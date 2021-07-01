Как думаете, счастливы ли люди, которые делают, что хотят, живут в соответствии собственным правилам? Никого особо не празднуют, а с чужим мнением считаются только если других вариантов нет. Безусловно, да! 6 самых независимых знаков Зодиака обычно так и существуют. Счастливчики. Несмотря на то, что вечно плыть против течения откровенно сложно. Кто они, рассказывают астрологи.

Какие знаки Зодиака самые независимые?

1. Водолей – вольнодумец не от мира сего.

Вот он – самый свободолюбивый и независимый знак Зодиака. Водолея неправильно считать эгоистом, просто его думы, высказывания и действия далеки от всеобщего понимания. Он мыслит по-другому, слишком прогрессивно. Кроме того, подопечные Урана больше других нуждаются в личном пространстве и времени на себя любимых.

2. Стрелец – создатель собственных правил.

Главный жизненный приоритет – свобода. Стрельца предельно раздражает сама мысль о том, что существуют моменты, требующие сдержанности, а некоторые действия возможны только с разрешения других людей. Он крайне негативно воспринимает контроль, всей душой сопротивляется давлению со стороны. Не верите!? Что же, рискните заставить Стрельца что-нибудь сделать против его воли.

3. Дева – эффективнее работает в одиночку.

Принципиально независимые личности. Дева подсознательно стремится постоянно расширять собственное пространство. Девиз рожденных под этим высокоинтеллектуальным знаком Зодиака: «Участие многих поваров портит блюдо», потому и работать они предпочитают самостоятельно. Аналитический склад ума позволяет Деве видеть проблему глубже, чем остальные. Вот почему она всегда находит наиболее эффективный вариант решения.

4. Близнецы – доброжелательные эгоисты.

Планета покровитель одарила подопечных неординарным интеллектом, уникальным талантом располагать к себе окружающих и потрясающим самолюбием. Близнецы воспринимают мир как клад, который полон возможностей. Они без зазрения совести выжимают из любой ситуации максимум пользы для себя и абсолютно не волнуются, что достанется остальным. Иногда этой особенности характера можно только тихо позавидовать.

5. Овен – надеется только на себя.

Импульсивный. Деятельный. Самоуверенный. Не боится проблем, идет напролом. Благодаря именно этим трем особенностям астрологи включили подопечных Марса в список самых независимых знаков Зодиака. Одно плохо: Овен поддается внушению, чем и пользуются опытные интриганы.

6. Козерог – любит проводить время в одиночестве.

Гремучий коктейль из амбиций, педантичности и самодисциплины не дает спокойно работать в команде. Козерогу необходимо либо управлять процессом, либо выполнять все лично. Он неумолим и сверхтребователен к подчиненным, особенно к тем, которые могут подвести. В любом деле выкладывается не на 100, а на 200%. А после выполнения задания предпочитает в одиночестве анализировать все ошибки и успехи.

Идти по жизни свободно удается не всем. И дело не только в гороскопе, но и в других особенностях личности. У самых независимых знаков Зодиака обычно получается лучше, чем у других.