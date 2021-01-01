5 причин, из-за которых бывший хочет остаться вашим другом

«Давай останемся друзьями» - казалось бы, логичная фраза для интеллигентных людей, решивших правильно завершить любовную историю. Но это только выглядит красиво, а в реальности всё очень сложно. После неудачного романа нужно время, чтобы зализать душевную рану, а заодно почистить альбом и удалить его сообщения. Дружеское участие экс-любимого в период реабилитации вообще ни к чему. Раздражает. Бесит. Заставляет раздумывать над правильной линией поведения. Выдыхайте. Чтобы понять, как дальше вести себя с ним, определите причину, по которой бывший хочет остаться другом. Мужская логика проще женской, поэтому ответ, скорее всего, скрывается в одной из наших подсказок. Читайте и думайте, нужно ли вам такое общение.

Зачем ваш бывший хочет остаться друзьями

1. Страх изменений

Первая причина, по которой он хочет поддерживать связь, - боязнь окончательно расстаться. Да, мужчинам тоже не нравится чувство, что их бросили. Пугает мысль быть забытыми.

Дружба – не любовь, но роль товарища, заинтересованного в вашем благе, успокаивает хрупкую мужскую психику.

Думаете, это норма? Ок. Только решите для себя, хотите ли вы по-прежнему знать о его проблемах? Готовы однажды услышать, что он влюбился в другую девушку? Если да, поздравляем, у вас железные нервы.

2. Инстинкт собственника

Ещё одна причина, по которой экс-бойфренд донимает звонками и периодически лично появляется на горизонте.

Инстинкт не имеет ничего общего с любовью, а связан, скорее, с тщеславием. Мужское эго тешит мысль, что, несмотря на разрыв, его драгоценной персоне есть место в вашем мире. Он уже интересовался личным, спрашивал о новых знакомых парнях?

Как только начнёт, резко останавливайте!

3. Мания контроля

Этот недостаток зрелые и властные мужчины почему-то считают своим преимуществом. Они не умеют отпускать. Игнорируют разрыв. Привычка контролировать других сильнее здравого смысла, поэтому они навязываются в друзья.

Готовьте отчёты. Или… положите этому конец.

Зачем вам дядька-ревизор? Вы сами распоряжаетесь своей жизнью, а он решил в ней не участвовать.

4. Чувство вины

Эта причина превалирует в случаях, когда парень был инициатором разрыва.

Чувство вины доставляет бывшему любимому дискомфорт, от которого он пытается избавиться, навязывая дружбу.

Если такие отношения мешают, не дают забыть прошлое и окунуться в новый роман, рвите связь. Спокойно объясняйте, что это – лишнее.

Просто сделайте это ради себя.

5. Желание вернуться

Приоритетная причина в ситуациях, когда пара расстаётся по желанию девушки. Это вы оставили любовь позади, а бывший хочет вернуться. Он готов ждать. Он согласен быть рядом в качестве друга. Всё ради того, чтобы не пропустить момент, если вдруг передумаете.

Такие парни – редкость.

Не гоните его. Присмотритесь. Переосмыслите отношения. Может, действительно стоит всё вернуть?!

Как видите, в причинах, по которым бывший хочет остаться другом, нет ничего сверхъестественного. Спокойно проанализируйте свою ситуацию. Поймите его мотивацию. И решите по результатам, нужна ли вам такая дружба?