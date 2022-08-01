10 причин, почему мужчины предпочитают расстаться

Расставание с любимым – это большая боль, особенно, если он ушёл молча и без объяснений. Женщина начинает искать причины его ухода, часто обвиняя себя. Но на самом деле многие парни уходят не из-за второй половинки, а из-за некоторых других поводов. Психологи нашли их целых десять.

10 мужских причин для расставания

Не хотят брать на себя ответственность. Мужчины категорически не хотят озвучивать своё желание расстаться, потому что кто-то боится, что женщина будет предъявлять претензии, а кто-то настолько бесхарактерный, что ему легче умыть руки, во всём обвинив вторую половинку. Ненавидят объясняться. Когда парень чувствует, что любовной истории приходит конец, ему легче отправить сообщение о том, что он хочет расстаться, чем долго и нудно вести разговоры о причинах своего желания поставить точку в отношениях. Что-то упустил. Если парень начал чувствовать, что постоянные отношения – помеха для весёлой разгульной жизни, то он тут же ищет повод для расставания. Очевидно, мужчина просто ещё не готов к серьёзному роману. У него в приоритете – вечеринки, встречи с друзьями и знакомства с разными девушками. Ушли чувства. Даже самая большая и пылкая любовь может погаснуть из-за рутины, отсутствия общих интересов и многого другого. Всё это приводит к охлаждению чувств, и продолжать отношения, по мнению парня, бесполезно. Чувство вины. Парни не признают своих ошибок, но могут чувствовать на подсознательном уровне себя виноватым. Чисто мужской защитный инстинкт поставить точку на отношениях, пока это не сделала женщина, предварительно предъявив обвинения. Сильному полу легче сбежать, чем объясняться и оправдываться. Неумение принимать серьёзные решения. Парни хронически нерешительны не столько из-за влюблённости, сколько из-за страха отойти от привычной безопасной жизни, где всё понятно и ясно. Им легче порвать даже с той, которую они любят искренне и пламенно, чем продолжить с ней роман, который может привести, например, к браку. Неготовность к новым отношениям. Если парень совсем недавно расстался с девушкой, особенно, если это происходило громко и со скандалами, то есть большая вероятность, что ему просто не захочется начать всё сначала. Он готов лишь к редким встречам без обязательств. Как только он почувствует, что на него давят, тут же убежит. Боязнь любовницы. Если любовница начинает настаивать на серьёзности отношений, мужчина чаще всего выбирает стабильный законный брак. Это игра сил. Побеждает тот, с кем выгоднее, спокойнее и комфортнее. Наличие любовницы. Когда любовница смогла убедить мужчину в том, что ему с ней будет лучше, то, конечно же, он выберет её. Но признаться в этом он точно не захочет, поэтому постарается во всём обвинить законную супругу, чтобы уйти с гордо поднятой головой и очень обиженным. Не хотят скандала. Сообщить девушке о том, что всё кончено, чревато множеством проблем – крики, сцены, бесконечные дискуссии, чтобы добраться до сути дела, и даже кидания посуды и вырывание волос. Всё зависит от темперамента избранницы. Поэтому парни и выбирают вариант уйти быстро и желательно тихо.

Мужчины очень продуманные, особенно в сложных ситуациях, поэтому и не стоит удивляться, если в какой-то момент он просто исчезнет, оставив лишь сообщение о расставании или же вовсе молча. Ведь причин у него не так уж и мало.