5 причин, почему мужчины боятся красивых женщин

Все мужчины без исключения мечтают, чтобы рядом с ними была красивая женщина. Ведь до чего приятно идти по улице и видеть восхищённые взгляды других парней, глядящих на ТВОЮ вторую половинку. Она – словно приз, который достаётся не всем. Так почему же многие представители сильного пола так боятся общаться с привлекательными девушками?

5 причин мужского страха перед красивой женщиной

Конкуренция. Как считают многие парни, у такой красивой женщины наверняка есть масса ухажёров, которые более перспективны, более богаты, более брутальны, более привлекательны, более разговорчивы и т.п. У мужчин куча комплексов, которые мешают им начать общение с красоткой. Ведь наверняка она выберет самого лучшего. А значит, ему придётся доказывать, что именно он таковым и является. Бороться за красоту готов далеко не каждый. Заниженная самооценка. Хотя ни один мужчина не признается, что у него проблемы с самооценкой, но у многих из них они есть. Притом виноваты в этом девушки, которые решили, что если они красивые, то парни просто обязаны за ними бегать, ухаживать, добиваться, дарить дорогие подарки, покупать брендовые вещи, драгоценности, возить на модные курорты, ну и, конечно, зарабатывать миллионы. К женщине с такой космической самооценкой страшно и подходить, ведь она словно с другой планеты, она не поймёт простого парня без миллиарда долларов в кармане. Ревность к прошлому. В своём большинстве парни верят в то, что красавица до встречи с ними прошла через вереницу бурных романов с богатыми мужчинами, которые могли пользоваться благодаря своим деньгам красотой девушки так, как им заблагорассудится. И даже если женщина и будет доказывать обратное, поверить ей очень сложно, потому что ревнивцы видят и слышат только себя. Избавиться от чувства ревности они не могут, поэтому и принимают решение избегать красоток. Страх легкомыслия. Мужчины не верят, что красивая девушка способна на серьёзные отношения, ведь есть вероятность, что её уведёт другой. А потом окружающие будут говорить, что неудивительно – такую красавицу не каждый может удержать, лишь достойнейший. Поэтому многие парни и выбирают романы с обычной женщиной. С ней надёжнее. А красотками можно просто любоваться. Ценность. Закон природы – страшнее потерять что-то дорогое и ценное, во что вложено много сил и времени. А так как мужчины рассуждают, что для романа с красоткой придётся приложить немало усилий, то и ценность таких отношений в разы выше. И женщины это понимают, поэтому и манипулируют парнями, ещё более привязывая к себе. И чем крепче сильный пол привязывается, тем больше вероятность, что он будет терпеть выходки красавицы, с каждым днём теряя к себе уважение. Понимая это, он опасается таких непростых отношений.

Как считают сами девушки, не стоит бояться красивых барышень, потому что из-за этого многие из них так и остаются одинокими, всю жизнь так и не найдя свою настоящую любовь. Парням нужно быть смелее!