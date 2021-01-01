10 признаков того, что ваш бывший тайно хочет вас вернуть

Очень тяжело расставаться с парнем, с которым столько связывало. Но ещё сложнее понять после расставания, как дальше строить отношения: оставаться друзьями, быть хорошими знакомыми, врагами или же снова вторыми половинками одного целого. Конечно, всё зависит от того, кто был инициатором разбега и как проходило расставание, однако вернуть прежнюю любовь можно. Тем более, если мысли о воссоединении уже посетили вашего бывшего. Понять это легко, если понаблюдать за его поведением. Вот 10 признаков того, что ваш бывший тайно хочет вернуться к вам.

Признаки того, что ваш бывший тайно хочет вернуться к вам

Продолжает извиняться. Даже спустя какое-то время после того, как вы разлучились, ваш парень всё равно извиняется за то, что произошло между вами. Скорее всего, он хочет вымолить у вас прощение и снова быть рядом. Постоянно звонит и пишет сообщения. Конечно, никто не запрещает общаться с бывшим, но когда он звонит или пишет целыми днями без видимой на то причины, то можно задуматься о причинах такого поведения. Притом все его телефонные звонки и сообщения о пустяках – погода, картинки, приколы и т.п. или же он вовсе во время беседы топчется на одном месте. Он просто ищет повод напомнить о себе и таким образом сказать, как вы ему нужны. Он работает над собой. Если бывший начал исправлять те недостатки, на которые вы ему указывали когда-то, - сбрил бороду, поменял стиль в одежде, похудел или же занялся английским, то это сигнал, что он пытается вас вернуть. Показывая, что ради вас он готов на всё, даже к кардинальным переменам, которые сделают его лучше. Он продолжает общаться с вашими родными и друзьями. Если он не перестал общаться с вашими близкими людьми, в частности с родителями, то это явный знак, что он хочет продолжить отношения и с вами. К тому же, имея в союзниках вашего близкого человека, на вас будет проще давить с нескольких сторон, да и быть в курсе вашей личной жизни ему станет легче, будучи другом вашей мамы, папы или других родных. Через них он может передавать вам приветы, тем самым постоянно напоминая о себе, или же участвовать в совместных посиделках на правах друга семьи. «Случайные» встречи. Вы стали довольно часто встречать бывшего в тех местах, где раньше он не был, например, в бассейне, парке с вашей работой, фитнесс-клубе, который вы посещаете. Или же он вдруг появляется вечером около супермаркета, находящегося рядом с вашим домом и вдали от него. Кстати, обратите внимание и на тот факт, кто кого первый замечает? Скорее всего, он вас. И появляется во всех вышеперечисленных местах он неспроста. Одинокий и никому не нужный. Так он говорит всем окружающим, которые знакомы с вами, чтобы они могли донести эту информацию до вас. Ещё он может добавить, как он несчастен один, но ему никто, кроме вас, не нужен. Все эти слова сказаны с единственной целью – чтобы вы вернулись к нему и утешили. Ревнует. Формально ваши отношения закончились, однако он не может спокойно смотреть, как вы общаетесь с другими парнями. Он злится и нервничает, так как до сих пор считает вас парой. Поэтому может устроить драку или же спор с вашим знакомым, так как физически не готов отпустить вас от себя. Звонки в нетрезвом состоянии. Если ваш бывший постоянно звонит в подвыпившем состоянии, то это знак, что вы никак не выходите у него из головы. Он постоянно думает о вас, поэтому в минуты расслабления и неконтролируемого поведения звонит именно вам. Печальные посты в социальных сетях. Все его социальные страницы заполнены страдальческими постами и картинками о том, как он одинок на этом свете. Как вы понимаете, все они направлены вам, даже если и не указано ваше имя. Мужчины просто не умеют скрывать свою растерянность. Воспоминания старых добрых времен. Если он периодически вам отправляет фото вас двоих или же выставляет в социальной сети его, а также напоминает о совместной дате, то это неоспоримый факт, что он вас до сих пор любит и надеется на ваше возвращение к нему!

Эти 10 признаков того, что ваш бывший тайно хочет вас вернуть, дадут вам шанс возобновить прежнюю связь. Конечно, если вы этого захотите. Или же продумать, как строить свои новые отношения так, чтобы вам не мешали действия и поступки бывшего.