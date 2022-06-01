Нередко девушки после расставания с бывшим забывают о его поступках или же доставленных обидах. В их голове всплывает только хорошее, из-за чего они и решают вернуться в прошлое и начать всё сначала. Но если проанализировать причины, которые привели к разрыву, то есть вероятность, что разум восторжествует и придёт понимание – решение расстаться было правильным. Как считают психологи, есть 5 веских причин, чтобы не возвращаться к бывшему парню.

5 «почему», чтобы не вернуться к бывшему

Люди кардинально не меняются. Его сильные и слабые стороны, как и ваши, так и остались при нём. Поэтому не стоит думать, что годы его поменяли, даже если он клянётся в этом. На самом деле, какие-то изменения в характере возможны, но если мужчина привык доминировать, он не пересмотрит свою позицию вдруг. И да, ваш бывший может сказать, что ради вас готов меняться, но это тяжёлый и долгий труд, который требует терпения. К тому же, изменяться придётся обоим. Готовы ли вы к этому? Причина разрыва. Попытайтесь понять, какова настоящая причина разрыва, которая заставила вас расстаться. Если раньше вы были готовы разойтись, то почему решили, что сейчас что-то поменялось? Есть вероятность, что была масса неприятных моментов, спровоцировавших вас уйти. И даже если легче вспомнить счастливые времена, всё же нужно сосредоточиться на аргументах, подтвердивших решение расстаться. Вы и после этого готовы начать всё сначала? Старые обиды. Если расставание сопровождалось оскорблениями и обвинениями, то старые нерешённые проблемы очень скоро напомнят о себе. А с таким грузом прошлого на плечах очень тяжело начать всё сначала. Поэтому прежде нужно убедиться, что вы готовы мириться с прошлыми промахами своего партнёра. Потому что он снова допустит их, тем самым напомнив и о предыдущих. Планы на будущее. Часто несовпадение взглядов на жизнь может стать серьёзной проблемой. Если парень мешает вам достигать поставленных целей или же не хочет быть их частью, то он, очевидно, не подходит вам. Вообразить будущее без него поначалу может быть сложно, но вы должны думать, что делаете это для себя, потому что заслуживаете той жизни, о которой мечтаете. Гложет одиночество. Кто сказал, что вы больше не повстречаете мужчину, с которым будете счастливы? Он есть. Только дайте себе шанс встретиться ним – посещайте общественные места, общайтесь больше с друзьями, коллегами, проводите весело время. Интересный человек обязательно вскоре появится.

Вы либо подходите друг другу, либо – нет. Можно долго себя убеждать, что вам по пути, но всё-таки есть 5 веских причин, чтобы не возвращаться к бывшему парню, о которых стоит подумать. Просто поблагодарите его за то, что он был с вами рядом, и двигайтесь дальше навстречу тому, с кем будете счастливы и любимы.