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Чего хотят женщины и мужчины в любви? Ответы науки

Наверное, все пары, когда в отношениях есть какие-либо проблемы, задаются вопросом, чего хотят женщины и мужчины в любви, ведь довольно часто причины трудностей таятся в гендерных отличиях.

 

Чего хотят женщины и мужчины в любви? Ответы науки

 

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Научные ответы о том, чего ждут от отношений мужчины, а чего – женщины

  1. Положение в обществе. Как показывают исследования, в своём большинстве женщины выбирают в партнёры мужчин, которые смогут финансово обеспечить их самих и их будущее потомство. Ещё в древние времена прекрасный пол искал того, кто сможет дать её детям пищу, кров, социальное положение, тогда у них будет больше шансов выжить и продолжить свой род. Но так как оценить будущие финансовые возможности мужчины, только взглянув на него, невозможно, то в процессе эволюции женщины стали ориентироваться на его социальное положение. Мужчины же, если они не альфонсы, не обращают внимания на положение в обществе женщины.
  2. Возраст. Чем старше партнёр, тем вероятнее, что он уже чего-то добился в этой жизни. Однако немаловажен тот факт, что разница в возрасте не должна превышать в среднем 3,5 года. Дело в том, что мужчина преклонных лет, который, возможно, и накопил финансовые ресурсы, может преждевременно скончаться. Для мужчин возраст имеет огромное значение. Сильный пол, по сравнению с прекрасным, способен передавать свои гены в любом возрасте и даже при краткосрочном спаривании, поэтому они проявляют больший интерес к многократным и коротким половым актам с молодыми и привлекательными партнёршами, которые намного плодороднее своих старших сестёр. И чем старше мужчина, тем предпочтительнее для него разница в возрасте с женщиной. Тридцатилетние представители сильного пола хотят иметь партнёршу в среднем на 5 лет моложе, а пятидесятилетние - на 10-20 лет моложе.
  3. Неверность. Женщины меньше беспокоятся о супружеской неверности, а больше ценят эмоциональную приверженность своего партнёра, так как она обеспечит большую безопасность при воспитании потомства. Мужчинам тяжелее смириться с тем фактом, что им изменили, потому что это означает – другой мужчина намного лучше в постели, чем он, именно поэтому его и выбрала партнёрша. К тому же, она может от него завести потомство, а он даже не будет подозревать об этом.
  4. Ответственность и стабильность. Мужчина, обладающий такими качествами, в отличие от обеспеченного, но нестабильного, готов к инвестированию в развитие своего потомства, а значит он больше подходит для создания с ним семьи. Неуравновешенный и безалаберный мужской тип может подвергнуть своих детей опасности остаться голодными и необеспеченными на будущее. Мужчин, безусловно, интересуют стабильные партнёрши, которые вселяют уверенность в том, что они будут верны мужу. Однако и лёгкие, немного безответственные девушки им так же по нраву.
  5. Физическая сила. Большую роль при выборе партнёра у многих женщин играет его атлетическое телосложение и высокий рост. По мнению прекрасного пола, благодаря этим качествам мужчина сможет защитить свою женщину и детей. Мужчинам всё равно, какого роста будет его вторая половинка, так как у каждого парня свой идеал женщины – кто-то любит высоких, кто-то маленьких, кто-то – с большой грудью, а кто-то - с широким тазом, кто-то - брюнеток, а кто-то – блондинок и т.п. Им важнее, чтобы женщина была притягательна и соблазнительна, чтобы от неё можно было завести как можно больше потомства.
  6. Фертильность. Признаки того, что мужчина готов к оплодотворению, никак не скроешь, поэтому женщинам не нужно ничего гадать и придумывать. Мужчины же предпочитают девушек в период их овуляции. Но так как она протекает у прекрасного пола скрытно, то парни ориентируются на смену имиджа женщины – она одевается откровеннее, потому что испытывает желание близости, чувствуя себя в этот момент намного привлекательнее, чем в другие дни цикла.

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Безусловно, вопрос, чего хотят женщины и мужчины в любви – интересный, но малоизученный. Поэтому каждый должен сам отыскать ответ для себя. Дерзайте!


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:32

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