25 признаков, что ты сильно зависима от своего парня

Нормально, когда влюблённые с лёгкостью идут друг другу на уступки, что-то хотят сделать для второй половинки, даже если она и не просит об этом, а также понимают один другого с полуслова и полувзгляда. Но не нормально, когда партнёры зависимы в эмоциональном и финансовом плане, так как любые отношения, и романтические – не исключение, имеют пределы. Ведь странно, когда ты для него всё делаешь, а он не прилагает никаких усилий, чтобы сделать для тебя то же самое. Получается, что ты зависима от него. Как понять, так ли это и не пора ли что-то менять в своей жизни, иначе можно потерять собственное я.

25 признаков зависимости от парня

Идеализация партнёра. Ты делаешь из него идеал, даже если в душе понимаешь, что это не так. Задумайся, неужели тебе так лучше – жить иллюзиями, делая свою и его, кстати, тоже, жизнь невыносимой. Суровая правда заключается в том, что твой мужчина – не идеален. Он такой же человек, как и другие. А идеализация его может привести к разочарованию. Придуманные отношения. На людях ты стараешься показать, что ваши отношения – просто супер. Но в то же время ты понимаешь, что реальность совершенно другая. Зачем ты обманываешь себя, тем самым настраиваясь на неудачу в любви. Не строй иллюзий, а также прими свою вторую половинку таким, какой он есть. Не нужно из него делать другого, подходящего для придуманных тобой отношений. Твоя жизнь бессмысленна без него. Когда ты ничего не можешь сделать без своего парня, то это большая проблема, потому что ты точно от него зависима. Здоровые отношения — это такой тип отношений, при котором оба партнёра поддерживают друг друга на 100%, но не ограничивая свободу друг друга. Последнее слово за ним. Требовать одобрения твоим партнёром любого твоего решения не имеет смысла. Ты – человек, который должен нести ответственность за свои действия. Когда ты позволяешь парню контролировать свою жизнь, то превращаешься в игрушку, с которой можно сделать что угодно. Всегда рядом с ним. Если ты чувствуешь себя опустошённой, когда ты не рядом со своим парнем, это признак того, что ты слишком зависима от него. Какими бы сильными ни были ваши чувства, в какой-то момент нужно дать парню немного свободы. Любые отношения, в которых нет личного времени, нездоровы. Нет времени на своих родных. Когда ты не можешь найти время для общения с родными и близкими, потому что постоянно с парнем, то тут можно говорить о зависимости от него. Любовь, как бы это ни звучало прискорбно, - чувство проходящее, а семья всегда будет рядом. Нужно находить возможность общаться со всеми. Счастлива только с ним. Даже если твой парень самый милый человек на свете, и он так старается сделать тебя по-настоящему счастливой, это не значит, что никто и ничто тебя не должно радовать. Ведь у него тоже могут быть проблемы, и в этот момент ты можешь разочароваться, когда у него будет плохое настроение. Рядом с ним ты всегда идеальна. Если ты ведёшь себя как королева, потому что боишься, что он бросит тебя, когда увидит не с лучшей стороны, то это просто самообман. Всё равно он когда-то узнает о твоих слабостях. Например, если ты храпишь, или же куришь, или ненавидишь мыть посуду, то через время это перестанет быть тайной. Так зачем его обманывать? Всегда бежишь к нему за советом. Нет ничего плохого в том, чтобы получить совет от своего парня, особенно если отношения длятся уже давно. Как человек, который знает тебя лучше всех в мире, наверняка он сможет подсказать и уберечь от ошибок, но ты ведь умная девушка, подумай сама и прими собственное решение. Твоё решение – его решение. Ты на людях играешь глупую красавицу, которая не имеет собственного мнения, только для того, чтобы показать, насколько твой мужчина умён? Поверь, это унижение ради его самооценки приведёт к тому, что окружающие перестанут тебя уважать. Постоянное привлечение его внимания к себе. У обоих есть работа, семьи, друзья и досуг, которым вы занимаетесь по отдельности. Так зачем ты ему названиваешь, когда он сидит с друзьями или же задерживается на работе, где полный аврал? Это не романтично, как может показаться тебе. На самом деле это выглядит надоедливо. Неуверенность в себе без него. Физическая и эмоциональная неуверенность являются частью признаков эмоциональной зависимости. Если ты не можешь справляться со своей повседневной жизнью без парня, то будешь продолжать зависеть от него, пока отношения не закончатся. Ты не можешь купить продукты, не поднимешь сама дверь гаража, не приобретёшь шторы в спальню, пока он не даст денег, не одобрит, - значит, у