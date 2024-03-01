10 причин, почему ваш бывший избегает смотреть на вас

Вы вдруг столкнулись со своим бывшим и поняли, что он старается не смотреть вам в глаза. Тут же возникает вопрос, почему и что с этим делать? Возможно, он неловко чувствует себя рядом с вами, а возможно, пытается справиться со своими чувствами. Вариантов такого поведения, на самом деле, немало. Психологи выделили их десять.

Топ-10 причин, почему бывший не смотрит вам в глаза

Неловкость. После расставания оба человека обычно чувствуют себя немного неловко рядом друг с другом. Они могут не знать, как действовать или что говорить, и избегание зрительного контакта — один из способов справиться с этой неловкостью. В такой ситуации наша естественная реакция часто состоит в том, чтобы попытаться избежать ещё большего дискомфорта. Ваш бывший может подумать, что взгляд на вас может вызвать старые чувства или заставить подумать, что он хочет снова быть вместе, даже если это не так. Обида или расстройство. Ещё одна причина, по которой бывший может не смотреть на вас, заключается в том, что он всё ещё обижен или расстроен из-за расставания. Зрительный контакт может быть действительно мощным, когда в нём ещё присутствуют необузданные чувства. Если расставание далось тяжело, ему будет трудно смотреть на вас, не испытывая волны эмоций. Это не значит, что он вас ненавидит; просто боль ещё свежа, и он пытается от неё защититься, отводя взгляд от той, кто её нанёс ему. Чувство вины. Иногда ваш бывший избегает смотреть на вас потому, что борется с чувством вины. Возможно, всё закончилось не идеально. Глядя вам в глаза, он может вспомнить о допущенных ошибках, а он хочет этого избежать. Дело не в том, что он пытается вас полностью игнорировать; возможно, ему просто нужно некоторое время, чтобы справиться со своими чувствами и смириться с окончанием отношений. Неоднозначные сигналы. Ваш бывший может избегать зрительного контакта, потому что боится посылать неоднозначные сигналы. Он думает, что, если будет смотреть на вас слишком долго, вы можете подумать, что он всё ещё заинтересован или что есть шанс снова быть вместе. Это его способ ясно заявить о разрыве, показывая, что он не пытается намекать ни на что другое. Он хочет убедиться, что его чувства и намерения не вызывают путаницы, полагая, что это самый добрый способ помочь вам обоим двигаться дальше. Двигаться вперёд. После расставания некоторые люди решают, что лучший способ исцелиться — это установить некоторую дистанцию между собой и бывшим партнёром, включая ограничение взаимодействия и даже зрительного контакта. Возможно, это их способ провести черту, чёткое различие между прошлым и будущим, к которому следует двигаться, несмотря ни на что. Попытка двигаться дальше может быть вполне осознанным выбором. Ваш бывший может поверить, что взгляд на вас откроет старые раны или разожжёт чувства, от которых он пытается избавиться. Эмоции. При виде вас его могут начать переполнять эмоции – любви, печали, сожаления – с которыми он не готов встретиться лицом к лицу. Избегая вашего взгляда, он, по сути, пытается сдержать их, не позволяя им выплеснуться наружу. Это защитная мера, направленная на то, чтобы защитить и себя, и ваше сердце от дальнейшей боли, пока он проходит через этот бурный этап. Своя жизнь. После расставания многие люди с головой погружаются в работу, хобби или общение, чтобы двигаться дальше и заполнить пробел, оставшийся в отношениях. Если бывший кажется отвлечённым или отстранённым, возможно, это не имеет к вам никакого отношения. Просто он двигается дальше и просто сейчас никого не замечает вокруг себя. Личное пространство. Ваш бывший может не смотреть на вас из уважения к вашему пространству и чувствам. Он может знать, что вы также проходите процесс исцеления, и считает, что поддержание дистанции, в том числе избегание зрительного контакта, — лучший способ поддержать это. Таким образом он проявляет заботу и внимание, гарантируя, что даже случайно не станет усложнять вам жизнь. Такое уважение к вашему пространству является признаком зрелости, признания того, что, несмотря на прошлое, вы оба заслуживаете исцеления и продвижения своим путём. Речь идёт о том, чтобы дать друг другу возможность дышать и расти после разрыва. Неуверенность. Ваш бывший может быть не уверен, как вести себя с вами, или боится, что зрительный контакт может быть истолкован как желание возобновить отношения. Это чувство может также возникнуть из-за незнания, чего от вас ожидать. Он может быть обеспокоен тем, как вы отреагируете, если увидите его или снова пообщаетесь с ним. Избегание зрительного контакта — это способ обойти данные потенциальные осложнения, сохраняя взаимодействие простым и максимально не конфронтационным способом. Нет интереса. В некоторых случаях избегание зрительного контакта может сигнализировать об отсутствии интереса с его стороны. Это не обязательно означает, что он питает к вам негативные чувства; это может быть просто его способ показать, что он сосредоточен на своей жизни без вас. Не глядя в глаза, он сообщает об отсутствии интереса к взаимодействию на более глубоком уровне, сигнализируя, что готов оставить прошлое позади. Этот шаг к движению вперёд может быть здоровым, означая, что он рассматривает отношения и их конец в перспективе. Это шаг к личностному росту и поиску новых путей в жизни.

Наблюдать, как бывший избегает смотреть на вас, не всегда просто. Может возникнуть обида. Но, с другой стороны, будьте к нему лояльны. Мужчина тоже переживает разрыв и ему так же, как и вам, нелегко, даже если инициатором расставания был он сам.