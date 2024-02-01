5 знаков зодиака, привыкших использовать других

Есть знаки Зодиака, которых природа наградила даром манипулировать окружающими, притом так искусно и незаметно, что создаётся впечатление, как будто манипулируемый самостоятельно принимает решения и делает так, как этого захочет манипулятор. Хорошо, что не все наделённые этим даром используют его, но есть пять зодиакальных созвездий, которые постоянно этим занимаются.

Топ-5 зодиакальных созвездий, использующих в своих целях окружающих

Овен

Овен, известный своей смелой и авантюрной натурой, иногда может воспользоваться ситуациями и людьми. Амбициозное стремление представителей этого знака может заставить их использовать возможности, не задумываясь о последствиях для других. Они не терпят слабостей в людях, поэтому именно таких и подчиняют себе ради выгоды. Овны с удовольствием выводят из себя окружающих, играя на чувствах и эмоциях, понимая, что человек в таком состоянии не способен контролировать ситуацию, и тут же действуют в своих интересах. Кстати, они могут использовать окружающих и ради собственного веселья. Чтобы строить какие-либо отношения с этим знаком, надо иметь прочную психику, по-другому никак.

Близнецы

Этому знаку звёзды подарили способность точно считывать поведение окружающих и просчитывать их действия в будущем. Поэтому Близнецы с лёгкостью могут предугадать, как будет думать и действовать человек, чтобы убедить его в своей точке зрения. Общение с представителями этого знака Зодиака, словно с гипнотизёром, который вводит в транс и навязывает свои идеи. Поэтому и не стоит удивляться, что собеседник после разговора с Близнецами может повести себя совсем по-другому, чем планировал первоначально, и, возможно, это будет расходиться с жизненными ценностями и целями, зато представители данного зодиакального созвездия добились своего, аккуратно используя ничего не понимающего человека.

Лев

Львы, с их магнетической харизмой, способны очаровать любого в собственных целях. Хотя их уверенность достойна восхищения, некоторые Львы могут быть склонны использовать своё обаяние, чтобы манипулировать другими. К тому же, они считают, что каждый ждёт от них подсказки и совета, поэтому их долг направить всех на правильный путь. Как только этот знак видит и чувствует, что кто-то не способен противостоять его харизме, он тут же берёт его в оборот, применяя вдохновляющие речи и наставления. Физическую силу он никогда не применяет, работая через эмоциональную часть. Этот знак самоуверен, поэтому и управляет открыто, ни разу не сомневаясь в своей правоте и правильности решений.

Скорпион

Скорпионы, известные своей энергичностью и стратегическим мышлением, иногда могут использовать свои аналитические способности в собственных интересах. Обладая от природы экстрасенсорными умениями, без проблем могут залезть в душу человека и разведать его самые больные места. Именно эти знания они и применяют для управления собеседником в своих целях. Нередко Скорпионы проверяют психику окружающих на прочность, манипулируя и делая так, чтобы человек был куклой в руках кукловода-Скорпиона. Особенно это проявляется в рабочих отношениях, когда начальник все свои обязанности перекладывает на плечи коллег и подчинённых, почивая на лаврах побед и достижений чужих рук.

Козерог

Свои цели Козероги всегда ставят выше других, поэтому и используют окружающих для этого. Они могут применять несколько способов получить желаемое. Первое – это эмоциональное давление через жалобные рассказы о несправедливости мира к ним. И второе – это помощь ближнему, во время которой Козерог наблюдает и выискивает слабые места человека, чтобы ими воспользоваться в нужный момент. К тому же, этот знак не стесняется распускать грязные слухи о том, кого он запланировал использовать в своих корыстных целях, чтобы тот прибежал за помощью к Козерогу, который, конечно же, поможет, но как только ему нужно будет, тут же воспользуется должником.

Данный список из 5 знаков зодиака, привыкших использовать других, поможет окружающим не попасться в ловушку манипулятора. Ведь они профессионалы в данной области, поэтому всегда нужно держать ухо востро.