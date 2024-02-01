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15 вещей, которые делают мужчину неуверенным в отношениях

Неуверенность в себе делает нас слабыми и уязвимыми, поэтому многие мужчины стараются скрыть это чувство, прикрываясь грубостью, молчаливостью и нелюдимостью. Однако каждая женщина может придать любимому веру в себя, если будет знать, что именно делает его ранимым.

 

15 вещей, которые делают мужчину неуверенным в отношениях

 

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Топ-15, что делает парня неуверенным в себе в отношениях

  1. Когда девушка хвалит другого. Каждый считает, что он самый лучший в глазах любимой, и если вдруг она начинает делать комплименты другому насчёт причёски, стиля одежды или чего-либо, то парень тут же теряет в себе уверенность. Он переживает, что его вторая половинка может полюбить другого, который намного сильнее, красивее, умнее его. Поэтому ни в коем случае не нужно расхваливать других мужчин в присутствии своего партнёра.
  2. Не очень хороший водитель. Для парней машина – центр вселенной, поэтому их сильно обижает, когда женщина преуменьшает его водительские способности. Не стоит критиковать мужчину за его вождение. Его неодобрение второй половинкой ранит и делает уязвимым.
  3. Поддержание здорового питания. От мужчины не ждут, что он будет питаться правильно, поэтому он неловко себя чувствует рядом с женщиной, выбирающей нездоровую пищу. Именно поэтому стоит заранее поговорить по поводу выбора рациона партнёров в паре.
  4. Высокий уровень эмоциональной уязвимости. Существует мнение, что мужчина должен быть мужественным в любой ситуации, поэтому парни и не говорят о своих слабостях и эмоциях. Но каждая любящая женщина сможет найти ключик к душе своей второй половинки, чтобы он с ней был эмоционально честен.
  5. Девушка более спортивная. Многие мужчины поддерживают спортивные привычки своей второй половинки, но она не должна быть лучше в спорте, чем он, поэтому женщине нужно постараться рядом с ним быть слабее. Таким образом она сможет поднять его самооценку.
  6. Девушка не разделяет его хобби. Парни очень хотят, чтобы девушки с ними были на одной волне. Пусть любимая не будет ходить на рыбалку, но с удовольствием будет всем рассказывать, какой улов принёс её супруг. Парню будет приятно слышать, что его ценит вторая половинка. Иначе он постоянно будет подвергать сомнению свои способности, и это приведёт к разочарованию в своём любимом деле.
  7. Предпочтение сладкому. Так сложилось, что парни ассоциируются с употреблением крепких напитков и острой пищи, поэтому многие мужчины, любители сладостей, стараются скрыть это, чтобы не показать себя слабым. И только женщина может убедить его в обратном, тем самым вселив в него уверенность в себе.
  8. Еда в одиночестве. Пугающе видеть, как другие пары хорошо проводят время в ресторане друг с другом, а ты один сидишь за столом. Приходит мысль, что любимой неприятно проводить время рядом со второй половинкой. Решить эту проблему легко – ввести традицию – ужинать хотя бы иногда вдвоём.
  9. Неумение открывать банки. Обычно открытие консервы ложится на плечи мужчины. И если он не умеет этого делать, то это его сильно ранит. У него тут же возникает мысль о своей бесполезности для любимой. Самый простой способ справиться с такой ситуацией — как можно чаще давать ему открывать банки и желательно, чтобы первоначально он это делал в одиночестве.
  10. Глупые ссоры. Это могут быть споры, кто будет мыть посуду или выносить мусор. Подобные разногласия могут заставить мужчину почувствовать себя уязвимым, особенно если о них узнает кто-то другой. Поэтому важно сразу же обговорить, кто за что отвечает.
  11. Игнорирование со стороны семьи или друзей девушки. Это его ранит, потому что он начинает сомневаться в своей важности и для любимой. В такой ситуации лучше исключить встречи любимого со своими близкими и друзьями.
  12. Получение комплиментов за тривиальные действия. Мужчины постоянно стремятся быть героями для любимой. Поэтому хвала за починенный автомобиль или же решение проблем с сантехникой он воспримет с радостью, в отличие от комплимента за помытую посуду или же опущенное сиденье унитаза.
  13. Девушка его не слушает. Например, если в паре возникли разногласия, и девушка не даёт парню возможности высказаться, то это приведёт к его неуверенности в себе. Каждый должен высказать свою точку зрения, тогда в отношениях будет гармония и взаимопонимание.
  14. Оскорбительные комментарии в споре. Распространённая ситуация, когда мужчина чувствует себя неуверенно, если женщина в разговоре оскорбляет его. Это сделает его уязвимым, что приведёт к ещё большим проблемам в будущем. Поэтому очень важно всегда относиться к партнёру с любовью и уважением.
  15. Неуважение девушки. Уважение - первый шаг к крепким отношениям. Если партнёры одинаково уважают друг друга, то между ними всегда будет взаимопонимание и гармония. Напротив, неуважение может стать причиной ранимости второй половинки. Мужчина может усомниться в своей самооценке и начать чувствовать себя ущемлённым.

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Только любовь, уважение и взаимопонимание сделают любовные отношения долгими и счастливыми. Поэтому так важно знать каждой женщине, как сделать так, чтобы не ранить своего мужчину.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:01

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