортике неприятностей и проблем. Конечно, можно попытаться поговорить со Скорпионом, но он точно не будет слушать, потому что, пока этот знак не отомстит, счастья ему не видать. Овен. Первое предположение, что этот знак должен мстить жестоко и очень громко – бросать вещи, поджигать машины или же устраивать потоп в квартире бывшего партнёра, потому что Овен – мистер импульсивность. Но всё будет намного хитрее. Он будет планировать месть таким образом, чтобы унизить партнёра публично. Смеяться в лицо, смущать или же показывать откровенные снимки. И, что удивительно, ответить тем же не получится. Овен не боится публичного унижения, потому что ему наплевать на чужое мнение. Рыбы. Этот знак кажется очень миролюбивым и безобидным, но, на самом деле, это не так. Рыбок нельзя обижать, потому что обидчик тут же увидит их истинное лицо – злое и мстительное. Ответить бывшему станет основной задачей для представителей этого знака Зодиака. Они никогда не забывают тех, кто их бросил и нанёс вред их чувствительной душе, мстя ежедневно и основательно. Поэтому не стоит удивляться, когда через много лет их бывший, проснувшись утром, поймёт, что вся его жизнь пошла наперекосяк только по вине Рыбок. Телец. Этот знак не очень любит уступать, действуя всегда так, как подсказывает разум, потому что сердце – не основной орган чувств у Тельцов. Так вот тот, кто посмел бросить этот неуступчивый и расчётливый знак Зодиака, точно узнает, что это была огромная ошибка. Телец будет мстить и преследовать своего бывшего партнёра, пока не поймёт, что тот предостаточно пострадал. Хотя даже после этого он не простит, будет постоянно вспоминать нанесённую обиду, разбирая её по частям и мысленно продолжая диалог с обидчиком. Дева. Это скрытный знак, умело сдерживающий свои чувства и эмоции, поэтому и непонятно, обиделся он или нет. Кажется, всё в порядке, но на самом деле это не так. Язвительные комментарии, пассивная агрессия и игнорирование бывшего точно укажут на обиду мстительного представителя Дев. Дева словно внедрится в голову своего прошлого партнёра и будет буквально сводить его с ума, так как её месть всегда хорошо спланирована и продумана до мельчайших деталей. Её план поквитаться с обидчиком будет безупречным.

Помните, что эти 5 знаков Зодиака обязательно отомстят своим бывшим, поэтому будьте с ними осторожными. Лучше расставаться обдуманно и желательно постараться обставить всё таким образом, как будто это было желание самого представителя этих пяти зодиакальных созвездий.