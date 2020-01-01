6 роковых типов мужчин, которые привлекают женщин

Какие мужчины привлекают женщин? Было бы неверно утверждать, что женщины предпочитают определённых мужчин. У каждой свой вкус: одна обожает зеленоглазых блондинов с накаченным торсом и высоким интеллектом, вторая в восторге от худощавых брюнетов с золотыми руками, ну а третья любит парней интеллигентных, не обращая внимания на их внешние данные. Как это объяснить, неизвестно, однако явно существует какая-то сила, которая и определяет критерии женского выбора. Однозначно можно сказать одно, есть 6 типов мужчин, которые привлекают женщин, независимо от их предпочтений.

Какие мужчины привлекают женщин

Мужчина с чувством юмора. Юмор обладает такой силой соблазнения, перед которой никто не может устоять. Его даже можно назвать искусством, которое дано познать не всем. Но кого природа наградила этим даром, у того точно не будет проблем в общении с прекрасным полом. Неудивительно, что у известных комиков такие очаровательные спутницы. Мужчина с прекрасным чувством юмора – всегда душа компании, поэтому на него и невозможно не обратить внимание. Сдержанный мужчина. Сдержанность в эмоциях может показаться отталкивающей чертой, однако, если это не касается сильного пола. Ему сдержанность придаёт налёт загадочности. К тому же, сдержанный мужчина никогда ни при каких обстоятельствах не покажет, что ему что-то не нравится. Он не обидит ни словом, ни действием, а значит, по мнению женщин, они могут рядом с ним говорить и делать то, что захотят, не боясь за последствия. Романтичный мужчина. Этот тип личности очень желанен прекрасным полом, ценящим нежность, внимание и уважение по отношению к себе. Своими романтичными жестами такой мужчина дарит женщинам чувство безопасности. Она рядом с ним всегда ощущает себя желанной и любимой. Верный мужчина. Прекрасный пол очень боится измен своей второй половинки, поэтому и ищет верного мужчину. Он не имеет никаких секретов от своей любимой, всегда находит время, чтобы провести его только со своей женщиной. К тому же, он заслуживает доверия. Галантный мужчина. Такой мужской тип привлекает прекрасный пол потому, что галантность указывает на определённую степень образованности. Но при условии, что учтивость – это не театральный жест для того, чтобы соблазнить девушку. Щедрый мужчина с большим сердцем. Сочувствие и сострадание – редкие качества в современном обществе, поэтому их так и ценят женщины в сильном поле. Скупой на поступки мужчина никогда не привлечёт прекрасный пол.

Шикарная женщина, а других в природе и не существует, хочет, чтобы с ней рядом был шикарный мужчина. Скорее всего, таким может стать кто-то из вышеперечисленных 6 мужских типов.