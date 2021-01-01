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ТОП-4: Самые безумные знаки Зодиака

Да, они просто crazy. Представляем ТОП-4 самых безумных знаков Зодиака. В него попали Близнецы, Скорпион, Стрелец и Овен. Каждый представитель гороскопа – с собственной, кстати, не всегда плохой, сумасшедшинкой. Спросите, а как же остальные? Неужели они совсем без изъяна? Уговорили. Кратко остановимся и на приколах, им характерных. 

 

ТОП-4: самые безумные знаки Зодиака

 

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ТОП-4 самых безумных знаков Зодиака

Близнецы.

Эти ребята лидируют в рейтинге из-за абсолютной непредсказуемости. Вычислить, что они задумали, просто невозможно. Настроение и поведение подопечных Меркурия может измениться буквально за секунду, а в их мыслях царит безраздельный хаос. Психиатры говорят, что представители именно этого знака чаще других проявляют множественные идентичности. Несмотря на изменчивость характера и приступы безумия дружить с Близнецами очень интересно, хотя нужно быть все время начеку.

Скорпион.

Счастливчики, умеющие использовать дарованную звездами особенность в положительном ключе. Покровительство сразу двух планет, Плутона и Марса, идет им исключительно в пользу. Сумасшедшие трудоголики. Таинственные мистики. Вечные мятежники. Понять Скорпиона нелегко, но реально. Избранные, сумевшие получить доверие людей этого знака, остаются с ними навсегда – друзьями, партнерами, любовниками. 

Стрелец.

Врожденное чувство юмора – это замечательно. При одном условии: если вы – не Стрелец. Этот шутник развлекается, играя на чужих нервах и чувствах. Кроме того, у любимчиков Юпитера периодически возникают идеи-фикс, порою совершенно невероятные. Увлекаясь сами, они умеют подтянуть других и добиться успеха в очень сложных проектах.

Овен.

Астрологи назвали нетерпеливых упрямцев бомбой замедленного действия. По их мнению, общение с Овном не может протекать ровно. Неприятные сюрпризы обязательно будут. Самое печальное, что причину, время и последствия взрыва предсказать невозможно – от слова «совсем».

Сумасшедшинки знаков, не попавших в ТОП

Весы: разнузданность, ярко проявляющаяся в больших компаниях.

 

Водолей: тихий психоз на почве освоения нового.

 

Дева: самый организованный знак, единственный, у кого нет изъянов.

 

Козерог: сумасшедшая целеустремленность, особенно в карьерных вопросах.

 

Лев: безумно очаровательный и мудрый (он в этом уверен).

 

Рак: одержим созданием собственной зоны комфорта.

 

Рыбы: в период «гона» их флюиды сводят с ума остальных.

 

Телец: маниакально спокойный наблюдатель за чужими причудами.

 

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А вам не кажется, что к составлению ТОП-4 самых безумных знаков Зодиака господа-астрологи отнеслись предвзято? Кроме того, непонятно, чем же им так угодили Девы? 


 (голосов: 1)
Автор: Анастасия Педич
Вчера, 07:32

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