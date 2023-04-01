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6 причин, почему ты ещё не нашла мужчину своей мечты
Ты никак не можешь найти подходящего парня, который будет любить тебя, а ты – его? Нужно разобраться, почему ты ещё не нашла мужчину своей мечты: причины лежат на поверхности. Только необходимо их увидеть. Покопайся в себе и ответ тут же найдётся.
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Почему ты не можешь найти своего мужчину
- Жертва синдрома Прекрасного принца. Ты слишком критично относишься к мужчинам, которых знаешь, поэтому никогда и не бываешь довольна ими. Просто ты ищешь идеального мужчину, которого не существует в реальности: прекрасный принц из сказок твоего детства совсем не похож на человека из плоти и крови, у которого есть слабые и сильные стороны. Ты хочешь встречаться с профессионалом, красивым, спортивным, богатым, верным, искренним и влюблённым? Тебе остаётся только понизить свои стандарты и требования. Потому что такого не существует.
- Низкая самооценка. Ты не видишь в себе красоту, потому что недооцениваешь себя. Именно поэтому не видят твою красоту и окружающие мужчины. Научись правильно подавать себя, ведь наверняка у тебя есть чем похвастаться – красивые ноги, тонкая талия, накачанные бёдра или пышная грудь. Увидишь, как только ты полюбишь себя, тут же и парни потянутся к тебе.
- Твоё хобби – ключ к знакомству. Хобби - это самый подходящий способ вернуть себе уверенность. Увлекись чем-то, что тебе нравится и заставляет чувствовать себя хорошо, и ты увидишь, насколько легче будет вести беседу, узнавать других и слушать их. Парни с удовольствием поддержат беседу с девушкой, которая хорошо в чём-то разбирается и может рассказать об этом другим.
- Чувство юмора. Что может быть чувственнее весёлой женщины, которая умеет смеяться и умеет смешить других? Если ты не умеешь быть ироничной (и самоуничижительной), то не сможешь найти подходящего мужчину. Сильному полу больше всего нравятся блестящие женщины, излучающие ошеломляющую чувственность.
- Неготовность к отношениям. Если ты ждёшь любовь, как просто чувство, то тебе будет сложно построить настоящие отношения: сначала нужно суметь открыться партнёру и принять его сильные и слабые стороны. Только после этого ты сможешь насладиться настоящей любовью.
- Перестань быть сильной. Мы живём во времена, когда женщины привыкли быть сильными. Они достигают карьерных вершин, проявляя характер, зарабатывают большие деньги и получают всё, что захотят. Но мужчины хотят видеть рядом с собой нежную партнёршу, которую нужно защищать и оберегать. Поэтому перестань показывать парням свою силу. Стань ранимой и слабой, чтобы им хотелось стать твоей крепостью.
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Несмотря на всё вышесказанное, помни народную мудрость, что «лучше быть одной, чем в плохой компании», поэтому не соглашайся на отношения с первым встречным. Он тебя точно не сделает счастливой. Дождись своего того самого, который заметит тебя новую, – пусть у него не будет белого коня, но зато он будет тебя любить и ценить.
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