6 причин, почему ты ещё не нашла мужчину своей мечты

Ты никак не можешь найти подходящего парня, который будет любить тебя, а ты – его? Нужно разобраться, почему ты ещё не нашла мужчину своей мечты: причины лежат на поверхности. Только необходимо их увидеть. Покопайся в себе и ответ тут же найдётся.

Почему ты не можешь найти своего мужчину

Жертва синдрома Прекрасного принца. Ты слишком критично относишься к мужчинам, которых знаешь, поэтому никогда и не бываешь довольна ими. Просто ты ищешь идеального мужчину, которого не существует в реальности: прекрасный принц из сказок твоего детства совсем не похож на человека из плоти и крови, у которого есть слабые и сильные стороны. Ты хочешь встречаться с профессионалом, красивым, спортивным, богатым, верным, искренним и влюблённым? Тебе остаётся только понизить свои стандарты и требования. Потому что такого не существует. Низкая самооценка. Ты не видишь в себе красоту, потому что недооцениваешь себя. Именно поэтому не видят твою красоту и окружающие мужчины. Научись правильно подавать себя, ведь наверняка у тебя есть чем похвастаться – красивые ноги, тонкая талия, накачанные бёдра или пышная грудь. Увидишь, как только ты полюбишь себя, тут же и парни потянутся к тебе. Твоё хобби – ключ к знакомству. Хобби - это самый подходящий способ вернуть себе уверенность. Увлекись чем-то, что тебе нравится и заставляет чувствовать себя хорошо, и ты увидишь, насколько легче будет вести беседу, узнавать других и слушать их. Парни с удовольствием поддержат беседу с девушкой, которая хорошо в чём-то разбирается и может рассказать об этом другим. Чувство юмора. Что может быть чувственнее весёлой женщины, которая умеет смеяться и умеет смешить других? Если ты не умеешь быть ироничной (и самоуничижительной), то не сможешь найти подходящего мужчину. Сильному полу больше всего нравятся блестящие женщины, излучающие ошеломляющую чувственность. Неготовность к отношениям. Если ты ждёшь любовь, как просто чувство, то тебе будет сложно построить настоящие отношения: сначала нужно суметь открыться партнёру и принять его сильные и слабые стороны. Только после этого ты сможешь насладиться настоящей любовью. Перестань быть сильной. Мы живём во времена, когда женщины привыкли быть сильными. Они достигают карьерных вершин, проявляя характер, зарабатывают большие деньги и получают всё, что захотят. Но мужчины хотят видеть рядом с собой нежную партнёршу, которую нужно защищать и оберегать. Поэтому перестань показывать парням свою силу. Стань ранимой и слабой, чтобы им хотелось стать твоей крепостью.

Несмотря на всё вышесказанное, помни народную мудрость, что «лучше быть одной, чем в плохой компании», поэтому не соглашайся на отношения с первым встречным. Он тебя точно не сделает счастливой. Дождись своего того самого, который заметит тебя новую, – пусть у него не будет белого коня, но зато он будет тебя любить и ценить.