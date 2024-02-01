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7 причин собственнического отношения мужчин к любимой

Почему-то многие считают, что только девушки бывают слишком привязанными к своим парням – не дают им прохода, контролируя каждый их шаг, звонят без устали и достают их. Но на самом деле, именно среди сильного пола развито чувство собственности по отношению ко второй половинке. Оно даже сильнее, чем у прекрасных леди. Есть несколько причин такого собственнического поведения мужчин.

 

7 причин собственнического отношения мужчин к любимой

 

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Топ-7 почему мужчины собственники

  1. Чем больше он любит, тем чаще думает, что другие мужчины хотят у него отнять его вторую половинку. Если мужчина невероятный собственник, то это может быть просто признаком того, что он глубоко влюблён и не может удержаться от проецирования этих чувств на других парней. Он любит так сильно, что не может себе представить, почему другие парни не видят в его возлюбленной тех же удивительных вещей, поэтому и предполагает, что все представители сильного пола испытывают такой же трепет и влечение.
  2. Очень вероятно, что любимая — его единственный источник любви и поддержки. Женщины склонны создавать для себя «клубы по интересам» – у них есть социальные сети, разные группы друзей и просто природная способность заводить новых друзей в разных условиях и ситуациях. Они склонны обращаться друг к другу, делиться и сотрудничать, а также поддерживать всеми возможными способами. Мужчины же предпочитают изолироваться: вместо того, чтобы поговорить по душам, они держат свои мысли и эмоции внутри, поэтому у них редко бывает больше одного или двух настоящих друзей. Поэтому существует большая вероятность, что любимая женщина - единственный человек в его жизни, которому, по его мнению, он может открыться. Мысль потерять её - абсолютно душераздирающая.
  3. Он знает, какие другие парни. Мужчины растут среди таких же, как они, поэтому точно знают, насколько ужасными, агрессивными и злыми они могут быть. Поэтому одна из основных причин, почему мужчины так собственнически относятся к своим партнёршам, - они хорошо знакомы с тем, как думают другие мужчины. Им хочется защитить свою женщину от других представителей сильного пола, зная, насколько невероятно враждебными они бывают.
  4. Он думает, что девушка может в любой момент найти другого. Мужчины боятся, что, как только его избранница выйдет из дома, другие мужчины буквально через несколько секунд бросятся к её ногам. Ему нелегко жить с мыслью, что его могут заменить, поэтому женщинам надо как можно чаще напоминать своим вторым половинкам, как они сильно их любят.
  5. В то время как женщин волнуют эмоции, мужчин волнует интим. Собственничество у мужчин имеет тенденцию проявляться гораздо более физически, чем у девушек; они не хотят, чтобы любимая куда-то ходила, где есть другие парни, потому что её тут же соблазнят. Они хотят знать, что она не вступает в половую связь с кем-либо ещё, кроме него.
  6. Некоторые мужчины чувствуют, что любимая – его собственность. Есть парни, которые буквально думают в глубине души, что они владеют своей женщиной, что она его собственность; и поэтому всё, что она делает, должно быть для него во благо. Она для него вещь, которую он приобрёл для личного использования, и пользоваться ею никто не имеет право.
  7. Неуверенность в себе. Люди, вступающие в любовные отношения, обычно испытывают чувство собственности друг к другу, думая, что теперь они навсегда рядом. Это успокаивающее чувство собственности и принадлежности отличается от собственнического чувства, которое тормозит рост друг друга и порождает ревность, насилие и другие серьёзные проблемы в союзе влюблённых. Некоторые мужчины могут быть более собственническими из-за неуверенности в себе и своих отношениях. Они постоянно беспокоятся о том, что любимая их бросит, вызывая внутри себя чувство гнева, печали и страха. Людям с проблемами привязанности часто трудно доверять своим партнёрам, и они страдают от хронического страха быть брошенными и отвергнутыми. А ведь доверие – один из наиболее важных аспектов здоровых отношений. Чтобы человек чувствовал себя спокойно, зная, что партнёр любит его и заботится о нём, он сначала должен быть уверен в себе.

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Как же вести себя с партнёром-собственником? Главное – это помочь ему увидеть ошибочность его взглядов по отношению к любимой, а после ему нужно научиться справляться с этими чувствами более здоровыми и менее токсичными способами. Сам он с этим не справится. Рядом всегда должна быть его любимая. Вдвоём они смогут справиться даже с самыми сложными ситуациями.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 11:24

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