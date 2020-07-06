Ревность – это плохо, больно, гадко. Отвратительная слабость разлучила тысячи прекрасных пар, а кое-кого и вовсе спровоцировала на убийство. Как бы ни было психологически тяжко, зачем доводить до греха? Тем, кто не может совладать с эмоциями, предлагаем 4 трюка, чтобы перестать ревновать раз и навсегда. Простейшие психологические практики дают ошеломляющие результаты:

избавляют от подозрений, тревог и сомнений;

укрепляют любовь;

учат наслаждаться чувствами.

Прокачайте свои отношения доверием. Готовы? Значит, переходим к конкретике.

Дельные советы, как перестать ревновать раз и навсегда

1. Перестаньте жить прошлым

Опыт, даже если он грустный, - это поучительно. Из него делают выводы, а не проецируют на всю дальнейшую жизнь.

Чертовски обидно, конечно, быть жертвой предательства, но от неприятного ярлыка нужно избавиться.

Постоянно переживая из-за измены в прошлом, вы усиливаете вероятность повторения неприятной ситуации в будущем с другим партнёром. Отпустите. Переключитесь.

Если сами когда-то ходили «налево», подозрения и дурные предчувствия мучают ещё сильнее. Но ведь никто же не принуждал к измене.

Наведите порядок в мыслях. Разграничьте прошлое и настоящее. Не дайте необоснованным тревогам сожрать мозг.

Каждые отношения уникальны.

2. Дайте партнёру свободу

Ожидания, что вторая половинка должна посвятить всю себя вашему великолепному величеству, - самонадеянность, граничащая с паранойей. Объективный внутренний самоанализ рождает логичные сомнения, которые трансформируются в ревность и психоз.

Задумайтесь, зачем вам безвольная игрушка?

Счастливый человек = свободная личность. Пара не должна проводить всё время вместе. У каждого могут быть свои увлечения. Это не просто нормальный, а естественный вариант развития событий.

Не варитесь в токсичных подозрениях, займитесь лучше интересным делом. Отношениям это не повредит, наоборот, укрепит.

3. Разберитесь с самооценкой

Приступы ревности свидетельствуют о том, что с эмоциональным настроем не всё благополучно. Вы боитесь не соответствовать, а это не есть good.

Не справляетесь сами, обратитесь к психологу или найдите соответствующие онлайн практики. Заниженная самооценка формирует комплекс жертвы, который препятствует не только адекватному развитию любовных отношений, но и профессиональному продвижению.

Поймите, наконец, вы уже вместе! Сомневайтесь в том, что имеет смысл.

Запомните элементарную истину: чем больше вы верите в себя, тем лучше живёте. Люди воспринимают нас такими, как мы сами себя подаём. Аминь!

4. Осознайте факт: партнёр не идеален

Ангелы, и те не безупречны, а люди тем более. Все мы (и вы тоже) периодически допускаем ошибки, говорим глупости и совершаем неправильные поступки. Осознайте это!

Если вам не нравится, что вторая половинка много болтает по телефону, задерживается на работе, «алчно» разглядывает коллегу, озвучьте свои ощущения. Аргументируйте фактами, а не претензиями или обвинениями. Только учтите, ревнивцы склонны превращать муху в слона.

Разберитесь в ситуации объективно. Обсудите. Исправьте ошибки.

Двигайтесь дальше без негативных мыслей.

Уважайте себя! Перестаньте ревновать раз и навсегда.