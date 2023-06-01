У каждого мужчины свой женский идеал: какой у его избранницы должен быть цвет волос, объём груди и талии, длина ног и, конечно же, характер. Но довольно часто свою жизнь многие парни связывают с той, чей образ далеко ушёл от нарисованного воображением. А значит, не всё потеряно – любая, даже далёкая от его совершенства, девушка может стать любовью всей жизни. Главное – это понять, что привлекает мужчин в женщинах, которые не в их вкусе, и сделать так, чтобы он влюбился не в свой идеал.

Что влечёт мужчин к девушкам, которые не в их вкусе

Цвет волос. Одни парни во всеуслышание говорят, что их влечёт к блондинкам, другие же утверждают, что представляют свою жизнь только с рыжеволосой девушкой, третьи же без ума от брюнеток. Но на самом деле, мужчин привлекает не цвет волос, а женский характер, который они ассоциируют с обладательницей определённого окраса волос. Так, любители брюнеток хотят, чтобы их вторая половинка была ответственной, серьёзной и умной, чтобы была под стать ему. Блондинки же у сильного пола ассоциируются с легкомысленностью, кротостью, добротой и спокойствием, они наивны и требуют постоянной опеки и защиты, поэтому лидеры выбирают именно таких девушек, в отношениях с которыми они будут вести, а она будет идти за ним. Рыжие, по мнению многих мужчин, - импульсивные, яркие и озорные, у них необычное чувство юмора. Такие женщины смогут любой серый день украсить цветными красками. Поэтому, узнав, какой цвет волос предпочитает избранник, девушке надо лишь отправиться в парикмахерскую и перекраситься в любимый его цвет. Ну а потом поменять немного свой стиль поведения, чтобы мужчина увидел ту женщину, о которой он мечтает. Стиль. Женщины одеваются так, как нравится им. Но ради того, чтобы стать идеалом мужчины, можно попробовать сменить стиль, так как есть вероятность, что девушка одета в то, что так ненавидит её избранник. Например, она постоянно ходит в романтичных платьях, значит, надо подобрать для себя деловой костюм или же, наоборот, сменить любимые джинсы на сарафан или блузку и юбку. Парни часто стараются определить характер девушки, исходя из её гардероба: в платьях, по их мнению, ходят женственные и легкомысленные барышни, в брюках – уверенные и скучные дамы. Но золотая середина, которой, кстати, большинство представителей сильного пола и отдаёт предпочтение, - это когда девушка постоянно меняет свой стиль. Немаловажен и цвет одежды. Лучше узнать, какой цвет привлекает внимание парня, а какой – отталкивает, чтобы не носить такие вещи при нём. Ведь нередко мужчины говорят, что женщина не в его вкусе, исходя из того, что она не вызывает в нём приятных эмоций, а значит, он и не хочет с ней связывать свою жизнь. Правильно подобранная одежда способна сотворить чудеса и привлечь внимание мужчины даже к той, которая не является его идеалом. Похожа на его мать. Как бы мужчины ни скрывали этот факт, но при выборе второй половинки они обращают внимание на общие черты с матерью, которая для них является самым близким и родным человеком. Да, возможно, девушка не должна выглядеть так же, как мама, но всё же черты характера он будет искать схожие, особенно заботливость, ласковость и внимательность. Хотя и авторитарность тоже часто приветствуется в женщинах, когда мальчика воспитывает властная мать. В этом случае, женщине, чтобы понравиться парню, надо хорошо изучить его маму, и стать либо её копией, либо антагонистом. Бывают случаи, когда мужчина воспринимает мать с негативной точки зрения, если, например, она пила, била его или же, напротив, постоянно перекладывала на его детские плечи свои проблемы. Это самый сложный пункт для того, чтобы стать идеалом для своего избранника.

Как бы странно это ни звучало, но парни нечасто опираются в выборе второй половинки на её внешность. Сначала нужно узнать, что привлекает мужчин в характере женщин, так как именно он может оттолкнуть даже от идеала и привлечь к той, которая внешне не в его вкусе. И только после этого можно начать меняться ради любимого или же, если приходит понимание, что с переменами уходит индивидуальность, то просто остановиться и перестать мучить себя.