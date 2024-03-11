10 признаков того, что ты не в его вкусе

Многих девушек, когда им нравится мужчина, интересует вопрос, в его ли она вкусе? Понять это довольно сложно, потому что сильный пол не привык показывать и говорить о своих эмоциях. Однако не нужно слов, важнее мелочи: как ведётся разговор, как строятся планы, какая манера поведения в общении с девушкой. Узнать, что на душе у парня, можно по 10 признакам.

Топ-10 знаков, что вы не в его вкусе

Отсутствие энтузиазма в разговорах. Когда человек не в твоём вкусе, разговаривать с ним неинтересно. Дело не только в словах; это энергия, стоящая за ним. Вы обнаружите, что парень отвечает короткими, без энтузиазма предложениями. И это не потому, что он занят или у него плохой день. Эта закономерность остаётся неизменной с течением времени. Как будто пропала искра, которая разжигает интересные дискуссии. Ещё один момент, на который следует обратить внимание, — это отсутствие личных вопросов. Если вы кому-то нравитесь, им любопытно. Они спросят о вашем дне, мечтах, неловких детских историях. Но здесь любопытство, похоже, взяло длительный отпуск. Такое ощущение, что вы болтаете с кем-то, кто просто что-то делает, а не искренне заинтересован в знакомстве с вами. Также обратите внимание, кто инициатор разговора. Вам кажется, что в нём заинтересованы только вы сами. Это однобокое усилие является ярким показателем того, что он, возможно, не так нуждается в отношениях, как вы. Он часто обсуждает с вами других женщин. Упоминать друзей или коллег любого пола – это нормально. Но сделайте акцент на контексте и частоте. Парень, который часто говорит о других женщинах, особенно в сравнительном ключе, косвенно показывает вам, что вы не в его вкусе. Также обратите внимание на природу этих упоминаний. Являются ли они случайными или в них есть скрытая притягательность? Если он часто говорит о том, какие замечательные другие женщины, это может быть тонким способом показать, что его интерес заключается в чём-то другом. Речь идёт о том, на чём сосредоточено его восхищение и внимание. Ограниченные общие интересы или ценности. Вы когда-нибудь чувствовали, что находитесь в разных мирах, даже когда сидите рядом друг с другом? Ключевым признаком того, что вы не в его вкусе, является явное несоответствие интересов и ценностей. Вам не обязательно иметь всё общее, но достаточно делиться, чтобы соединиться на более глубоком уровне. Если ваши разговоры редко находят общий язык, это сигнал. Глубина ваших обсуждений также говорит о многом. Глубокие связи строятся на более существенном обмене мнениями. Если вы застряли на мелочах и не можете погрузиться в темы, которые важны для вас обоих, это признак разрыва отношений. Понаблюдайте, как вы относитесь к своим различиям. Иметь разные вкусы – это нормально, но, если эти различия вызывают у вас чувство оторванности, а не заинтригованности, это сигнал. В совместимых отношениях различия часто приводят к увлекательным открытиям, а не к чувству отчуждения. Язык его тела говорит о другом. Слова могут ввести в заблуждение, но язык тела часто говорит правду. Если вы не в его вкусе, его невербальные сигналы, скорее всего, выдадут его. Вы можете заметить отсутствие зрительного контакта, что предполагает дискомфорт или незаинтересованность. Это естественный человеческий инстинкт – искать зрительный контакт с тем, кто нам нравится, поэтому его отсутствие говорит о многом. Обратите также внимание на его физическую близость. Соблюдает ли он заметную дистанцию или наклоняется, когда вы разговариваете? Мы естественным образом тяготеем к людям, которые нам интересны, поэтому постоянная физическая дистанция может быть тонким намёком на его истинные чувства. Какова реакция на ваши прикосновения? Прикосновение к руке или случайное объятие могут дать много информации. Если он кажется напряжённым или быстро отстраняется - это признак того, что ему не нравится такой уровень близости с вами. Когда вы нравитесь парню, эти небольшие прикосновения, скорее всего, будут приветствоваться, он на них будет отвечать взаимностью. Он редко делится личными подробностями или чувствами. Большим тревожным сигналом является то, что он ведёт разговоры на поверхностном уровне, избегая личных тем. Он говорит о погоде, о последних спортивных играх, но молчит, когда дело касается чувств или чего-то