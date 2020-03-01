9 типов женщин, которые нравятся мужчинам

Узнать ответ на вопрос, какие типы женщин нравятся мужчинам, наверняка, хотели бы многие представительницы прекрасного пола. Поэтому психологи, социологи и другие исследователи, занимающиеся отношениями полов, подошли к этой проблеме основательно и выделили несколько женских типажей, которые точно смогут покорить мужское сердце. Вот типы женщин, которые больше всего нравятся мужчинам.

Какие типы женщин нравятся мужчинам

Интеллектуалка. Возможно, для кого-то такой типаж может ассоциироваться с образом привлекательной секретарши в очках в красивой оправе. Но на самом деле умная женщина – эта та, которая умеет поддержать интеллектуальный разговор. Во время беседы она апеллирует не тривиальными аргументами, а интересными фактами. Такая дама соблазняет своим умом, хотя, конечно, неплохо, если у нее в придачу и привлекательная внешность. Девушка по соседству. Она всегда на виду, поэтому мужчина, как говорится, видит товар лицом – в халате, без макияжа и прически. К тому же, к ней можно обратиться с просьбой, например, занять денег или же соли, поговорить по душам и понять, что же она за человек. И часто такая близость входных дверей перерастает в интимную близость. Только нужно добавить к своему домашнему образу немного соблазнительности. Привлекательная дива. Беспроигрышный вариант для соблазнения. Провокационные формы, манящие повадки и чарующий взгляд – ни одни мужчина не устоит перед такой красоткой. Но будут ли долгосрочны отношения? Ведь как только мужчина добьется своей цели, он тут же захочет новых приключений. Поэтому для продолжения нужно, кроме соблазнительных форм, иметь и другие козыри в рукаве, например, высокий интеллект. Спортсменка. У женщин, занимающихся постоянно спортом, всегда прекрасное тело, которое многие любительницы физических упражнений еще и умеют подчеркнуть правильно подобранной спортивной одеждой. Перед такой красоткой тяжело устоять, поэтому в их арсенале всегда уйма поклонников, и многие из них такие же красавчики, как и она, ведь «сфера обитания» у них одна и та же. Карьеристка. У такой женщины нет времени для соблазнения, ведь она постоянно в работе. Выдержать гонку ввысь по служебной лестнице могут только успешные мужчины. И именно они в какой-то момент и замечают, что в этой целеустремленной бизнес леди скрывается прекрасная девушка, которой так не хватает любви и ласки, и это ужасно соблазнительно. Уверенная в себе. С первого взгляда на уверенную в себе женщину у многих мужчин возникает антипатия, но со временем в них начинает просыпаться природное желание завоевать такую недоступную крепость. Ведь сделать это нелегко, и каждый шаг сближения напоминает восхождение на гору. И как приятно ощутить себя на вершине. Социальная. Она публикует в социальных сетях каждый свой шаг. И это очень привлекательно, ведь у нее нет никаких секретов, а значит можно не волноваться о том, что она будет изменять за спиной. Но с другой стороны, есть вероятность, что, став ее второй половинкой, мужчина тоже заделывается активным участником социальных сетей. Футбольная фанатка. Если женщина разбирается в футболе и следить за играми любимой команды, то она автоматически становится соблазнительной девушкой. Однако не стоит забывать и о внешнем виде, это только мужчинам позволительно обсуждать игру, развалившись на диване с кружкой пива в руках, женщина же должны всегда быть притягательной. Элегантная. Она не только умеет одеваться со вкусом, но и «правильно» ходить – ровная осанка, походка от бедра и втянутый живот. Такую женщину тяжело пропустить. И она это знает, поэтому всегда выглядит на все 100!

Возможно, существуют и другие типы женщин, которые привлекают сильный пол, однако именно эти девять всегда будут находиться под пристальным мужским вниманием. Хотите стать одной из них? Тогда начните уже сегодня меняться. У вас все получится.