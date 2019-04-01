Наверняка каждая девушка задавала себе вопрос, вернётся ли бывший парень? Это зависит от знака Зодиака. Так утверждают исследователи Нью-Йоркского университета после проведённого опроса 6000 человек, рождённых под разными зодиакальными созвездиями. Поэтому, если вы решили попытаться вернуть прошлые отношения, просто вспомните знак Зодиака вашего бывшего, чтобы понять, стоит ли это делать или нет?

Вернётся ли бывший парень? Ответ по знаку Зодиака

1. Овен. Этот знак - очень целеустремлённый, и не каждая женщина может за ним поспеть, поэтому, если он чувствует, что его дама сердца не идёт с ним в ногу, то просто оставляет её позади. И спокойно двигается дальше, чтобы найти более целенаправленную девушку. Хотя, если он снова встретит свою бывшую пассию, то может на некоторое время завязать с ней интрижку ради интима на одну ночь.

2. Телец. Этот знак может простить обиду, нанесённую девушкой, и снова начать отношения, но при одном условии, что она искренне будет сожалеть о разлуке. Кстати, у Быков бывает и так, что они идут на сближение после того, как сами инициировали расставание, подумав и всё взвесив. И, возможно, во второй раз с этим парнем могут завязаться довольно крепкие отношения, которые приведут даже к браку. Нужно пробовать!

3. Близнецы. Когда они уходят, то в 60% случаев снова возвращаются, так как эти парни довольно ранимы и чувствительны, поэтому и не могут перечеркнуть всё одномоментно. Новость о разлуке для них как гром среди ясного неба, а желание начать всё сначала – луч солнца, озарившего небосвод в тучах. Они даже готовы быть сначала друзьями, лишь бы поскорее снова стать партнёрами.

4. Рак. Для этого знака любовь – это лучшее чувство на свете. Для них быть любимым и любить – самое главное в жизни, поэтому, когда отношения приходят к финалу, Раки чувствуют себя дезориентированными и потерянными. Поэтому они часто возвращаются к своей бывшей девушке, чтобы начать с чистого листа, где всё будет по-другому, но в то же время привычно и уютно.

5. Лев. Если вы решите снова начать отношения со Львом, то в ответ только услышите смех и удивление тем, что вы посмели предложить ему это. Львы никогда не прощают обиду, ведь его эго сильно пострадало после вашей выходки. Скорее всего, к тому моменту, когда вы снова захотите вернуть прежние чувства, этот парень уже будет строить планы на будущее с новой пассией. Соответственно, в его жизни вам просто нет места.

6. Дева. Этот парень может миллион раз прощать обиды любимому человеку, с которым он состоит в отношениях, но после расставания дверь в его сердце будет навсегда закрыта. Да, он будет приветлив при общении, из-за чего может возникнуть ошибочное мнение, что он готов снова начать всё сначала, но в душе экс-девушка навсегда останется врагом, которого он будет ненавидеть всем сердцем.

7. Весы. Шанс вернуть этого парня у вас есть, притом немалый – 50%, но дело в том, что они довольно легко расстаются и также легко сходятся. Но, только если его не ранили в самое сердце, изменив с другим, такое он никогда не простит и больше не захочет иметь ничего общего с изменщицей.





8. Скорпион. Как только вы этому парню скажете о том, что решили с ним расстаться, то в тот же момент вы станете для него мёртвой. Потому что задета его гордость. Именно из-за неё он никогда и не вернётся к своей бывшей пассии, даже если сильно этого хочется. Забыть обиды он не способен, а значит, и продолжение отношений невозможно.

9. Стрелец. С его способностью делать всё вежливо и позитивно может появиться иллюзия, что он готов вернуться снова к вам. И дело в том, что Стрельцам мешает это сделать не принципиальность, не гордость, а просто нежелание снова возвращаться в прежние декорации, тем более, если он уже испробовал что-то новенькое. Они моментально погружаются с головой в новые отношения, тут же забыв о бывшей девушке.

10. Козерог. Этот знак может дать второй шанс, но если его партнёр действительно понял, что случилось, и доказал, что сильно изменился. Потому что к отношениям Козероги подходят взвешенно и всеми силами всегда пытаются сохранить любовь, часто переступая через себя и свои принципы. Соответственно, решиться второй раз наступить на те же грабли ему сложно, но он может себе это позволить.

11. Водолей. Этот знак настолько занят своей персоной, что в ту же минуту, когда вы объявите о расставании, забудет о вас. И снова вступать в отношения ему просто-напросто будет недосуг. Ведь жизнь дарит столько интересного впереди, чтобы отматывать её назад.

12. Рыбы. Это романтик и мечтатель, который никогда не возвращается к своим бывшим, но часто потом думает и жалеет о том, что не дал ещё один шанс. Ведь всё могло быть по-другому и, возможно, жизнь сложилась бы счастливее, радостнее и прекраснее. Но потом он возьмёт себя в руки и поймёт, что и сейчас, в принципе, всё хорошо!

Второй шанс нужен каждому, но где вероятность, что бывший парень захочет начать всё сначала или же во второй раз будет всё по-другому? Пробовать стоит, но нужно быть уверенной, вернётся ли бывший парень искренне или же сделает это ради того, чтобы отомстить за нанесённую обиду.