тебя зависимость от него. Оправдание его плохого поведения. Ещё один способ идеализировать своего парня — это когда ты не веришь в то, что он может сделать что-то плохое. Оправдать его такое поведение означает позволить ему продолжать в том же духе. Таким отношением к нему ты вредишь не только себе, но и другим людям, к которым он будет относиться так же, считая хамство нормой. Отсутствие хобби. Что происходит, когда у тебя нет хобби? Ты становишься зависимой от своего парня! В большинстве случаев такое происходит не потому, что у тебя нет личных интересов, а потому, что ты чувствуешь, что не можешь контролировать его, когда находишься не рядом с ним. Никогда не делай так. Ты можешь жить полной и счастливой жизнью, даже если находишься вдали от второй половинки. Нет планов на будущее, которые не связаны с парнем. Если ты настолько сосредоточена на счастье своего партнёра, что пренебрегаешь своими стремлениями, то не стоит удивляться, что в какой-то момент ты об этом пожалеешь. Когда ты чувствуешь себя настолько комфортно в своих отношениях, что не предпринимаешь никаких шагов для осуществления собственной мечты, то тут можно сказать о зависимости, от которой следует обязательно избавиться. Он плюёт на тебя. Возможно, ты воспринимаешь такую любовь, как жестокую, но на века, однако она ведёт к токсичным отношениям. Чтобы ты поняла это, нужно провести какое-то время вдали от парня. Есть вероятность, что придёт понимание, что это насилие. И пора остановиться. Боязнь его критики. В большинстве случаев корень твоей неуверенности кроется в том, как ты принимаешь комплименты и выговоры. Вторая половинка любит тебя, поэтому и указывает на ошибки, но делает это без злого умысла. Но так как ты ждёшь от него только похвалы, тебе и становится не по себе, когда он критикует. Страх быть отвергнутой. Именно из-за боязни ты и не можешь озвучить свои мысли. Но ведь не важно, что ты говоришь или делаешь. Если человек любит, то он поймёт и поддержит при необходимости. Так почему бы не начать быть собой? Тебе постоянно нужна его поддержка. Время от времени нуждаться в утешении — это нормально, но постоянно ждать его утешения – глупо. Мужчины считают таких женщин слишком навязчивыми, отчаянными и неуверенными в себе. Парню нравится, когда он для своей второй половинки герой, но ему не нравится, когда с ней всё время нужно нянчиться. Ты порвала с друзьями. Это твоё решение, но оно не означает, что парень сделает то же самое ради тебя. Одним из признаков того, что ты зависима от своего парня, является возмущение его тусовками с друзьями. Чтобы преодолеть это, тебе, возможно, придётся возродить дружбу с близкими подружками и обрести счастье без постоянного присутствия парня. Подпитка за счёт самооценки парня. Если твоя уверенность зависит от того, насколько дерзким себя чувствует твой парень, то у тебя проблема с зависимостью. Вы должны друг от друга подпитываться эмоциями. Ревность ко всем женщинам. Когда его коллеги, деловые партнёры и знакомые становятся угрозой для тебя и ваших отношений, значит, у тебя проблемы. Ты настолько построила свою жизнь вокруг него, что присутствие любой женщины – для тебя сигнал тревоги. Мужчина, если захочет изменить, и под бдительным оком это сделает, а твоя постоянная ревность только утомит его. Одержимость, а не любовь. Иногда кажется, что это любовь, но на самом деле – это одержимость. Навязчивая идея отнимает так много энергии и времени, что чревата даже физическим истощением. Прекратила общение с подругами. Если парень запрещает общаться с подружками, и ты идёшь у него на поводу, то можно сказать о зависимых отношениях. Неудивительно, что именно он разглядел в каждой твоей подружке какие-то недостатки, которые негативно влияют на тебя. Задумайся, что это люди, с которыми тебя связывает намного больше, чем с парнем, так какое он имеет право мешать тебе с ними общаться? Тебя раздражает спонтанность. Ещё одна вещь, которая должна предупредить о проблеме зависимости, это то, что ты управляешь своими отношениями как по сценарию. Ты ожидаешь, что парень будет следовать строгим правилам. И если вдруг он отходит от них, то у тебя начинается паника – у него есть другая, ему не нравится моя еда, да и я сама ему не очень нравлюсь.

Эти 25 признаков, что ты сильно зависима от своего парня, - красный флажок, сигнализирующий, что пора найти время для себя и собственных интересов, иначе можно просто потеряться в этом непростом мире. И если вдруг отношения когда-то закончатся, то ты можешь почувствовать себя без парня, как рыба без воды, которая постепенно погибает.