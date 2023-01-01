Ваш бывший смотрит сторис и статусы в соцсетях, но не пишет? Вот что это значит!
После того, как любовная история закончилась, возможно разное развитие ситуации – бывший может навсегда исчезнуть из вашей жизни, а может продолжать следить за вами через социальные сети. Возникает вопрос, зачем он просматривает ваши сторис или же статусы? Возможно, его чувства к вам ещё не угасли? Или же на это есть другие причины. На самом деле, причин для этого много, но чаще всего в основе их лежит простое любопытство. Но всё же давайте вместе разбираться, почему он следит за вами.
Причины, почему бывший смотрит сторис, но не пишет
- Любопытство. Большинство людей следит за жизнью незнакомых персонажей, а уж интересоваться историями и статусами в социальных сетях бывшей любимой тем более интересно. Ведь с ней столько много общего, можно вспомнить прошлое или же порадоваться её одиночеству, потешив себя мыслью, что она до сих пор любит, поэтому и не может найти достойную замену ему. Или же огорчиться её счастью с другим мужчиной, пожелав им скорейшего расставания.
- Концепция орбитального движения. Это ситуация, когда бывший «вращается» вокруг вас, как будто вы планета, на которую можно смотреть сверху вниз. Он смотрит, наблюдает, интересуется и контролирует то, что является частью вашей жизни, потому что вы ему не безразличны. Но если задуматься, то данное поведение несёт и негативную окраску. Бывший навязчиво контролирует вас в полной тишине, без желания восстановить отношения, потому что он, скорее всего, «нарцисс», который не отвечает на ваши телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и не тратит время на лишние объяснения причины его решения внезапно исчезнуть из вашей жизни. Но не стоит волноваться, не все парни следят за бывшими ради контроля над ними.
- Сокращение расстояния между вами. Он смотрит сторис и изучает статусы для того, чтобы вы видели, что он за вами следит, и тем самым сделали вывод, что вы играете в его жизни большую роль. В этой ситуации вам нужно определиться, хотите вы его вернуть или же всё-таки оставить всё, как есть. Если первый вариант, то постарайтесь его игнорировать, делая вид, что не знаете, что он просматривает ваши социальные сети. Но при этом делайте ему намёки в виде песен, которые были «ваши», фотографий с совместного отдыха или же мыслей, которые напомнили бы ему о вашем прошлом. Он должен понять, что вы готовы к общению с ним, чтобы он сам начал общение и возобновил отношения. Если же у вас нет к нему чувств, то просто заблокируйте его, и тогда бывший не сможет следить за вами в социальных сетях.
Если ваш бывший смотрит ваши истории и статусы в соцсетях и мессенджерах, но не пишет, то вы можете с уверенностью сказать, что у него есть к вам чувства. Возможно, не те, на которые вы рассчитываете, но они есть. И только от вас зависит, будете вы снова вместе или же ваши дороги разойдутся навсегда.
Размещение ссылок в комментариях запрещено!