10 самых безумных причин, чтобы уйти от мужчины

Сказать своему мужчине, что всё кончено, совсем не просто, и мы, женщины, часто придумываем различные оправдания для этого, так как боимся ранить чувства партнёра. В ход идут как клише и банальщина, типа: «Давай останемся друзьями», так и что-то экстраординарное: «Меня отправляют в длительную командировку в далёкую страну, в которой нет никакой связи». Итак, вот десять самых частых и в то же время нелепых, смешных оправданий, используемых прекрасным полом для расставания с парнем.

10 сумасшедших причин уйти от мужчины

Мне нужно побыть одной, чтобы снова найти себя. Мужчина – это помеха для поиска себя и планирования своего будущего. Вы хотите путешествовать, увидеть мир, обрести независимость. У вас нет чётких представлений о том, что впереди. Есть только единственная уверенность, что в будущем нет нынешнего партнёра. С ним вам не по пути. Я не заслуживаю тебя! В мире миллион женщин, мечтающих о таком мужчине, и вам лестно, что он выбрал вас. Но он не тот парень, за которого хочется выйти замуж. Однако вы уверены, что полно девушек, которые только и ждут, когда им на пути встретится такой принц. Поэтому вы и отходите в сторону, чтобы кто-то из них мог осуществить свою мечту. Сейчас не подходящее время для романтики. Возможно, так и есть, в данный момент у вас другие планы или же возникли проблемы, мешающие любовным отношениям. Но есть большая вероятность, что очень скоро вас можно будет увидеть в объятиях другого – вы для него найдёте и время, и будет желание окунуться в романтику. Ты не нравишься моей семье/друзьям. Вопиющий предлог, чтобы избавиться от любой возможности почувствовать себя виноватой в расставании. Эта отмазка снимает с вас всякую ответственность. Вы ведь не хотите разочаровывать близких и дорогих вам людей. Все вы, мужчины, одинаковые. Вы не хотите иметь с ним ничего общего, потому что парень похож на вашего бывшего или на негодяя, разбившего сердце в 15 лет. Вы не готовы вступать в отношения, в которых точно почувствуете себя плохо. Это не ты виноват, это – я. На самом деле, проблема в парне, но вы настолько добры, что просто не можете ему об этом сказать. Вы берёте на себя вину, тем самым снимая все обвинения с него. Глупо, конечно, почему бы ему не сказать правду, однако большинство девушек делает так же, как и вы. Мы слишком разные. Он обожает футбол, а вы мечтаете ходить по воскресеньям в торговый центр за покупками, он пьёт пиво, а вы – кока-колу. Разве это не повод для расставания? Доля истины в этом, безусловно, есть, но ради любимого можно чем-то и пожертвовать, например, шопингом в выходные. Если же чувств к партнёру нет, то можно причину расставания и такую придумать. Ты не то, что я искала. Он вам не нравится, но признаться в этом сложно, особенно если отношения длятся уже несколько месяцев. Это какое-то издевательство. Поэтому и приходится придумывать, что парень не то, что вы искали. Я люблю тебя, но вижу в тебе больше друга. Знаменитая френдзона стала самым популярным словом в 2015 году, ведь она - прекрасное оправдание для прекращения отношений. Парень вас повсюду водит – кино, ужин, прогулки под луной, слушает ваши душевные излияния и думает, что вы на одной волне, а значит, есть шанс, что вы его пригласите к себе выпить и расслабиться. Но вы продолжаете с ним только дружить, так как привязаны к своему бывшему. Я боюсь влюбиться. Конечно, у вас нет такого страха. Просто он не ваш человек. Влюблённость приходит без предупреждения, а если вы говорите, что боитесь влюбиться, то сразу же становится ясно, что он – не ваша пара. Между вами нет искры. По крайней мере, с вашей стороны.

Женщины - ещё те выдумщицы, но эти 10 самых безумных причин, чтобы уйти от мужчины, просто фантастика, которой могут поверить только сильно влюблённые парни, живущие лишь чувствами и эмоциями. Их мозг отключён.