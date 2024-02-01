11 причин, почему мужчина ушёл, не попрощавшись

Расставание наносит тяжёлую психологическую травму, тем более, когда парень уходит без объяснения – не попрощавшись и не рассказав, что не так. От этого на душе становится ужасно больно. Но если задуматься, то можно точно сказать о причинах ухода мужчины без объяснений.

11 «почему» парень уходит молча

Слабак. Одна из наиболее частых причин, по которой уходят мужчины, не попрощавшись, заключается в том, что они слабые. Парень может быть бодибилдером или знаменитым мастером боевых искусств, но он настолько слаб, насколько это возможно, с психологической точки зрения. Он трус, а значит, с ним явно не по пути. Женщина, которая встретила такого парня, должна забыть о нём раз и навсегда. Влюбился в другую. Он трус, который боится сказать правду, что чувства угасли и теперь он с другой. Так зачем такой мужчина нужен? В этой ситуации хочется только пожелать удачи той, к которой он ушёл, потому что есть вероятность, что и с ней он поступит так же. Не задействован «инстинкт героя». Что это такое? Эта увлекательная концепция, придуманная экспертом по отношениям Джеймсом Бауэром, рассказывает о том, что в каждом мужчине есть герой, которого может активизировать любящая женщина. Ей не нужно для этого постоянно оказываться в беде, надо просто подпитывать его в парне словами, комплиментами и хвальбой за каждый его поступок. Будучи запущенными, эти движущие силы превращают мужчин в героев своей жизни. Они чувствуют себя лучше, любят сильнее и проявляют больше обязательств, когда находят кого-то, кто знает, как это вызвать. Не стоит винить себя за поступок любимого. Мы все учимся в процессе жизни. Надо проанализировать своё поведение ради того, чтобы стать лучшей версией себя (а не для того, чтобы вернуть его) и постараться в следующих отношениях сделать всё правильно. Глубокие детские травмы. Многие мужчины, которых бросили в детстве или которые столкнулись с травмирующим жестоким обращением, могут быть неспособны или не хотят смириться с болью разрыва отношений. Вместо того, чтобы сказать о своём уходе, такой парень заблокирует любимую в социальных сетях и исчезнет, как призрак. Это грустно и трусливо, но, когда у него глубокие раны из детства, ему сложно вести себя по-другому. Раны после прошлых отношений. По иронии судьбы, многие из мужчин, которые в конечном итоге совершают отвратительный поступок и уходят, не попрощавшись, — это мужчины, которых предала любимая женщина. Это боль от того, что их оставили без прощания, или от того, что их выбросили за ненужностью, сделала их такими, какие они есть. Они берут на себя всю причинённую им боль и перекладывают её на другого человека. Возникновение проблемы. Иногда у человека проблема настолько серьёзная и настолько удручающая, что он решает уйти от партнёра, чтобы не перекладывать её на его плечи. Уход, не прощаясь, можно было бы истолковать как благородный поступок, но, когда ты влюблён в кого-то, такой поступок оставит глубокий шрам, независимо от того, почему он был сделан. Если у мужчины неизлечимая болезнь, он разыскивается по закону или, например, пережил серьёзное расстройство психического здоровья, он может просто исчезнуть, надеясь, что сможет избавить любимую от драмы. Хочет причинить боль. Если девушка изменила ему или расстроила его каким-то образом, и он с этим не может справиться, то парень может решить наказать обидчицу молчаливым уходом. Все знают, что уйти, не попрощавшись, — это один из худших поступков, который можно совершить. Девушка причинила боль, превышающую его способность прощать или общаться. Когда мужчина чувствует себя уважаемым, полезным и нужным, он с большей вероятностью будет открыто говорить о своих мыслях и планах и относиться к своей даме с уважением. Но если ранено его самолюбие, то простить этого он не может, поэтому и уходит молча. Планы на будущее запугали его. Многие мужчины пугаются, когда разговоры о планах на будущее становятся слишком интенсивными. Даже если он был очень влюблён в девушку, одной из главных причин, по которой он ушёл, не попрощавшись, может быть то, что она напугала его своими планами. Мужчинам нужна свобода, без неё они не представляют свою жизнь. Конечно, им нравится брать на себя обязательства, но не нужно давить: гигантские планы могут стать для них настоящим отпугиванием. В следующих отношениях нужно постараться постепенно говорить о своих желаниях и видениях будущего. Игра чувствами. Нужно учитывать вероятность того, что он всё время играл с девушкой. Возможно, она никогда ему не нравилась, и он использовал её ради денег, интима или простого развлечения. Теперь он ушёл, не попрощавшись, по той простой причине, что она для него буквально ничего не значит. Это жестоко, но такое определённо случается. Страх сказать о своих чувствах. Некоторые мужчины словно каменные глыбы. Идея рассказать о своих чувствах пугает и вызывает у них отвращение. Они скорее уйдут и будут ужасными людьми, чем будут уязвимыми и открыто заявят о своих чувствах. Чтобы больше не сталкиваться с такой проблемой, надо показать мужчине, что это нормально, когда сильный пол уязвим – не стыдно быть грустным, злым или плохим, вместо того чтобы всё время подавлять и скрывать это.

Эти 11 причин, почему мужчина ушёл, не попрощавшись, чаще всего связаны с его эгоизмом и ранимостью. И если с первой причиной не справиться, то вторая полностью зависит от женщины. Только она может внушить любимому веру в себя и подарить ему настоящую любовь.