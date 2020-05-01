6 причин, почему мужчина бросает женщину, которую любит

Он ушёл, хотя вчера ещё, держа крепко в объятиях, признавался в любви и был готов на всё ради своей женщины. Почему мужчина вдруг бросает женщину, которую по-настоящему любит? Причин для этого масса, и они не возникают неожиданно. Нет, они накапливаются ежедневно, а потом в один момент приходит решение, что пора поставить точку в таких отношениях. Психологи нашли 6 причин, почему мужчина бросает любимую женщину, и все они лежат на поверхности.

Причины, почему мужчина бросает женщину, которую по-настоящему любит

Нет уважения. Мужчины, как и прекрасный пол, нуждаются в уважении их чувств, эмоций и действий. И, если они его не получают, то начинают чувствовать свою ненужность. И речь идёт не о том, чтобы его благодарить за все его поступки и действия. Можно это делать редко, но от души, ценя всё, что он делает, поддерживая его цели, желания и амбиции. Возможно, они не во всём будут совпадать с женскими, но нужно обязательно согласиться с ними, а потом уже аккуратно направлять их в своё русло. Но первоначально обязательно все его задумки воспринимать позитивно. Он слабак. Часто к этой мысли мужчин приводят женщины, которые постоянно указывают на его недостатки – не может поговорить с начальством о повышении, не может защитить семью от меркантильных родственников, не может сказать другу о невозвращённом денежном долге. То есть причин назвать своего мужчину слабым – масса. И женщина всё-таки добивается своего – любимый начинает верить в то, что она ему говорит, и решает не мешать ей жить счастливо. Он – «скорая помощь». Эта ситуация противоположна предыдущей: мужчина взвалил на себя всё, что можно – детей, вечно несчастную жену, её родственников. До поры до времени, возможно, он даже будет гордиться своей незаменимостью, но наступит тот момент, когда ему надоест быть «скорой помощью», которую вызывают по любому поводу. Он начнёт чувствовать слишком большое давление и решит всё-таки от него уйти, даже любя свою вторую половинку всем сердцем. Конкуренция. По своей природе мужчины – лидеры, поэтому они не терпят, когда их вторая половинка конкурирует с ними. Женщина же – хранительница очага, которая поддерживает свою вторую половинку, помогая ему соревноваться с другими мужчинами, но не с собой. Соперничество в отношениях очень скоро приведёт к их финалу. Безусловно, есть парни, которые хотят видеть рядом с собой железную леди, но таких совсем немного, и в такой паре женщина - признанный лидер, с которым даже не стоит вступать в конкуренцию. Негатив. Если мужчина и женщина в паре только и делают, что ругаются и критикуют друг друга, то когда-то наступит момент, что мужчина не выдержит (женщины более терпеливые) и решит уйти подальше от таких токсичных отношений, даже если безумно любит свою вторую половинку. Но личный комфорт сильный пол ценит больше. Контроль. Ни один представитель сильного пола не потерпит того, чтобы вторая половинка держала под контролем его жизнь. Если его дама сердца начинает активно вмешиваться в его работу, хобби, общение с друзьями, попутно критикуя их, то очень скоро такая совместная жизнь придёт к концу. Здоровые отношения должны быть основаны на доверии.

Однако бывает и так, что ни одна из вышеперечисленных 6 причин, почему мужчина бросает любимую женщину, не подходит вашим отношениям. Ведь не все они поддаются логике. Но одно можно сказать точно – если люди любят друг друга, то они будут бороться за свой союз, притом каждый день и вместе!