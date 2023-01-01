Ваш бывший смотрит сторис и статусы в соцсетях, но не пишет? Вот что это значит!

После того, как любовная история закончилась, возможно разное развитие ситуации – бывший может навсегда исчезнуть из вашей жизни, а может продолжать следить за вами через социальные сети. Возникает вопрос, зачем он просматривает ваши сторис или же статусы? Возможно, его чувства к вам ещё не угасли? Или же на это есть другие причины. На самом деле, причин для этого много, но чаще всего в основе их лежит простое любопытство. Но всё же давайте вместе разбираться, почему он следит за вами.

Причины, почему бывший смотрит сторис, но не пишет

Любопытство. Большинство людей следит за жизнью незнакомых персонажей, а уж интересоваться историями и статусами в социальных сетях бывшей любимой тем более интересно. Ведь с ней столько много общего, можно вспомнить прошлое или же порадоваться её одиночеству, потешив себя мыслью, что она до сих пор любит, поэтому и не может найти достойную замену ему. Или же огорчиться её счастью с другим мужчиной, пожелав им скорейшего расставания. Концепция орбитального движения. Это ситуация, когда бывший «вращается» вокруг вас, как будто вы планета, на которую можно смотреть сверху вниз. Он смотрит, наблюдает, интересуется и контролирует то, что является частью вашей жизни, потому что вы ему не безразличны. Но если задуматься, то данное поведение несёт и негативную окраску. Бывший навязчиво контролирует вас в полной тишине, без желания восстановить отношения, потому что он, скорее всего, «нарцисс», который не отвечает на ваши телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и не тратит время на лишние объяснения причины его решения внезапно исчезнуть из вашей жизни. Но не стоит волноваться, не все парни следят за бывшими ради контроля над ними. Сокращение расстояния между вами. Он смотрит сторис и изучает статусы для того, чтобы вы видели, что он за вами следит, и тем самым сделали вывод, что вы играете в его жизни большую роль. В этой ситуации вам нужно определиться, хотите вы его вернуть или же всё-таки оставить всё, как есть. Если первый вариант, то постарайтесь его игнорировать, делая вид, что не знаете, что он просматривает ваши социальные сети. Но при этом делайте ему намёки в виде песен, которые были «ваши», фотографий с совместного отдыха или же мыслей, которые напомнили бы ему о вашем прошлом. Он должен понять, что вы готовы к общению с ним, чтобы он сам начал общение и возобновил отношения. Если же у вас нет к нему чувств, то просто заблокируйте его, и тогда бывший не сможет следить за вами в социальных сетях.

Если ваш бывший смотрит ваши истории и статусы в соцсетях и мессенджерах, но не пишет, то вы можете с уверенностью сказать, что у него есть к вам чувства. Возможно, не те, на которые вы рассчитываете, но они есть. И только от вас зависит, будете вы снова вместе или же ваши дороги разойдутся навсегда.