4 трюка, чтобы перестать ревновать раз и навсегда
Ревность – это плохо, больно, гадко. Отвратительная слабость разлучила тысячи прекрасных пар, а кое-кого и вовсе спровоцировала на убийство. Как бы ни было психологически тяжко, зачем доводить до греха? Тем, кто не может совладать с эмоциями, предлагаем 4 трюка, чтобы перестать ревновать раз и навсегда. Простейшие психологические практики дают ошеломляющие результаты:
- избавляют от подозрений, тревог и сомнений;
- укрепляют любовь;
- учат наслаждаться чувствами.
Прокачайте свои отношения доверием. Готовы? Значит, переходим к конкретике.
Дельные советы, как перестать ревновать раз и навсегда
1. Перестаньте жить прошлым
Опыт, даже если он грустный, - это поучительно. Из него делают выводы, а не проецируют на всю дальнейшую жизнь.
Чертовски обидно, конечно, быть жертвой предательства, но от неприятного ярлыка нужно избавиться.
Постоянно переживая из-за измены в прошлом, вы усиливаете вероятность повторения неприятной ситуации в будущем с другим партнёром. Отпустите. Переключитесь.
Если сами когда-то ходили «налево», подозрения и дурные предчувствия мучают ещё сильнее. Но ведь никто же не принуждал к измене.
Наведите порядок в мыслях. Разграничьте прошлое и настоящее. Не дайте необоснованным тревогам сожрать мозг.
Каждые отношения уникальны.
2. Дайте партнёру свободу
Ожидания, что вторая половинка должна посвятить всю себя вашему великолепному величеству, - самонадеянность, граничащая с паранойей. Объективный внутренний самоанализ рождает логичные сомнения, которые трансформируются в ревность и психоз.
Задумайтесь, зачем вам безвольная игрушка?
Счастливый человек = свободная личность. Пара не должна проводить всё время вместе. У каждого могут быть свои увлечения. Это не просто нормальный, а естественный вариант развития событий.
Не варитесь в токсичных подозрениях, займитесь лучше интересным делом. Отношениям это не повредит, наоборот, укрепит.
3. Разберитесь с самооценкой
Приступы ревности свидетельствуют о том, что с эмоциональным настроем не всё благополучно. Вы боитесь не соответствовать, а это не есть good.
Не справляетесь сами, обратитесь к психологу или найдите соответствующие онлайн практики. Заниженная самооценка формирует комплекс жертвы, который препятствует не только адекватному развитию любовных отношений, но и профессиональному продвижению.
Поймите, наконец, вы уже вместе! Сомневайтесь в том, что имеет смысл.
Запомните элементарную истину: чем больше вы верите в себя, тем лучше живёте. Люди воспринимают нас такими, как мы сами себя подаём. Аминь!
4. Осознайте факт: партнёр не идеален
Ангелы, и те не безупречны, а люди тем более. Все мы (и вы тоже) периодически допускаем ошибки, говорим глупости и совершаем неправильные поступки. Осознайте это!
Если вам не нравится, что вторая половинка много болтает по телефону, задерживается на работе, «алчно» разглядывает коллегу, озвучьте свои ощущения. Аргументируйте фактами, а не претензиями или обвинениями. Только учтите, ревнивцы склонны превращать муху в слона.
Разберитесь в ситуации объективно. Обсудите. Исправьте ошибки.
Двигайтесь дальше без негативных мыслей.
Уважайте себя! Перестаньте ревновать раз и навсегда.
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