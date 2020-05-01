10 причин не выходить замуж за этого мужчину

«Если бы я могла повернуть жизнь вспять, то никогда не вышла бы замуж за него…» Наверное, многие слышали эту фразу из уст подруг или знакомых, а может быть, и сами произносили её. Так почему же так происходит, что через время приходит разочарование в своей второй половинке? Основная причина в том, что одни женщины первоначально ходят в «розовых очках», видя в своём возлюбленном только хорошее и не замечая его недостатки, другие же думают, что смогут со временем переделать своего мужчину, третьи верят в то, что притрутся и смогут привыкнуть к его некоторым изъянам. Но проходит год, два, три, а всё только усугубляется. Так не лучше ли придерживаться правила, что профилактика всегда качественнее лечения, и сразу же обратить внимание на недостатки любимого, чтобы вовремя сделать вывод и не портить жизнь себе и ему, тем более уже в начале отношений можно найти 10 причин не выходить за него замуж.

Почему не стоит выходить замуж за этого мужчину

Не любит животных. Конечно, парень не должен превращать свой дом в Ноев Ковчег, но всё же, если он может отшвырнуть ногой кота, ударить собаку или настаивает на том, что нужно избавиться от животных, иначе придётся уйти ему, то вывод напрашивается сам собой. От такого эгоистичного мужчины нужно бежать, так как не факт, что со временем он не решит избавиться от любимой, если она вдруг начнёт его раздражать. Не держит своё слово. Если он раз или два не смог выполнить своё обещание, то, возможно, у него были на то причины. Однако, когда мужчина только и делает, что обещает, но при этом редко когда выполняет обещанное, то стоит задуматься, нужно ли с ним продолжать отношения. В приоритете личные интересы. Безусловно, появление в жизни любимой не означает, что мужчина теперь должен с утра до вечера проводить с ней, выполняя все её просьбы, отказываясь от своего хобби, друзей или встреч. Но, если он ставит превыше всего собственные интересы, не обращая внимания на вторую половинку, то, возможно, пора рвать с ним. Ненавидит перемены. Семейные отношения постоянно будут вносить коррективы в личную жизнь партнёров – рождение детей, возможность заработать, переезды и многое другое. И, если мужчина уже в начале отношений с негативом относится к переменам, то есть вероятность того, что позже это может перерасти в большую проблему. Он всегда прав. Если парень постоянно спорит, доказывает свою правоту, то в семейной жизни он точно не будет готов идти на уступки. А отношения строятся на совместных решениях, лояльности друг к другу, а также в выслушивании своего партнёра, на что такой мужчина не способен. Не извиняется. Если мужчина никогда не извиняется за свои поступки, то нужно задуматься, что будет потом, когда ему не нужно будет казаться лучше, чем он есть, как обычно бывает в начале отношений. В будущем его поступки и слова будут только жёстче, но просить прощения за них он не станет. Лжёт. Никогда не стоит выходить замуж за обманщика. От своей привычки врать он никогда не сможет отказаться, так как это его образ жизни. И кто знает, когда этот лгун обманет свою любимую. Ревнует. Многие девушки думают, что если парень ревнует, то он любит, но на самом деле всё совсем не так. Он не доверяет своей второй половинке или же у него комплексы, а значит, ему нужна помощь специалиста, который смог бы избавить от них. Ревность может стать причиной физического насилия или же даже убийства любимой женщины. Критикует. Если он постоянно недоволен словами, действиями, поступками любимой девушки, то с годами недовольство будет только расти. Так как человек по характеру брюзга или же считает себя лучше других, значит, он будет стараться максимально унизить свою вторую половинку, чтобы свести её самооценку к нулю. Манипулирует. Считается, что манипулировать любит прекрасный пол, но, на самом деле, среди мужчин манипуляторов тоже хватает. Он может быть то мягким и заботливым, то обиженным и оскорблённым, а то жёстким и грубым. Такие перепады в настроении помогают ему делать любимую постоянно виноватой во всём. Так ею проще управлять. Жить же в роли марионетки явно никому не придётся по душе.

Итак, каждая влюблённая женщина должна помнить, что есть 10 причин не выходить замуж за мужчину с вышеприведённым поведением. Нужно тут же разорвать отношения, не надеясь на то, что всё можно изменить. Никогда и никто не поменяется!