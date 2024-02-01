Почему вам продолжает сниться бывший – 12 причин!

Вы давно расстались с парнем, с которым вас связывали любовные отношения, и даже уже нашли свою новую любовь, однако бывший всё равно продолжает сниться. Почему так происходит? Возможно, вам просто не хватает того комфорта, который вы ощущали рядом с ним, а может быть, он до сих пор остаётся в вашем подсознании, хотя вы и гоните его оттуда. Есть и другие причины, о которых вы даже и не догадывались.

12 причин ваших сновидений с бывшим

Воспоминания. Если вы на 100% уверены, что покончили со своим бывшим, то не стоит удивляться, почему он снится. Сны — это продолжение вашего подсознания, которое вы не можете контролировать. Независимо от того, были ли ваши отношения хорошими или плохими, долгими или короткими, вы накопили опыт вместе со своим бывшим. Этот опыт переносится в воспоминания. Воспоминания длятся долго и имеют свойство задерживаться. Вы делили время, делили пространство, тусовались, разговаривали. В какой-то момент вы думали об этом человеке больше, чем о ком-либо другом. Воспоминания, которые вы оставили, неизгладимы, и от них очень трудно полностью избавиться. Время – единственное, что вас исцелит. Неуверенность в новом романе. Ваш сон — это сообщение о вашем новом любовном интересе и не имеет ничего общего с желанием снова быть вместе с бывшим. У вас могут возникнуть некоторые сомнения относительно нового человека, о котором вам нужно подумать. Это нормально, когда идёт сравнение новых отношений с прошлыми. Если вы продолжаете чувствовать сомнения в своём настоящем романе, и они долго не проходят, то, возможно, вам не подходит этот парень. Недавние мысли о бывшем. Совершенно нормально думать о своих бывших, а затем мечтать о них. Может быть, ваши мысли были хорошие, а может быть, и плохие. Это всё, что нужно. Воспоминание теперь находится в вашем подсознании, которое контролирует наши сны. С этим сном ничего не нужно делать. Со временем вы будете думать о своём бывшем всё меньше и меньше. Когда вы встречаете кого-то нового, вы можете вообще о нём не думать. Бывший не забыт. Если вы думаете и мечтаете о своём бывшем, возможно, вы ещё не совсем забыли о нём. Возможно, вы эмоционально не продвинулись дальше. Есть вероятность, что этот разрыв показал вам, что вы действительно хотите вернуться к нему. Возможно, стоит дать отношениям ещё одну попытку. Ваше подсознание посылает вам сообщение. Подумайте, почему вы расстались, и спросите себя, может, на этот раз будет по-другому? Только вы можете решить. Убедитесь, что, если вы попробуете ещё раз, это будет ваша последняя попытка. Бывший хочет вернуться. В глубине души вы знаете, что ваш бывший хочет, чтобы вы вернулись. Ваше подсознание знает ответы, сны — это сообщения, которые мы посылаем себе из нашего подсознания. Важный вопрос заключается в том, хотите ли вы их вернуть. Если вы не желаете этого, то лучше игнорировать свои сны. Вы скучаете по общению с бывшим. Общение с ним - это безопасно, приятно и знакомо, и прямо сейчас это было бы потрясающе. Неудивительно, что бывший появляется в ваших снах и, возможно, в некоторых ваших мыслях. Этот сон не о вашем бывшем, а о вас. В конце концов, вы найдёте кого-то и создадите новые воспоминания. А пока наслаждайтесь! Желание завершить прошлые отношения. У вас с бывшим сложилась связь, и её трудно разорвать. Чтобы это сделать, придётся отпустить свои чувства, а это сделать сложно. У вас есть некоторые мысли, которые вы хотели бы сказать и услышать. В фильмах девушка противостоит своему бывшему и добивается успеха. Однако в реальной жизни не всё так просто. Психологи рекомендуют произвести такие действия. Напишите электронное письмо своему бывшему о том, чтобы хотели ему сказать. Затем перечитайте его на следующий день, внесите все необходимые изменения. Оставьте его на следующий день. Вернитесь, прочитайте ещё раз, а затем удалите! Вы почувствуете себя намного лучше и больше не будете возвращаться к той драме, от которой только что избавились. В настоящих отношениях чего-то не хватает. Вы вступили в новые отношения. Кажется, всё очень хорошо, но вы чувствуете, что чего-то не хватает. И так страшно осознавать, что в них не всё идеально. Поэтому вы выбираете игнорирование своих сомнений. Ваше подсознание берёт на себя управление и посылает вам сообщение. Сон не о вашем бывшем. Вам необходимо изучить эти новые отношения и выяснить, чего не хватает. Тогда вам нужно решить, сможете ли вы жить без этого. Если нет, то этот человек не для вас. Увидели бывшего. Возможно, вы видели пост, историю или фотографию своего бывшего в социальных сетях, столкнулись с ним на вечеринке или мероприятии или увидели его в кафе краем глаза. Независимо от того, помните ли вы эту встречу, эти воспоминания остаются в вашем подсознании. После встречи с бывшим вы можете получить дозу дофамина, химического вещества, вызывающего хорошее самочувствие, которое выделяет наш организм. Когда что-то вызывает наши положительные эмоции и выделяются химические вещества, это может навеять сон о данном событии. Путь исцеления. Расставания травматичны и отнимают у вас много сил, особенно когда вы выходите из негативных отношений. Чтобы исцелиться, потребуется время. Сны о бывшем — это нормальная часть процесса исцеления. Сновидение не имеет ничего общего с вашим бывшим, он о том, как вы преодолеваете боль и справляетесь с ней. Вам нужно время, чтобы оплакать свою эмоциональную потерю. Ваши сердца были привязаны, это не исчезнет в одночасье. Поговорите о своих чувствах с кем-то, кому вы доверяете, например, с другом или членом семьи. Найдите человека, который умеет хорошо слушать. Предупреждения себя. Ваши мечты не о бывшем, а о том, что он собой представляет. У вас были неудачные отношения, и вы, вероятно, боитесь снова пострадать. Вы боитесь совершить ещё одну ошибку. Ваше подсознание раскрывает эту информацию через ваши сны. Будьте осторожны в своих новых отношениях. Никаких действий предпринимать не нужно, это всего лишь предупреждение. Не позволяйте ему сбить вас с толку. Это не признак плохих отношений. Это просто дружеское напоминание от вас к вам. Потеря части себя. Когда вы расстаётесь с бывшим, вы теряете часть своей личности. Большая часть вашего времени была потрачена на этого человека. Вы скучаете по отношениям и общению и, вероятно, чувствуете пустоту. Ваши сны нормальны и не означают, что вам следует написать бывшему или позвонить ему. Займите себя друзьями, семьёй и другими интересами. Время лечит. Также полезно вернуться туда и начать знакомиться с новыми людьми. Возможно, среди них найдётся мужчина, который затмит бывшего.

Почему продолжает сниться бывший – сложный вопрос. Наше подсознание посылает нам сообщения во сне. Сложнее всего понять, что они означают. Сны могут дать представление о ваших сокровенных мыслях. Большую часть времени, когда вам снится бывший, это происходит не потому, что вы хотите снова быть вместе, а потому, что вас захлёстывают воспоминания.