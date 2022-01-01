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8 секретов, которые знают все счастливые пары
Счастливые семейные отношения – это большая и длительная работа, основанная на общении, взаимопонимании и уважении. Каждая пара может вспомнить свои чувства в первые дни встречи, а также в медовый месяц — время, когда в мире был только один человек, мысли и действия которого имели огромное значение. К сожалению, ощущение «самого важного» исчезает в монотонности повседневности. Но не у всех. Есть те, кто смог сохранить тёплые и близкие отношения, так как знают некоторые секреты счастливых пар.
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Вот какие секреты знают все счастливые пары
- Будьте честны в своих желаниях. Многие жёны, жалующиеся на вторые половинки, что они с ними не разговаривают, сами виноваты в этом, потому что на самом деле они хотят, чтобы мужья просто слушали, а не говорили. В счастливых парах таких проблем нет, потому что у них здоровая взаимная связь.
- Пауза. Не стоит поднимать острые темы, когда оба партнёра находятся на взводе или же усталые. Лучше перенести неприятный разговор на потом, чтобы не было обвинений, конфликтов. Коммуникация успешна, когда оба партнёра спокойны и настроены на беседу, пусть и сложную.
- Любить отличия партнёра. Если подумать, что привлекло при первой встрече с любимым человеком, то сразу же будет понятно – сводящее именно сегодня с ума. На различия счастливые пары смотрят с положительной стороны, считая их изюминкой второй половинки. Ведь, скорее всего, различия и есть дополнения друг друга, делающие партнёров отличной командой.
- Совместное времяпрепровождение. Партнёры должны находить время, чтобы провести его только вдвоём: детей – к бабушкам, животных – с детьми, других родственников – на прогулку. Счастливые пары всегда находят возможность уединиться, и не обязательно для интима, а для какого-то общего занятия – питья кофе или чая, поездки или же похода в кино, кафе, театр.
- Компромисс. У каждого своё мнение, но не стоит его навязывать. Счастливые партнёры всегда смогут найти компромисс, признаться, что всё не так уж и важно, чтобы спорить, доказывать или же ругаться. Вместо того, чтобы тратить энергию на ссоры, лучше провести его в общении друг с другом.
- Уважение партнёра. Если партнёры уважают друг друга, ну и, конечно, любят, то смогут прожить в долгом и счастливом браке. Они даже в любви умеют признаваться правильно. После фразы «Я тебя люблю» нужно обязательно сделать паузу, чтобы обозначить её. И не стоит бояться выражать свои чувства признательности второй половинке – она будет благодарна.
- Отпустить прошлое. Конечно, у каждого есть опыт общения: у кого-то – небольшой, а у кого-то – огромный. Но счастливые пары оставляют его в прошлом, строя крепкие отношения здесь и сегодня со своим любимым человеком.
- Счастливы сами по себе. Партнёры не являются «эмоциональными инвалидами», которые зависят от второй половинки. Когда человек самодостаточно счастлив, он будет дарить позитив и своему любимому. В этом и состоит секрет счастливых отношений.
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Эти 8 секретов, которые знают все счастливые пары, могут помочь и другим семьям построить тёплые, уважительные и гармоничные отношения.
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