более глубокого. Теперь подумайте, как много вы о нём знаете. Проводя время вместе, можно собрать мозаику его жизни – друзья, семья, увлечения. Но если ваши знания о нём всё ещё пусты, как в новой записной книжке, это признак того, что он вас не впускает. Следите за его интересом к вашей личной жизни. Ему интересны ваши мечты, страхи и переживания? В противном случае это говорит о недостаточной глубине его чувств к вам. Ваши сообщения часто остаются без ответа в течение длительного времени. В наши дни мы все словно приклеены к своим телефонам, не так ли? Когда парню требуется много времени, чтобы последовательно ответить, это сигнал. Если вы кому-то нравитесь, он найдёт момент, чтобы ответить. Другой аспект — качество его ответов. Он просто даёт односложные ответы или лишь отвечает «ок»? Отсутствие усилий в его ответах может быть тонким намёком на то, что вы не занимаете первое место в его списке приоритетов. Речь идёт о готовности участвовать в разговоре, а не просто признавать это. Также подумайте о том, как часто он инициирует разговор. При желаемом с его стороны взаимодействии он сам может начать беседу. Он избегает строить с вами планы на будущее. Когда кто-то увидит вас в своём будущем, он намекнёт на это, даже тонко. Но когда он продолжает уклоняться от разговоров о предстоящих событиях, это признак того, что вы не в его вкусе. Его избегание может быть незаметным, но оно есть: он меняет тему, даёт уклончивые ответы или просто отшучивается. Как будто у него есть мысленный блок против того, чтобы представить вас вместе в будущем. Обратите внимание, как он реагирует на приглашения на будущие мероприятия. Он всегда уклончив, говоря, что «даст вам знать», но никогда не делает этого? Это не просто забывчивость. Это нежелание иметь что-то общее. Он не хочет строить планы на будущее, потому что не уверен, что вы станете его частью. Он безразличен к вашим друзьям или семье. Подумайте о тех случаях, когда он общался с вашими друзьями или семьёй. Он казался равнодушным, прикованным к телефону или просто считал минуты, прежде чем уйти? Такое поведение показывает отсутствие желания интегрироваться в вашу жизнь. Также учитывайте его отношение, когда вы говорите о своих близких. Слушает ли он или отстраняется, не проявляя интереса к изучению людей, которые формируют вашу жизнь? Это безразличие является ярким показателем того, что он не стремится углублять отношения. Он редко что-либо о вас помнит. У вас когда-нибудь было такое чувство уныния, когда он задавал вопрос, на который вы уже отвечали? Вот в чём дело: когда кто-то заботится, он хранит те мелкие детали, которыми вы делитесь: ваш любимый кофе, то, как вы ненавидите пауков, имя вашего первого домашнего животного. Если он продолжает забывать то, что вы упомянули, это подсказка. Теперь подумайте об особых днях — вашем дне рождения, важном собеседовании или уроке рисования, который вам очень понравился. Это тоже вылетело у него из головы? Речь идёт не о громких жестах, а о том, чтобы помнить и признавать то, что для вас важно. Когда кто-то влюблён, он отмечает эти моменты. И это не просто запоминание фактов. Это чувства. Редкие и незапланированные встречи. Это довольно просто: когда вы кому-то нравитесь, он хочет вас видеть. Итак, если ваши встречи редки, то это знак. Вы не занимаете первое место в его списке приоритетов, если он строит планы только в последнюю минуту или часто отменяет их. Дело не в плотном графике; речь идёт о том, чтобы попытаться включить вас в свою жизнь. Ещё один аспект — качество вашего совместного времяпрепровождения. Есть ли ощущение, что он полностью присутствует, или это скорее похоже на то, что он просто заполняет пробел в своём графике? Когда кто-то искренне заинтересован, время, проведённое вместе, имеет значение. Это не обязательно должны быть широкие жесты; речь идёт о намерении и внимании в эти моменты. Модель вашего взаимодействия также показательна. Ваши встречи носят постоянный характер и не имеют какой-либо конкретной схемы или планирования? Эта случайность часто означает, что о вас думают второстепенно, а не в приоритете. Напротив, когда кто-то считает вас важным, он будет планировать заранее с вами свидания.

Не нужно фантазировать и искать оправдания парню, который относится к вам с безразличием. Будьте внимательны к его поведению и, найдя 10 вышеперечисленных признаков, сделайте выводы, по пути ли вам с мужчиной или нет.