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Топ-5 самых озорных знаков зодиака

У каждого есть друг или знакомый, который постоянно шутит и наслаждается игривыми выходками. Как оказалось, такие озорники рождаются под пятью знаками Зодиака, именно их природа наградила способностью найти веселье даже в неприятностях. Кто же главные озорники среди зодиакальных созвездий?

 

Топ-5 самых озорных знаков зодиака

 

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5 озорных знаков Зодиака

  1. Овен. Этот знак известен своей безграничной энергией и авантюрным духом. Он обожает сложные задачи, так как обладает высокой уверенностью в себе и быстрым интеллектом. Часто своё озорство превращает в безобидные шалости, хотя чёрный юмор в его арсенале также есть. Обладая импульсивной натурой, Овен всегда готов к спонтанному веселью, что и делает его душой компании. Однако, если у этого знака Зодиака нет настроения, то его озорство становится злым, но не стоит принимать это близко к сердцу. Овны быстро отходят, их сарказм моментально превращается в умные шутки, заставляющие смеяться окружающих до слёз.
  2. Близнецы. Это один из самых озорных знаков Зодиака, который любит поддерживать хорошее настроение. Близнецы - мастера остроумия и обаяния. Их озорство проистекает из любви к общению и сообразительности. Они могут игриво подшучивать и придумывать интересные розыгрыши, которые держат окружающих в напряжении и веселье. Рядом с ними невозможно не улыбаться. Представители этого зодиакального созвездия выставят напоказ остроумие и сарказм, смеша всех без больших усилий. От их шалостей болят мышцы живота и текут слёзы из глаз, но они при этом могут выглядеть весьма серьёзно, что ещё больше смешит.
  3. Лев. Этот знак Зодиака многие считают очень серьёзными людьми, но любители быть в центре внимания - в душе талантливые артисты, полные озорства и шалости, которые проявляются в театральных розыгрышах, призванных развлекать окружающих. Представители этого знака Зодиака – обладатели магнетической харизмы, которая вовлекает других в их игривые замыслы и тем самым делает их душой любого общества, что для них очень важно. Ведь Лев должен быть во всём первым, и озорство – не исключение. Однако есть у этого зодиакального созвездия небольшой недостаток – в своей забавности он бывает слишком напористым. Делает Лев это для того, чтобы завоевать одобрение.
  4. Стрелец. Рождённые под этим знаком Зодиака обожают шалить, притом в своём озорстве они не видят границ – ради веселья готовы на любые, даже не всегда приличные, поступки. Стрелец в любой ситуации найдёт повод повеселиться, сопровождая все свои действия короткими и остроумными репликами, которые тут же запоминаются всеми присутствующими. Представители этого созвездия умеют хорошо проводить время и получают удовольствие от того, что могут рассмешить компанию. Их шалости всегда утончённые и глубокие, так как Стрельцы имеют развитую наблюдательность и хорошее воображение, а также философский жизненный взгляд.
  5. Козерог. На первый взгляд этот знак Зодиака может показаться довольно серьёзным, но не нужно обманываться. За его сдержанной внешностью скрывается озорник и шалун. Козероги часто устраивают расчётливые розыгрыши, используя свой стратегический ум для шуток, которые у всех оставляют неизгладимое впечатление. Игривая сторона представителей этого зодиакального созвездия проявляется именно тогда, когда окружающие меньше всего этого ждут. От чего эффект от шалостей Козерога ещё более ошеломительный и заразительный. Как только он разойдётся, его шутки и колкости покорят всех и вся, потому что всегда звучат вовремя и с идеальным тоном.

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Этот топ-5 самых озорных знаков зодиака может зажечь даже самую «тухлую» компанию. С ними никогда не бывает скучно и грустно. Они – главные шалуны, пусть и скрытые, поэтому мало кто об этом знает.


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Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 09:54

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